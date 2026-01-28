Cugirean de 38 de ani, REȚINUT de polițiști: A intrat într-un magazin alimentar și a sustras o sticla de băutură spirtoasă
Un cugirean de 38 de ani a fost reținut de polițiști după ce a intrat într-un magazin alimentar și a sustras o sticla de băutură spirtoasă.
Potrivit IPJ Alba, la data de 27 ianuarie 2026, polițiștii din Cugir au reținut, pentru 24 de ore, un bărbat, în vârstă de 38 de ani, din orașul Cugir, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de furt.
Din cercetări a reieșit că, în cursul zilei de 27 ianuarie 2026, bărbatul ar fi pătruns în incinta unui magazin alimentar de pe raza orașului Cugir, în timpul programului de funcționare, și ar fi sustras o sticlă de băutură spirtoasă.
Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt.
