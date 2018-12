CSM București – Volei Alba Blaj 0-3 | Victorie uriașă în derby-ul Diviziei A1, echipa din „Mica Romă” a surclasat campioana!

Volei Alba Blaj a câștig at de o manieră entuziasmantă derby-ul Diviziei A1 la volei feminin, 3-0 (25-18, 25-19, 25-17), în deplasare cu CSM București, deținătoarea titlului! După acest succes în minimum de seturi obținut în fieful marii rivale la titlu, echipa din „Mica Romă” are patru puncte avans după încheierea turului, distanțându-se în ierarhie.



Cu Ioana Baciu senzațională împotriva fostei echipe, trupa lui Darko Zakoc a controlat cu autoritate ostililitățile, deși era cotată cu șansa a doua, oferind o veritabilă lecție de volei. Cea mai bună prestație a stagiunii pentru Volei Alba Blaj în ultimul meci intern al anului, a însemnat un blocaj remarcabil, o apărare excelentă, peste toate fiind imperială, Ioana Baciu, ce a fost de neoprit lângă fileu (19 puncte realizate)!

*Sergiu Ștefănescu: „Este cadoul nostru de Sărbători pentru toți blăjenii”

„În acest meci am fost mai buni decât adversarii la toate capitolele, plecând de la banca tehnică și până la jucătoare! A rezultat o victorie clară, fără dubii, muncită și ne bucurăm, pentru că e mare lucru să câștigi de o asemenea manieră la București. Toată admirația noastră pentru fanii ce au fost la meci, iar acest succes reprezintă cadoul nostru de Sărbători pentru toți blăjenii„, a precizat Sergiu Ștefănescu, președintele Consiliului Director al Volei Alba Blaj.

*Vladimir Bacșiș: „Ziua pe care o așteptam de la începutul sezonului!”

„Este ziua pe care o așteptam de la începutul sezonului ziua în care echipa Volei Alba Blaj și-a arătat valoarea. Am ratat un obiectiv necalificându-ne în grupele Ligii Campionilor, dar ne concentrăm pe următoarele dorindu-ne să ajungem în finala Cupei CEV și să recâștigăm titlul național. Am realizat o victorie importantă, ne-am distanțat la 4 puncte, însă rămânem modești, campionatul se joacă. Am trăit o surpriză plăcută având suporterii din Blaj alături și cred că prin victoria și prestația noastră le-am oferit fanilor o supriză la fel de plăcută„, a declarat Vladimir Bacșiș, directorul executiv al Volei Alba Blaj.

Un meci care se anunța încins, a fost la discreția vizitatoarelor, ce au avut parte și de galerie la acest joc, gruparea din Alba fiind, de departe vioara întâi într-un meci al orgoliilor. A fost și o revanșă a Blajului pentru decepțiile înregistrate în sezonul precedent, campioana fiind umilită pe propriul teren, în 68 de minute! Miercuri, în Cupa CEV, la Sibiu, Volei Alba Blaj întâlnește pe VK Prostejov, de la ora 18.00.

Echipa din “Mica Romă” încearcă să recâștige supremația în România, după ce sezonul precedent a devenit vicecampioana Europei, însă “tigroaicele” conduse de Ferhat Akbaș au cucerit eventul, având 4 victorii din 5 meciurile directe împotriva grupării ardelene (de două ori 3-0 în Sala “Timotei Cipariu”), inclusiv în finala Cupei României.

Volei Alba Blaj: Lora Kitipova (4 puncte) – Nneka Onyejekwe (5 p), Ioana Baciu (19 p), Nađa Ninković (7 p), Ana Lazarević (10 p), Sonja Newcombe (8 p) – Marina Vujović (libero); a mai intrat Maja Aleksić; Katerina Zhidkova, Aleksandra Cirovic, Mariya Karakasheva, Ramona Rus, Sara Hutinski, Suzana Ćebić (libero 1)

Sursa foto: Răzvan PĂSĂRICĂ, Sport Pictures