Curier Județean

Cum s-a produs accidentul de la intersecția B-dului 1 Decembrie 1918 cu strada Vasile Goldiș din Alba Iulia: Bărbat de 57 de ani, din Lupșa, care împingea un cărucior în care se afla fiul său minor, lovit de o mașină

Ioana Oprean

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Cum s-a produs accidentul de la intersecția B-dului 1 Decembrie 1918 cu strada Vasile Goldiș din Alba Iulia: Bărbat de 57 de ani, din Lupșa, care împingea un cărucior în care se afla fiul său minor, lovit de o mașină

Inspectoratul de Poliție Județean Alba a făcut precizări cu privire la accidentul produs la la intersecția B-dului 1 Decembrie 1918 cu strada Vasile Goldiș din Alba Iulia.

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Potrivit IPJ Alba, data de 26 iunie 2026, în jurul orei 19.30, polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, pe Bulevardul 1 Decembrie 1918, a avut loc un eveniment rutier soldat cu victime.

Aceștia s-au deplasat la fața locului și au constatat faptul că un bărbat, în vârstă de 26 de ani, din localitatea Gârda de Jos, județul Alba, în timp ce conducea un autoturism pe Bulevardul 1 Decembrie 1918, la intersecția cu strada Vasile Goldiș, l-ar fi surprins și accidentat pe un bărbat, în vârstă de 57 de ani, din localitatea Lupșa, care împingea un cărucior în care se afla fiul său minor și care, în timpul traversării regulamentare a străzii, ar fi fost surprins de schimbarea semaforului la culoarea roșie.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

În urma evenimentului rutier, bărbatul, în vârstă de 57 de ani, a suferit leziuni corporale, fiind transportat la spital pentru îngrijiri medicale.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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