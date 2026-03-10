CONTROALE la serviciile sociale rezidențiale pentru persoanele cu dizabilități din România: „Toleranță zero pentru nerespectarea standardelor”

CONTROALE la serviciile sociale rezidențiale pentru persoanele cu dizabilități din România

Ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, Petre-Florin Manole, a anunțat, marți, 10 martie 2026 declanșarea unor controale la serviciile sociale rezidențiale pentru persoanele cu dizabilități din România.

„Am toleranță zero pentru nerespectarea standardelor în serviciile sociale rezidențiale pentru persoanele cu dizabilități.

De aceea, am cerut ANPIS să înceapă o campanie națională de control. Verificăm centrele din toată țara pentru că, pentru persoanele cu dizabilități, aceste locuri înseamnă acasă.

Când vorbim despre protecția pe care statul trebuie să o ofere, trebuie să ținem cont și de capacitatea de control. Și chiar dacă la ANPIS avem un deficit mare de resursă umană, sunt sigur că inspectorii sociali își vor face treaba cu seriozitate și responsabilitate.

Persoanele cu dizabilități din aceste centre au nevoie de protecție, grijă și condiții decente de viață”, a precizat ministrul Muncii.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

