CTS Alba, anunț important: A crescut mult cererea de sânge și componente sanguine. Rugăm donatorii cu toate grupele să vină pentru a dona sânge
CTS Alba, anunț important: A crescut mult cererea de sânge și componente sanguine. Rugăm donatorii cu toate grupele să vină pentru a dona sânge
Reprezentanţii Centrului de Transfuzie Sanguină (CTS) Alba au făcut, luni, 12 ianuarie 2026, un apel către persoanele, cu toate grupele, care pot dona sânge.
Ei transmis că în ultimele două săptămâni a crescut mult cererea de sânge și componente sanguine a crescut mult, în principal fiind vorba despre urgențe.
,,În ultimele două săptămâni a crescut mult cererea de sânge și componente sanguine, fiind vorba mai ales de urgențe. Rugăm donatorii cu toate grupele să vină la noi în centru pentru a dona sânge. Amintim câteva condiții pentru donare:
- Persoane sănătoase, care nu fac tratament.
- Fără intervenții chirurgicale, tatuaj și piercing în ultimele șase luni.
- Nu se consumă alcool și grăsimi, cu trei zile înainte de donare.
- Femeile să nu se afle în perioada menstruală, sarcină, lehuzie, alăptare sau după avort.
- Nu se vine la donare după serviciu de noapte sau stare de oboseală accentuată.
- Dimineața, înainte de donare, donatorul trebuie să mănânce un mic dejun ușor, fără grăsimi, și să consume lichide multe: apă, ceai îndulcit, suc, lapte sau cafea.
- Nu se fumează înainte de donare și cel puțin două ore după donare.
Greutatea:
- la femei >57 kg
- la bărbați >60 kg
Vă așteptăm la donare!
Program: Luni–Vineri; 7.30–11.00
Telefon: 0258834050”, se arată în mesajul publicat de Centrul de Transfuzie Sanguină Alba.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
Femeie găsită fără suflare într-un apartament din Cugir. Medicii au constatat decesul la fața locului
Femeie, găsită fără suflare într-un apartament din Cugir. Medicii au constatat decesul la fața locului O femeie din Cugir a fost găsită fără suflare, în cursul zilei de astăzi, 12 ianuarie 2026, într-un apartament din oraș. Mai exact, este vorba despre o persoană de sex feminin, în vârstă de 90 de ani, care prezenta rigiditate […]
FOTO | Beneficiarii de ajutor social din Alba Iulia, pe teren: Au fost mobilizați să curețe gunoaiele și mizeria din ,,Lumea Nouă”
Beneficiarii de ajutor social din Alba Iulia, pe teren: Au fost mobilizați să curețe gunoaiele și mizeria din ,,Lumea Nouă” Beneficiarii de ajutor social din Alba Iulia au fost mobilizați să curețe mizeria și gunoaiele din zona ,,Lumea Nouă”, astăzi, 12 ianuare 2026. Astfel, în urma sesizărilor apărute, beneficiarii au participat la acțiuni de curățenie […]
UPDATE FOTO | INCENDIU într-o localitate din Zlatna. Flăcările au cuprins acoperișul unei locuințe. Intervin pompierii cu o autospecială
INCENDIU într-o localitate din Zlatna. Flăcările au cuprins acoperișul unei locuințe. Intervin pompierii cu o autospecială Pompierii din Alba Iulia intervin pentru stingerea unui incendiu din localitatea Valea Mică, Zlatna, astăzi, 12 ianuarie 2026. Potrivit ISU Alba, detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru stingerea unui incendiu în loc. Valea Mică, Zlatna. Din informațiile preliminare, […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Mouse jacking: Noul tip de infracțiune prin care hoții fură mașini fără urme. Cum acționează
Mouse jacking: Noul tip de infracțiune prin care hoții fură mașini fără urme. Cum acționează Mouse Jacking este o nouă...
DEZASTRU în sectorul companiilor de stat din România: Pierderi acumulate de aproape 14 miliarde de lei
DEZASTRU în sectorul companiilor de stat din România: Urmează reforma? Pierderile statului la companiile pe care le deține sunt de...
Știrea Zilei
VIDEO | ȘOC la ghișeele de la Taxe și Impozite Alba Iulia: Dările albaiulienilor s-au dublat în 2026. Oamenii nu se mai înghesuie să le achite ca în alți ani
ȘOC la ghișeele de la Taxe și Impozite Alba Iulia: Dările albaiulienilor s-au dublat în 2026. Oamenii nu se mai...
FOTO | Meșterița handmade din Alba Iulia și pasiunea pentru artă: „Cea mai grea parte poate fi că această mică afacere are de multe ori puterea de a mă rupe de realitate, de prieteni, de familie”
Meșterița handmade din Alba Iulia și pasiunea pentru artă: „Cea mai grea parte poate fi că această mică afacere are...
Curier Județean
CTS Alba, anunț important: A crescut mult cererea de sânge și componente sanguine. Rugăm donatorii cu toate grupele să vină pentru a dona sânge
CTS Alba, anunț important: A crescut mult cererea de sânge și componente sanguine. Rugăm donatorii cu toate grupele să vină...
Femeie găsită fără suflare într-un apartament din Cugir. Medicii au constatat decesul la fața locului
Femeie, găsită fără suflare într-un apartament din Cugir. Medicii au constatat decesul la fața locului O femeie din Cugir a...
Politică Administrație
Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European, despre acordul UE-Mercosur: „Agricultura europeană, implicit cea românească, nu are nevoie doar de compensații, ci de garanții ferme”
Victor Negrescu: „Agricultura europeană, implicit cea românească, nu are nevoie doar de compensații, ci de garanții ferme” Europa poate fi...
De când și cum pot fi plătite impozitele și taxele locale pe anul 2026 în Alba Iulia
De când și cum pot fi plătite impozitele și taxele locale pe anul 2026 în Alba Iulia În Alba Iulia,...
Opinii Comentarii
Valoarea punctului de referință pentru pensii în anul 2026 rămâne neschimbată. Se vor indexa pensiile începând cu anul 2027?
Valoarea punctului de referință pentru pensii în anul 2026 rămâne neschimbată. Se vor indexa pensiile începând cu anul 2027? Punctul...
12 ianuarie: Sfânta Muceniță Tatiana, diaconița, ocrotitoarea tinerilor şi studenţilor
Sfânta Muceniţă Tatiana, ocrotitoarea tinerilor și studenților, este pomenită în calendarul creştin ortodox în fiecare an la data de 12...