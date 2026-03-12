Creșterea salariului minim, aprobată de Guvern: Cât va deveni acesta de la 1 iulie 2026

Guvernul a adoptat joi, 12 martie 2026, hotărârea privind majorarea salariului minim, a anunţat ministrul Muncii, Florin Manole, care a descris măsura drept o decizie importantă pentru românii care muncesc „cinstit şi corect”.

„Astăzi am deblocat o decizie importantă pentru oamenii care muncesc cinstit şi corect în România. În şedinţa de Guvern am adoptat hotărârea privind creşterea salariului minim. Este o măsură pentru care PSD s-a luptat încă de anul trecut”, a afirmat Florin Manole, ministrul Muncii.

În luna februarie, ministrul Muncii, Florin Manole, susţinea că o parte din costul pachetului de solidaritate propus de PSD poate fi acoperit din impozitul pe venit colectat din creşterea salariului minim pe economie.

„Am militat deschis şi eu şi colegii mei din PSD pentru creşterea salariului minim pe economie. Din multe efecte, unul este o colectare mai mare la buget pe impozitul pe venit. Nu mi-a zis nimeni, dar ce o să facem, domnule, cu banii ăştia în plus? Că bugetul va primi peste 700 de milioane de lei în plus din creşterea salariului minim, care se putea întâmpla în ianuarie. Dar ok, o facem, că atât putem, de la jumătatea anului”, afirma ministrul Muncii, Florin Manole.

Guvernul va stabili și că de la 1 iulie va crește salariul minim. Brutul va crește de la 4.050 lei la 4.325 de lei, așadar o majorare de 275 de lei. Net, însă, creșterea nu mai e la fel de mare. În buzunar, angajaților o sa le intre în plus 119 lei, iar statul este cel care câștigă mai mult din impozite şi contribuţii mai mari plătite de angajatori, potrivit PRO TV.

