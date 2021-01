Contructorul autostrăzii A10 Sebeș-Turda, lotul 1, rămâne cu amenda de 50.000 de lei pentru praful de pe șantierul de la Oarda de Sus

• Impresa Pizzarotti a pierdut definitiv procesul prin care a solicitat anularea procesului verbal de sancționare

Constructorul lotului 1 al autostrăzii Sebeș – Turda, compania italiană Impresa Pizzarotti, a pierdut definitiv un proces cu Garda de Mediu Alba prin care a contestat o amendă de 50.000 de lei aplicată în septembrie 2019 ca urmare a încălcării regelmentărilor privind gestionarea prafului pe șantier. În urmă cu circa un an, aceeași companie a obiţnut anularea unei amenzi de 30.000 de lei care a fost aplicată pentru depășirea nivelului de zgomot. Ambele situații se referă la lucrările din zona punctului de lucru Oarda de Sus, unde, un localnic a obținut la un moment dat chiar și o hotărâre judecătorească privind stoparea temporară a lucrărilor.

Hotărârea definitivă privind amenda aplicată pentru praf a fost pronunțată de Tribunalul Alba în 10 decembrie 2020, la o săptămâna de la deschiderea parțială a circulației pe lotul 1 al A10. Procesul verbal contestat datează din 20 septembrie 2019, când, în urma unei sesizări scrise a unui proprietar aflat lângă șantierul autostrăzii, reprezentanții GNM – Comisariatul Județean Alba au efectuat un control din punct de vedere al protecției mediului la punctul de lucru din Oarda de Sus.

”La inspecția în teren, s-a constatat că se executau lucrări de curățare cu excavatorul în jurul podului și se efectuau transporturi pe drumul tehnologic. S-au constatat existența unor cantități mari de emisii de praf datorită circulației cu viteză și a faptului că drumul tehnologic nu era udat, emisiile de praf creează un disconfort mare locuitorilor din zonă; Prin neudarea drumului tehnologic nu s-a respectat măsura trasată prin Nota de constatare nr. 177/29.03.2019. Pentru remedierea deficiențelor constatate, dar și pentru prevenție, societății i s-a impus, în conformitate cu prevederile legale în materia protecției mediului și în limitele atribuțiilor ce revin Gărzii Naționale de Mediu măsură corectivă cu termen permanent de realizare”, se precizează în nota de constatare întocmită de comisarii prezenți pe teren, în prezența reprezentantului petentei, Eusebio Caretta, care a semnat și ştampilat acest înscris. Obiecțiunile acestuia s-au rezumat la precizarea că în luna august și septembrie 2019 nu s-au efectuat lucrări de în zona menționată în zilele de 19, 20 si 21 septembrie 2019 s-au efectual activități de curățare a suprafeței din jurul podului.

*A plătit jumătate din amendă

Față de aceste constatări, ulterior, în lipsa reprezentantului legal al societății, s-a întocmit procesul verbal de sancționare, Impresa Pizzarotii fiind sancționată cu amendă contravențională în cuantum de 50.000 lei. Reprezenetanții compeniei italiene au plătit jumătate din cunatumul amenzii (25.000 de lei) în termenul legal, dar au contestat în instanță procesul verbal. În apărare, s-au folosit de precedenta hotărâre definitivă, din 9 decembrie 2019, prin care s-a anulat amenda de 30.000 de lei pe motiv că aceasta ar fi trebuit aplicată CNAIR, care are obligația legală de a respecta prevederile Acordului de mediu, și nu antreprenorului care derulează lucrările de construire a lotului de autostradă.

”(…) Deși legea în vigoare și instanțele competente au stabilit cu titlu definitiv că doar titularul proiectului are obligația respectării Acordului de Mediu, Garda de Mediu stabilește printr-un act administrativ cu caracter individual faptul că și un terț (G.E.I.E.) ar avea obligația respectării Acordului de mediu și a implementării măsurilor stabilite prin acesta. Ulterior, sancționează terțul cu amendă în cuantum de 50.000 lei pentru neimplementarea măsurii impuse în mod cu totul și cu totul abuziv si arbitrar. Astfel, apreciază că este nelegală măsura impusă prin Nota de constatare nr. 177/29.03.2019, fiind totodată contrare realității inclusiv premisele reținute în aceasta”, au afirmat reprezentanții Pizzarotti în plângerea depusă la instanță.

Atât Judecătoria Alba Iulia, cât și Tribunalul au dat dreptate Gărzii de Mediu Alba. *Fotografii la dosar cu praful de pe șantier

Au fost efectuate mai multe fotografii, iar din analiza planșelor foto depuse la dosar rezultând existența unor cantități vizibile de emisii de praf în zona punctului de lucru de la Oarda de Sus. A fost respinsă și cererea privind înlocuirea amenzii contravenționale cu sancțiunea avertismentului. Societatea italiană nu a renunțat la demersurile juridice pentru anularea amenzii. A depus la Tribunalul Alba o contestație în anulare a hotărârii din 10 decembrie 2020, care urmează să fie discutată la 18 februarie 2021.

Dorin ȚIMONEA