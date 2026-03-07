FOTO | Controale pe malul râului Ampoi, la Alba Iulia: Habitatul castorilor, perturbat de către pescarii și locuitorii din zonă. Garda de Mediu și Poliția Animalelor fac cercetări
Controale pe malul râului Ampoi, la Alba Iulia: Habitatul castorilor, perturbat de către pescarii și locuitorii din zonă. Garda de Mediu și Poliția Animalelor fac cercetări
Garda de Mediu și Poliția Animalelor fac cercetări în urma unor controale efectuate pe malul râului Ampoi, la Alba Iulia. Habitatul castorilor ar fi perturbat de către pescarii și locuitorii din zonă.
În urma unei sesizări, o echipă de comisari din cadrul Comisariatului Județean Alba al Gărzii Naționale de Mediu, împreună cu Poliția Animalelor Alba, s-au deplasat pe malul râului Ampoi, unde au constatat că habitatul castorilor este perturbat de către pescari și locuitori din zonă.
Conform OUG 57/2007 se interzice deteriorarea/distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnă a speciilor de animale protejate. GNM întreprinde măsuri pentru protejarea habitatului acestor animale.
Menționăm că cercetarea este în curs, iar împotriva cei responsabili de acțiunile contravenționale vor fi pedepsiți.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
ISU Alba: Avertisment asupra riscurilor arderii vegetației uscate. Recomandări pentru cetățeni
ISU Alba: Avertisment asupra riscurilor arderii vegetației uscate. Recomandări pentru cetățeni ISU Alba trage un semnal de alarmă la început de primăvară: incendierea vegetației uscate este strict interzisă și poate duce la incendii care pot devenii în câteva momente tragedii care pun în pericol culturile agricole, locuințele și chiar viețile oamenilor. Având în vedere că […]
FOTO | INCENDIU la un container modular în Săsciori. Intervin pompierii și SVSU Săsciori
INCENDIU la un container modular în Săsciori. Intervin pompierii și SVSU Săsciori Un incendiu a izbucnit sâmbătă, în jurul orei 12.00, la Săsciori. A luat foc un container modular. Detașamentul de pompieri Sebeș intervine pentru stingerea unui incendiu în localitatea Săsciori. Din informațiile preliminare ar fi vorba despre un incendiu izbucnit la un container modular, […]
7 martie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Ce trebuie să facă șoferii surprinși de radar
7 martie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Ce trebuie să facă șoferii surprinși de radar Polițiștii rutieri acționează astăzi, 7 martie 2026, cu sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR, pentru a depista posibile încălcări ale normelor de circulație pe drumurile publice, în zonele cu risc rutier […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Fostul ministru al Educaţiei: Fondul de burse pentru studenţi pe tot anul 2026 ar urma să fie în jur de 1,5 miliarde de lei
Fostul ministru al Educaţiei: Fondul de burse pentru studenţi pe tot anul 2026 ar urma să fie în jur de...
Moody’s, avertisment dur: „România ar putea fi retrogradată dacă planul de consolidare fiscală nu va fi implementat în mod eficient”
Moody’s, avertisment dur: „România ar putea fi retrogradată dacă planul de consolidare fiscală nu va fi implementat în mod eficient”...
Știrea Zilei
Femeie din Alba, înșelată de falși reprezentanți ANAF: A rămas fără 300.000 de euro din contul firmei. Cum au acționat
Femeie din Alba, înșelată de falși reprezentanți ANAF: A rămas fără 16 miliarde de lei din contul firmei. Cum au...
VIDEO | PERCHEZIȚII la Câmpeni, la persoane care dețineau ilegal țigarete: Doi bărbați de 60 și 54 de ani, REȚINUȚI. Ce au descoperit polițiștii
VIDEO | PERCHEZIȚII la Câmpeni, la persoane care dețineau ilegal țigarete: Doi bărbați de 60 și 54 de ani, REȚINUȚI....
Curier Județean
ISU Alba: Avertisment asupra riscurilor arderii vegetației uscate. Recomandări pentru cetățeni
ISU Alba: Avertisment asupra riscurilor arderii vegetației uscate. Recomandări pentru cetățeni ISU Alba trage un semnal de alarmă la început...
FOTO | Controale pe malul râului Ampoi, la Alba Iulia: Habitatul castorilor, perturbat de către pescarii și locuitorii din zonă. Garda de Mediu și Poliția Animalelor fac cercetări
Controale pe malul râului Ampoi, la Alba Iulia: Habitatul castorilor, perturbat de către pescarii și locuitorii din zonă. Garda de...
Politică Administrație
VIDEO | Primăria Blaj a semnat două contracte de aproape 3 milioane de euro: Investiții noi în eficientizarea energetică și digitalizarea administrației
Primăria Blaj a semnat două contracte de aproape 3 milioane de euro: Investiții noi în eficientizarea energetică și digitalizarea administrației...
FOTO | Activitatea unei primării din Alba mutată temporar în clădirea unei foste grădinițe: Care este motivul
Activitatea unei primării din Alba mutată temporar în clădirea unei foste grădinițe: Care este motivul În județul Alba activitatea Primăriei...
Opinii Comentarii
7 martie: Alegerea lui Iancu de Hunedoara ca voievod al Transilvaniei
7 martie: Alegerea lui Iancu de Hunedoara ca voievod al Transilvaniei Ioan de Hunedoara, cunoscut şi ca Iancu de Hunedoara...
MESAJE de 8 MARTIE, Ziua Femeii 2026. Urări, felicitări, SMS-uri pentru femeile din viața voastră: mame, iubite, colege sau profesoare
Mesaje de 8 Martie 2026. Mesaje de Ziua Femeii. FELICITARI de 8 martie • URARI de 8 martie. SMS de...