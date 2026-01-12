CTS Alba, anunț important: A crescut mult cererea de sânge și componente sanguine. Rugăm donatorii cu toate grupele să vină pentru a dona sânge

Reprezentanţii Centrului de Transfuzie Sanguină (CTS) Alba au făcut, luni, 12 ianuarie 2026, un apel către persoanele, cu toate grupele, care pot dona sânge.

Ei transmis că în ultimele două săptămâni a crescut mult cererea de sânge și componente sanguine a crescut mult, în principal fiind vorba despre urgențe.

,,În ultimele două săptămâni a crescut mult cererea de sânge și componente sanguine, fiind vorba mai ales de urgențe. Rugăm donatorii cu toate grupele să vină la noi în centru pentru a dona sânge. Amintim câteva condiții pentru donare:

Persoane sănătoase, care nu fac tratament.

Fără intervenții chirurgicale, tatuaj și piercing în ultimele șase luni.

Nu se consumă alcool și grăsimi, cu trei zile înainte de donare.

Femeile să nu se afle în perioada menstruală, sarcină, lehuzie, alăptare sau după avort.

Nu se vine la donare după serviciu de noapte sau stare de oboseală accentuată.

Dimineața, înainte de donare, donatorul trebuie să mănânce un mic dejun ușor, fără grăsimi, și să consume lichide multe: apă, ceai îndulcit, suc, lapte sau cafea.

Nu se fumează înainte de donare și cel puțin două ore după donare.

Greutatea:

la femei >57 kg

la bărbați >60 kg

Vă așteptăm la donare!

Program: Luni–Vineri; 7.30–11.00

Telefon: 0258834050”, se arată în mesajul publicat de Centrul de Transfuzie Sanguină Alba.

