CTS Alba, un nou apel la DONARE DE SÂNGE grupa A pozitiv: ,,Au fost situații în care un singur bolnav a avut nevoie de o cantitate mare de sânge"

Bogdan Ilea

Publicat

acum 8 minute

în

De

Centrul de Transfuzie Sanguină (CTS) Alba a făcut, vineri, 6 martie 2026, un nou apel la donare pentru sânge, grupa A pozitiv.

În ultimele zile, CTS Alba a rugat donatorii, de mai multe ori, pentru a obține sânge, grupa A pozitiv, nevoia pentru această grupă fiind foarte mare.

,,Rugăm donatorii cu grupa A pozitiv să vină săptămâna viitoare, la noi în centru, pentru a dona sânge. Numărul pacienților cu grupa A pozitiv, care au nevoie de transfuzie de sânge, este mare. Au fost situații în care un singur bolnav a avut nevoie de o cantitate mare de sânge și trombocite A pozitiv”, se arată într-un mesaj transmis de Centrul de Transfuzie Sanguină Alba

Programul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba este de Luni-Vineri, între orele 7.30-11.00.

Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon: 0258.834.050.

Pentru a deveni donator de sânge trebuie să îndepliniți următoarele condiții:

-vârsta cuprinsă în intervalul 18-60 an

-greutate peste 50Kg

-puls regulat, 60 -100 bătăi/minut.

-tensiune arterială sistolică între 100 și 180 mmHg

-să nu fii suferit în ultimele 6 luni intervenții chirurgicale

-femeile să nu fie: însărcinate, în perioada de lăuzie, în perioada menstruală

-să nu fi consumat grăsimi sau băuturi alcoolice cu cel puţin 48 de ore înaintea donării

-să nu fii sub tratament pentru diferite afecțiuni: hipertensiune, boli de inima, boli renale, boli psihice, boli hepatice, boli endocrine

Donatorii nu trebuie să aibă sau să fi avut următoarele boli:

-hepatită (de orice tip)

-TBC

-sifilis

-malarie

-epilepsie si alte boli neurologice

-boli psihice

-bruceloză

-ulcer

-diabet zaharat

-boli de inimă

-boli de piele: psoriazis, vitiligo

-miopie forte peste (-) 6 dioptrii

-cancer

