CTS Alba, apel URGENT la DONARE DE SÂNGE pentru grupele O pozitiv, O negativ, A pozitiv, A negativ, AB pozitiv si AB negativ: ,,Cererea de sânge este mare”
Reprezentanţii Centrului de Transfuzie Sanguină (CTS) Alba au făcut, vineri, 9 ianuarie 2026, un apel către persoanele care pot să doneze sânge din grupele O pozitiv, O negativ, A pozitiv ,A negativ ,AB pozitiv si AB negativ.
,,Avem MARE NEVOIE de donatori cu grupele : O pozitiv, O negativ, A pozitiv, A negativ , AB pozitiv și AB negativ. Cererea de sânge și componente sanguine este mare. Vă așteptăm la donare ! Va multumim !
Programul CTS Alba este Luni-Vineri : 7.30-11.00.
Pentru a deveni donator de sânge trebuie să îndepliniți următoarele condiții:
-vârsta cuprinsă în intervalul 18-60 an
-greutate peste 50Kg
-puls regulat, 60 -100 bătăi/minut.
-tensiune arterială sistolică între 100 și 180 mmHg
-să nu fii suferit în ultimele 6 luni intervenții chirurgicale
-femeile să nu fie: însărcinate, în perioada de lăuzie, în perioada menstruală
-să nu fi consumat grăsimi sau băuturi alcoolice cu cel puţin 48 de ore înaintea donării
-sa nu fii sub tratament pentru diferite afecțiuni: hipertensiune, boli de inima, boli renale, boli psihice, boli hepatice, boli endocrine
Donatorii nu trebuie să aibă sau să fi avut următoarele boli:
-hepatită (de orice tip)
-TBC
-sifilis
-malarie
-epilepsie si alte boli neurologice
-boli psihice
-bruceloză
-ulcer
-diabet zaharat
-boli de inimă
-boli de piele: psoriazis, vitiligo
-miopie forte peste (-) 6 dioptrii
-cancer
