FOTO | Controale pe malul râului Ampoi, la Alba Iulia: Habitatul castorilor, perturbat de către pescarii și locuitorii din zonă. Garda de Mediu și Poliția Animalelor fac cercetări

Controale pe malul râului Ampoi, la Alba Iulia: Habitatul castorilor, perturbat de către pescarii și locuitorii din zonă. Garda de Mediu și Poliția Animalelor fac cercetări

Garda de Mediu și Poliția Animalelor fac cercetări în urma unor controale efectuate pe malul râului Ampoi, la Alba Iulia. Habitatul castorilor ar fi perturbat de către pescarii și locuitorii din zonă.

În urma unei sesizări, o echipă de comisari din cadrul Comisariatului Județean Alba al Gărzii Naționale de Mediu, împreună cu Poliția Animalelor Alba, s-au deplasat pe malul râului Ampoi, unde au constatat că habitatul castorilor este perturbat de către pescari și locuitori din zonă.

Conform OUG 57/2007 se interzice deteriorarea/distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnă a speciilor de animale protejate. GNM întreprinde măsuri pentru protejarea habitatului acestor animale.

Menționăm că cercetarea este în curs, iar împotriva cei responsabili de acțiunile contravenționale vor fi pedepsiți.

