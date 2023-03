Cum s-a trezit o femeie din Alba cu o pereche de teniși uzați în loc de pantofii Balenciaga comandați: „Țeparul” nu a putut fi descoperit

Cum a scăpat un șofer din Alba de o sancțiune drastică din cauza neglijenței unui polițist rutier: De ce a fost anulat procesul-verbal

Din cauza unei neglijențe a polițistului rutier care l-a oprit, un șofer din Alba sancționat cu amendă și cu suspendarea dreptului de a conduce pe o perioadă de 60 de zile a obținut anularea procesului-verbal, în instanță.

Șoferul (C. S.) a contestat la Judecătoria Blaj (Alba) sancțiunea primită în 16 septembrie 2022, pe raza localității Crăciunelu de Jos (Alba).

Polițistul rutier a luat deciza sancționării șoferului pentru că acesta nu ar fi dat prioritate unui autobuz și a încălcat marcajul longitudinal continuu simplu care desparte sensurile de mers.

Șoferul a primit o amendă în valoare de 870 de lei și i-a fost suspendat dreptul de a conduce pe o perioadă de 60 de zile.

El a obținut însă, în instanță, anularea procesului verbal, ca urmare a unei neglijențe a polițistului rutier.

Argumentele șoferului

Bărbatul a susținut că precizările din procesul verbnal nu ar fi reale pentru că „agentul constatator l-a surprins circulând pe contrasens aproape paralel (cu aproximativ 10 metri înainte) cu autobuzul și doar la indicațiile lui a încălcat linia continuă pentru a trage pe dreapta, în același timp a fost tras pe dreapta și autobuzul care circula pe sensul de mers, în urma sa cu vreo 10 metri”.

Șoferul a precizat că, mai întâi, agentul s-a ocupat de verificarea actelor șoferului autobuzului, apoi i-a permis deplasarea după 2-3 minute pe marginea drumului până la o parcare, unde să aștepte.

„Deoarece se lucrează de săptămâni bune la amenajarea trotuarelor și nu totdeauna este dirijat traficul, am depășit un utilaj de mici dimensiuni ce făcea manevre pe marginea drumului și care nu se deplasa pe sensul său de mers. Apoi am redus viteza sub 20 km/h și am avut intenția să revin pe sensul de mers dar am observant autobuzul în stație cu luminile de avarie pornite, staționat și an continuat deplasarea pe lângă autobuz, cu viteză redusă, deoarece m-am asigurat și am constatat că nu era niciun pericol, moment în care am fost surprins de către domnul agent circulând pe contrasens”, a mai declarat șoferul.

Act „inexistent din punctr de vedere juridic”

Magistratul nu a mai analizat precizările șoferului și a constatat un alt motiv de nulitate al procesului verbal de sancționare, rrespectiv faptul că nu era semnat de către polițist.

„Instanţa reține că procesul-verbal nu cuprinde semnătura olografă agentului constatator pe exemplarul înmânat contravenientului şi depus în original la dosarul cauzei. Totodată din raportul agentului constatator rezultă faptul că nici exemplarul nr. 3 al procesului verbal nu conține semnătura agentului constatator, aspect care ridică semne serioase de întrebare cu privire la momentul la care exemplarul nr. 1 a fost semnat.

Prin semnătura olografă a agentului constatator se conferă procesului-verbal caracterul de act autentic, fiind investit cu forță publică statală. Un proces-verbal nesemnat de către un agent constatator este inexistent din punct de vedere juridic, întrucât niciun agent administrativ nu și-a asumat conținutul și răspunderea pentru acesta”, a precizat judecătorul.

Acesta a mai susținut că semnătura trebuie aplicată pe toate exemplare ale procesului-verbal și a concluzionat că, în aceste condiții, documentul „nu se bucură de prezumţia de legalitate specifică actelor administrative”.

Hotărârea prin care a fost anulată sancțiunea a rămas definitivă.