Cum se va aplica în 2026 programul „Masă Sănătoasă” pentru mai mult de 750 de preșcolari și elevi din Cugir

Consilierii locali din Cugir au adoptat, joi, 29 ianuarie 2026, un proiect de hotărâre privind diferențierea tipului de suport alimentar acordat preşcolarilor şi elevilor din cadrul Liceului Tehnologic „I.D. Lăzărescu” Cugir, prin Programul Național „Masă Sănătoasă” și modalitatea de distribuire a acestuia în anul 2026.

Tipul de suport alimentar acordat preşcolarilor şi elevilor din cadrul Liceului Tehnologic „I.D. Lăzărescu” Cugir, prezenţi la activităţile didactice, pe perioada cursurilor în anul 2026, prin Programul Național „Masă Sănătoasă”, în limita unei valori zilnice de 16,5 lei/beneficiar, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, a fost diferențiat după cum urmează:

-pachet alimentar, preparate în regim propriu, în bucătăria Grădiniței cu Program Prelungit „Piticot” Cugir, pentru elevii Școlii Gimnaziale Mugești – total 7 porții;

-masă caldă, preparată în regim propriu, în bucătăria Grădiniței cu Program Prelungit „Piticot” Cugir, pentru preșcolarii din grupele din învățământul preșcolar (5 grupe – 94 preșcolari), elevii din clasa pregătitoare (25 elevi) – total 119 porții;

-pachet alimentar, în regim catering, pentru elevii din învățământul liceal de zi (7 clase – 153 elevi), profesional (6 clase – 159 elevi), învățământ liceal seral (3 clase – 72 elevi) și programul a doua șansă (2 niveluri – 25 elevi) – total 409 porții;

-masă caldă, în regim catering, pentru elevii din clasele I-VIII (4 clase ciclul primar – 114 elevi și 5 clase ciclul gimnazial – 109 elevi) – total 223 porții.

Modalitatea de distribuire a suportului alimentar va fi următoarea:

-elevii/preșcolarii din clasa pregătitoare, grupa mixtă de la Grădinița nr. 1 și grupa mixtă cu program normal de la Grădinița cu Program Prelungit Piticot, primesc suportul alimentar la ora 9:50, în sala de mese de la Grădinița Piticot Cugir (25 elevi și 40 preșcolari), pe baza prezenței efectuate în intervalul orar 8:00-8:15;

-preșcolarii din grupele cu program prelungit de la Grădinița Piticot Cugir primesc suportul alimentar în intervalul 9:00 – 16:00 (mic dejun, gustare, prânz, gustare), în sala de mese de la Grădinița Piticot Cugir (54 preșcolari), pe baza prezenței efectuate în intervalul orar 8:00-8:15;

-elevii din clasa de învățământ simultan de la Școala Gimnazială Mugești, primesc pachetul alimentar în sala de clasă la ora 9:30 (7 pachete), pe baza prezenței efectuate la începutul orelor, în intervalul orar 8:00-8:15;

-elevii claselor I-VIII primesc suportul alimentar sub forma mesei calde, în regim de catering, la ora 9:50, la cele două localuri de pe strada 21 Decembrie 1989, nr.25 și nr. 159, pe baza prezenței efectuate în intervalul orar 8:00-8:15.

-elevii claselor IX-XII din învățământul liceal de zi, primesc suport alimentar sub forma unui pachet alimentar, o singură data pe zi la ora 10:50, la localul de pe strada Victoriei nr.9, pe baza prezenței efectuate în intervalul orar 8:00-8:15.

-elevii claselor IX-XIII din învățământul liceal seral și elevii cuprinși în programul ”A Doua Șansă” primesc suport alimentar sub forma unui pachet alimentar, o singură data pe zi, la ora 17:00, la localul de pe strada Victoriei nr.9, pe baza prezenței efectuate în intervalul orar 15:00-15:30.

-elevii claselor IX-XI din învățământul profesional, primesc suport alimentar sub forma unui pachet alimentar, o singură data pe zi, la localul de pe strada Victoriei nr.9 astfel: la ora 10:50, atunci când programul educativ se desfășoară dimineața, pe baza prezenței efectuate în intervalul orar 8:00-8:15, respectiv ora 17:00 atunci când programul educativ se desfășoară după amiaza, pe baza prezenței efectuate în intervalul orar 15:00-15:30.

