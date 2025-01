Radu Georgescu, despre o criză economică iminentă: „Bolovanul e de 5 ori mai mare. În 2008 soldul creditului imobiliar a fost de 20 miliarde lei, acum de 110 miliarde”

Economistul Radu Georgescu, avertizează asupra unei posibile crize economice, afirmând că piața imobiliară din România se află într-o situație mult mai vulnerabilă decât cea din 2008.

„În ultimii ani am explicat periodic că în Romania este o bula imobiliară mai mare ca în 2008. Spun acest lucru din perspectiva unui tip care a fost în perioada 2008-2011 Director Financiar într-o bancă. Am văzut din primul rând filmul imploziei pieții imobiliare. În perioada 2007-2008 prețurile au explodat din cauza împrumuturilor bancare, iar în perioada 2009-2011 prețurile s-au prăbușit deoarece nu mai lua nimeni credite și nu mai cumpăra nimeni apartamente.

În media din Romania (TV, ziare) sunt multe mituri false legate de piata imobiliara. Să începem:

1. „ Cumpărați acum deoarece preturile vor crește”

Prețurile din Romania au crescut în ultimii ani pe baza acestei afirmatii spuse de agentii imobiliari. Periodic aceasta afirmatie apare si in media ( TV, ziare). Oamenii au luat credite cu valoare mare deoarece le-a fost teama ca preturile vor creste si mai mult. In timp ce agentii imobiliari spun ca preturile vor creste, toate actiunile la companiile din imobiliare listate la bursa au scazut cu peste 50% in ultimii 2 ani.

2. „ Cumparati acum deoarece nu vor mai fi apartamente de vanzare”

In Romania sunt mai multe apartamente decat locuitori. De exemplu numarul oamenilor care locuiesc in Bucuresti a scazut cu 200.000 in 10 ani conform recensamantului din 2021.

3. „ Cumparati acum deoarece apartamentele se vand ca painea calda”

In US vanzarile de apartamente sunt la cel mai scazut nivel din ultimii 30 de ani. In Romania sunt stiri in media ca vanzarile cresc accelerat. Pe cine sa credem? Singurele informatii legate de vanzarile de apartamente sunt date de Agentia Nationala de Cadastru. Acestia tin evidenta cartilor funciare eliberate. Dar cartile funciare se elibreaza si pentru refinantari de credite, succesiuni , terenuri etc. In Romania nu stim cate apartamente s-au vandut intr-o perioada.

4.Bolovanul este de 5 ori mai mare

In anul 2008 soldul creditului imobiliar a fost de 20 miliarde lei. Si a fost deranj mar. A doua banca de la acea data, Volksbank , a dat faliment. Acum bolovanul este de 5 ori mai mare. Soldul creditului este de 110 miliarde.

5. In Romania nu avem habar ce inseamna un credit ipotecar

Un credit ipotecar este o decizie financiara pe termen lung, de 20-30 de ani. In anul 2000 nu exista creditul ipotecar in Romania

In Romania nu avem habar ce inseamna sa platesti un credit timp de 30 de ani. Si cat de greu este acest lucru. Perspectivele economice se schimba accelerat de la un an la altul. In ultimii 4 ani am avut : pandemie, razboi la granita, inflatie mare, cresterea dobanzilor.

Ieri Bursa de pe Wall Street a pierdut peste 1 trilion $ din capitalizare din cauza unei companii chineze care se pare ca a reusit sa modifice modul in care functiona AI pana acum. Saptamana trecuta am fost la o conferinta pe teme fiscale. Un tip m-a intrebat daca preturile la apartamente vor mai creste. De asemenea mi-a spus ca a facut un credit ipotecar de 200.000 euro. L-am intrebat de ce a facut un credit atat de mare? Mi-a zis ca isi permite deoarece lucreaza in IT. L-am intrebat pana cand isi permite? Este sigur ca isi va permite sa plateasca rata peste 12 luni?

6. Gravitatia si economia

Toate lucrurile se miscă in Univers datorita gravitatiei. Orice lucru se miscă pe Pamant datorita economiei. Iar economia pe aceasta planeta inseamna bani.Intram intr-o perioada in care devine foarte important sa intelegi cum functioneaza economia”, a scris economistul Radu Georgescu, pe pagina de Facebook.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI