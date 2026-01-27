Cum se va transforma spectaculos în pădure urbană o zonă neamenajată dintr-un oraș din Alba

Consilierii locali din Sebeș au adoptat recent o hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic și a detaliilor de execuție pentru obiectivul de investiții „Amenajare pădure urbană în Municipiul Sebeș”.

Pădurea urbană ar urma să fie realizată în intravilanul municipiului Sebeș, în zona adiacentă a Parcului Arini și în proximitatea râului Sebeș, în prezent neamenajată corespunzător.

Ca urmare a stabilirii necesităţii şi oportunităţii realizării obiectivului de investiţii „Amenajare pădure urbană în Municipiul Sebeș”, prin HCL nr. 380/2025 a fost aprobat Studiul de fezabilitate pentru acest obiectiv de investiţii.

Valoarea totală a devizului general este de 1.314.393,14 lei fără TVA, respectiv 1.589.019,05 lei inclusiv TVA, din care valoarea C+M este de 1.023.192,80 lei fără TVA, respectiv 1.238.063,29 lei inclusiv TVA.

Având în vedere necesitatea elaborării Documentației Tehnice pentru obținerea Autorizației de Construire, a Proiectului tehnic și a detaliilor de execuţie, verificării tehnice de calitate a documentațiilor proiectate și asigurării asistenței tehnice din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor, s-a încheiat Contractul de servicii nr. 240/99505/31.12.2025 între Municipiul Sebeş şi S.C. SEMPER IDEM S.R.L.

Conform prevederilor contractului nr. 240/99505/31.12.2025, proiectantul a elaborat și înaintat Municipiului Sebeș Proiectul tehnic şi Detaliile de execuţie pentru obiectivul de investiţii „Amenajare pădure urbană în Municipiul Sebeș” – proiect nr. 681/2025, verificate de către specialiști verificatori de proiecte atestați.

Documentațiile au fost verificate și recepționate conform procesului verbal de recepție nr.2816/20.10.2026.

*Ce prevede proiectul

În proiectul tehnic au fost propuse următoarele operaţiuni:

*Reabilitarea şi valorificarea vegetaţiei existente, prin conservarea elementelor vegetale cu potențial ecologic și completarea acestora cu specii noi de arbori, plante perene și graminee, adaptate condițiilor pedoclimatice locale;

*Realizarea unor trasee pietonale noi, cu geometrie organică, adaptate configuraţiei naturale a terenului, realizate din materiale permeabile şi prietenoase cu mediul, cu strat de călcare din nisip de concasaj;

*Amplasarea unui mobilier urban cu expresie organică, integrat în traseele pietonale ale parcului, conceput ca element multifuncțional de ședere, popas si relaxare; băncile din lemn sunt configurate astfel încât structura de susținere metalică să îndeplinească și funcția de rastel pentru biciclete, fără a afecta caracterul naturalizat al spațiului.

*Amenajarea zonelor plantate cu rol de protecție și tranziție între pădurea urbană si infrastructura tehnică existentă, contribuind la integrarea peisageră și la continuitatea sistemului verde al municipiului.

Lucrările pentru aleile pietonale prevăzute în documentația tehnică sunt următoarele:

– proiectarea elementelor geometrice în plan şi în profil longitudinal;

– proiectarea elementelor geometrice în profil transversal astfel:

*lăţime alee: 2 metri

*pantă transversală alee: 4 metri

Structura de rezistență proiectată pentru aleile pietonale este următoarea:

*2 cm suprafață de călcare din nisip de concasaj;

*6 cm strat de agregate naturale consasate;

*15 cm strat superior de fundaţie din piatră spartă amestec optimal;

*25 cm strat inferior din fundație din balast.

Încadrarea se va realiza cu ajutorul unei folii de tablă zincată termic mat ancorată cu bare având diametrul de 12 mm.

Stratul de uzură destinat pavării exterioare pentru alei nesigilate (permeabile) şi expuse la intemperii va fi realizat din agregate naturale concasate tip Sabalyth şi va avea o grosime totală de 8 cm.

Lucrările prevăzute nu modifică defavorabil mediul înconjurător, poluarea în atmosferă şi zgomotele se vor diminua, se arată în proiectul tehnic.

*Un arbore de talie mare, element identitar al parcului

Se propune amenajarea pădurii urbane ca un spațiu de plimbare calmă, cu caracter natural, în care utilizatorul trece treptat de la zona construită a străzii Trandafirilor la o atmosferă de „interior de pădure”. Compoziția spațiului este organizată în jurul unui nucleu central, o poiană mică în care se plantează un arbore de talie mare, cu coronament bogat şi amplu, cu rol de reper vizual şi element identitar al parcului.

În jurul acestui arbore sunt dispuse două bănci din lemn, cu lungimea de câte 6 metri, care formează împreună o zonă de relaxare – un loc unde oamenii se pot aşeza, odihni sau observa vegetaţia. Aceste locuri de stat sunt concepute ca spații de odihnă și popas. Spătarul este susţinut de o structură metalică cu rol dual, aceasta funcţionând simultan ca element de rigidizare și rastel integrat pentru biciclete.

Din nucleul central pornesc alei organice care urmăresc logica naturală a terenului şi a masei vegetale, generând perspective către râul Sebeş, către frontul verde al Parcului Arini şi către zonele de luncă. De-a lungul acestor alei, sunt propuse covorașe de plante perene şi graminee omamentale, dispuse sub forma unor buzunare vegetale. Acestea aduc textură, culoare și dinamism pe tot parcursul anului, atenuează tranziția dintre solul mineral şi masa arboretului şi transformă plimbarea într-o experiență senzorială – cu variații de forme, frunze, spicuri şi inflorescente care se mişcă odată cu vântul.

Ca atmosferă, pădurea urbană propusă împrumută mult din logica unei păduri naturale: trunchiuri care filtrează lumina, coronamente care creează umbre racoroase, variații de densitate între masive vegetale şi luminişuri. Spre deosebire de o pădure sălbatică, însă, această padure urbană este reinterpretată pentru oameni: traseele sunt clare și sigure, locurile de şedere sunt confortabile, iar relațiile vizuale către râul Sebeș și către oraș sunt controlate și puse în valoare. Rezultă un spaţiu în care natura rămâne dominantă, dar este citită printr-un filtru urban prietenos.

Noua pădure urbană are un rol social semnificativ: ea funcționează ca un spațiu public deschis, accesibil şi incluziv, care încurajează întâlnirile spontane, socializarea şi utilizarea cotidiană. Amenajarea oferă un cadru adecvat pentru interacțiuni informale între rezidenți, pentru activități liniştite în aer liber – precum plimbări, lectură, mişcare uşoară sau picnicuri – şi pentru recreere urbană. Prin caracterul său natural, spațiul devine un mediu neutru și agreabil pentru comunitate, contribuind la coeziunea socială, la îmbunătățirea calității vieţii şi la apropierea locuitorilor de natură într-un mod firesc și neincluziv.

În prezent, amplasamentul nu dispune de alei amenajate, ci doar de trasee informale formate prin călcare.

Proiectul propune realizarea de alei din materiale naturale, cu strat de călcare din nisip de concasaj sort 2-6, având avantajul permeabilității, integrării vizuale cu mediul natural și reducerii efectului de insulă de căldură, acestea facilitând accesul şi folosirea în scopuri de agrement şi promenadă a zonei amenajate.

Suprafaţa însumată de alei ajunge la 345.84 mp, asta însemnând 3.37% din suprafața totaă a noii păduri urbane.

În funcție de configuraţia existentă, traseul aleilor a fost sistematizat prin proiectarea elementelor geometrice, astfel încât aceste alei să îndeplinească condițiile impuse de circulația pietonală modernă şi să corespundă normelor tehnice in vigoare.

foto: arhivă

