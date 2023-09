CS Ocna Mureș, 5 victorii din 5! CSM Unirea 2 a dat lovitura, CS Zlatna – prima victorie, Fortuna Lunca Mureșului – primul punct

Victorie pentru “alb-negrii” pe “Cetate” în a doua confruntare stagională în fața fanilor, scor 2-0 (1-0) cu Viitorul Cluj. În finalul prime reprize M. Codrea (45) a deschis scorul, iar în actul al doilea căpitanul Răzvan Fetița (80) și-a trecut în cont o reușită de senzație, singura pată de culoare a părții secunde.

CSM Unirea Alba Iulia a abordat întâlnirea cu o formulă mult modificată comparativ cu sezonul anterior, însă prestația amfitrionilor nu a fost una impresionantă, în tribune fiind și antrenorii Cristian Pojar și Ovidiu Ceclan (ambii foști jucători la „U” Cluj).

Dacă prima repriză a fost una pe contre, cu un plus la oportunități pentru gazde, în actul secund jocul a scăzut mult în calitate, transformându-se într-o luptă surdă, exceptând acel moment magic al căpitanului Răzvan Fetița.

Etapa viitoare, la Bistrița, este un test al adevărului pentru uniriști.

„Este foarte important că am luat toate punctele și am fost implicați 100 la sută. Felicit adversarul, Viitorul nu mai este echipa care a remizat cu Gloria Bistrița, le-au plecat o serie de jucători. Mă bucur pentru băieți că am câștigat, dar trebuie să recunoaștecm că mai sunt lucruri care trebuie puse la punct. Mai avem nevoie de multe pentru a ne bate acolo sus, e nevoie de multă multă muncă„, a sintetizat Stelian Gherman.

*1-0, MIN. 45: M: CODREA, reluare cu capul la un corner executat de Indrei de pe partea stângă

*2-0, MIN. 80: FETIȚA, reușită de excepție, un eurogol, șut de la peste 30 de metri, cu boltă, peste Borz

Ocazie uriașă a gazdelor, Vomir (26) – reluare în transversală și apoi intervenția lui Borz la reluarea din careul mic! Replică a vizitatorilor, ex-uniristul Iepure (32) – șut afară din 5 metri, din poziție de singur cu portarul. O nouă ocazie a gazdelor, M. Codrea (34), cap alături din poziție favorabilă. O asistență redusă, în jur de 300 de spectatori, la această confruntare

Clujenii sunt conduși de Marius “Papi” Popescu, antrenorul originar din Totoi (Alba), care fusese prima opțiune a oficialilor albaiulieni în intersezon pentru banca tehnică.

Echipe de start:

Viitorul: Borz – Șerbănescu, Milchiș, Podea, Milandru – Calo/ cpt – Iepure (71, Harangozo), Herciu (71, Thiam), Cozac (56, Gățan), Doroftei (71, Baciu) – D. Mureșan (56, Al. Pop); rezerve Măluțan, Judea, Ed. Moga, Șoaită. Antrenor Marius Popescu.

Din varii motive acesta nu a acceptat propunerea și în cele din urmă Stelian Gherman, fostul său coechiper de la “U” Cluj, a fost instalat antrenor principal. Tânăra garnitură a vizitatorilor a început sezonul cu două remize (1-1, surprinzător cu Gloria Bistrița; 2-2 la Galda de Jos), pierzând net etapa trecută, acasă, cu Unirea Ungheni (0-3).

Arbitri M. Ardelean (Arad), C. Băla (Arad), M. Matica (Oradea) Observatori M. Bordean (Sibiu), M. Ștefan (Orăștie)