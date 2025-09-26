Rămâi conectat

Cum a rămas o femeie din Alba Iulia fără 53.000 lei în urma unui SMS de la persoane necunoscute. Banii au fost recuperați de polițiști

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

De

Cum a rămas o femeie din Alba Iulia fără 53.000 lei în urma unui SMS de la persoane necunoscute. Banii au fost recuperați de polițiști

O femeie din Alba Iulia a rămas fără 53.000 lei în urma unui SMS primit de la persoane necunoscute. Banii au fost recuperați de polițiști.

”Fiți atenți la mesajele care par să fie din partea băncilor! Banca nu vă solicită date personale prin SMS/e-mail!

Fiți cu ochii în patru atunci când primiți un mesaj care pare suspect, iar dacă acesta conține un link, nu accesați acest link! Protejați-vă datele!

Sesizarea unei femei, în vârstă de 52 de ani, din municipiul Alba Iulia, ne determină să tragem un semnal de alarmă încă o dată, pentru a preveni astfel de evenimente.

În cursul zilei de 22 septembrie 2025, persoane necunoscute i-au transmis femeii un SMS, din partea unei bănci, fiind direcționată către o pagină de phishing, unde femeia a introdus datele de identificare solicitate.

Acțiunea femeii le-a permis autorilor să efectueze operațiuni financiare în mod fraudulos, întrucât au obținut controlul asupra aplicației financiare de pe telefonul femeii. Ulterior, au transferat, fără autorizarea acesteia, suma de 53.200 de lei, într-un cont bancar necunoscut de persoana vătămată.

Când femeia a realizat ceea ce s-a întâmplat, a sesizat imediat polițiștii.

În urma colaborării prompte cu banca implicată, în vederea soluționării cazului, prejudiciul a fost recuperat în totalitate și restituit femeii.

Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Alba continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos, înșelăciune și acces ilegal la un sistem informatic, în vederea identificării autorilor”, au transmis reprezentanții IPJ Alba.

