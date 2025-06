CS Ocna Mureș, locul 4 la turneul final al Campionatului Național de minivolei masculin (Under 13)

Echipa din orașul salin, condusă de antrenorul Lucian Victoratos a terminat pe locul 4 la nivel național la competiția disputată la Galați.

Citește și: FOTO: CS Ocna Mureș – calificare în semifinalele Campionatului Național de minivolei (Under 13)! Rezultat excelent pentru echipa condusă de Lucian Victoratos

În semifinale, CS Ocna Mureș a fost învinsă de CSM București, formația care a și câștigat trofeul, impunându-se în ultimul act, 3-1 cu CSȘ Zalău. În finala mică, ocnamureșenii au fost învinși de CSȘ Botoșani, cu care s-a duelat în grupă, când scorul a fost mai strâns, 2-3

„Eu zic că este un rezultat bun, dar se putea lua medalie. În grupă au fost jocuri echilibrate, am avut 2-1 cu CSȘ Botoșani, iar în semifinală am jucat de la egal la egal cu CSM București. Din păcate, în ultimul meci nu ne-am regăsit, emoțiile și-au spus cuvântul, iar evoluția a fost departe de posibilități„, a precizat Lucian Victoratos, antrenor care se identifică cu voleiul juvenil din Ocna Mureș, echipele sale fiind abonate an de an la calificările la turnee finale sau semifinale.

Bilanțul CS Ocna Mureș la turneul final cuprinde două victorii (în grupă) și 3 insuccese (două cu CSȘ Botoșani și unul cu CSM București, campioana).

Lotul este format din Vincze Darius, Vincze David, Moldovan Denis, Moldovan Ayan, Fulop Robert, Coman Lucas, Cristea Iustin, Pulpa Max, Crișan Adrian, Vitan George

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI