Creșterea economică, în 2022, va fi mult sub așteptări: Ce spune președintele Consiliului Fiscal

Taxa pe LUX. Ce spune Sorin Grindeanu despre impozitarea averilor mari: „Am zis de iahturi, bolizi, mașini de sute de mii de euro, asta da, putem discuta”

Prim-vicepreședintele PSD Sorin Grindeanu a explicat miercuri, într-o conferință de presă, că social-democrații nu au propus niciodată supraimpozitarea persoanelor care dețin mașini de 50.000 de euro sau case cu suprafața de peste 120mp, așa cum susțin liberalii.

„Am vazut diverse proiectii si am vazut diverse lucruri care va spun cu toata sinceritatea, nu au fost discutate nici macar o secunda la negocierile pe programul de guvernare. Va dau exemplu, nu s-a discutat ca taxa pe lux se va aplica celor cu masini de 50.000 de euro sau case de 120 mp, asta e o minciuna, nu s-a discutat nici macar o secunda.

Am discutat, in schimb, de venituri exceptionale. Azi ministrul finantelor vine cu diverse proiectii pe ce ar insemna venituri suplimentare la buget pe nivele pe care putem sa le discutam. Dar vreau sa fie foarte clar, nu este lux la 120 mp, nu s-a discutat asa ceva, noi am vorbit de venituri exceptionale, milioane de euro, nu am vorbit de lucruri care tin de clasa medie in Romania.

Asta nu e lux, luxul este cu totul altceva, am zis de iahturi, bolizi, masini de sute de mii de euro, asta da, putem discuta, dar nu este lux, nu putem incadra la lux case de 120 mp, nu e nici saracie dar nu e nici lux”, a declarat Sorin Grindeanu.

Sursa: stiripesurse.ro