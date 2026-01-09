CTS Alba, apel URGENT la DONARE DE SÂNGE pentru grupele O pozitiv, O negativ, A pozitiv, A negativ, AB pozitiv si AB negativ: ,,Cererea de sânge este mare”

Reprezentanţii Centrului de Transfuzie Sanguină (CTS) Alba au făcut, vineri, 9 ianuarie 2026, un apel către persoanele care pot să doneze sânge din grupele O pozitiv, O negativ, A pozitiv ,A negativ ,AB pozitiv si AB negativ.

,,Avem MARE NEVOIE de donatori cu grupele : O pozitiv, O negativ, A pozitiv, A negativ , AB pozitiv și AB negativ. Cererea de sânge și componente sanguine este mare. Vă așteptăm la donare ! Va multumim !

Programul CTS Alba este Luni-Vineri : 7.30-11.00.

Pentru a deveni donator de sânge trebuie să îndepliniți următoarele condiții:

-vârsta cuprinsă în intervalul 18-60 an

-greutate peste 50Kg

-puls regulat, 60 -100 bătăi/minut.

-tensiune arterială sistolică între 100 și 180 mmHg

-să nu fii suferit în ultimele 6 luni intervenții chirurgicale

-femeile să nu fie: însărcinate, în perioada de lăuzie, în perioada menstruală

-să nu fi consumat grăsimi sau băuturi alcoolice cu cel puţin 48 de ore înaintea donării

-sa nu fii sub tratament pentru diferite afecțiuni: hipertensiune, boli de inima, boli renale, boli psihice, boli hepatice, boli endocrine

Donatorii nu trebuie să aibă sau să fi avut următoarele boli:

-hepatită (de orice tip)

-TBC

-sifilis

-malarie

-epilepsie si alte boli neurologice

-boli psihice

-bruceloză

-ulcer

-diabet zaharat

-boli de inimă

-boli de piele: psoriazis, vitiligo

-miopie forte peste (-) 6 dioptrii

-cancer

