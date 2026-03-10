Actualitate

CONTROALE la serviciile sociale rezidențiale pentru persoanele cu dizabilități din România: „Toleranță zero pentru nerespectarea standardelor”

Ioana Oprean

Publicat

acum 30 de minute

în

De

CONTROALE la serviciile sociale rezidențiale pentru persoanele cu dizabilități din România

Ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, Petre-Florin Manole, a anunțat, marți, 10 martie 2026 declanșarea unor controale la serviciile sociale rezidențiale pentru persoanele cu dizabilități din România. 

„Am toleranță zero pentru nerespectarea standardelor în serviciile sociale rezidențiale pentru persoanele cu dizabilități.

De aceea, am cerut ANPIS să înceapă o campanie națională de control. Verificăm centrele din toată țara pentru că, pentru persoanele cu dizabilități, aceste locuri înseamnă acasă.

Când vorbim despre protecția pe care statul trebuie să o ofere, trebuie să ținem cont și de capacitatea de control. Și chiar dacă la ANPIS avem un deficit mare de resursă umană, sunt sigur că inspectorii sociali își vor face treaba cu seriozitate și responsabilitate.

Persoanele cu dizabilități din aceste centre au nevoie de protecție, grijă și condiții decente de viață”, a precizat ministrul Muncii.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski vine în România: Întâlnire cu Nicușor Dan

Bogdan Ilea

Publicat

acum 50 de minute

în

10 martie 2026

De

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski vine în România: Întâlnire cu Nicușor Dan Președintele ucrainean Volodimir Zelenski vine joi, 12 martie, într-o vizită oficială în România, în cadrul cărei se va întâlni cu președintele Nicușor Dan, au confirmat surse oficiale pentru HotNews. Aceasta va fi a doua vizită a președintelui ucrainean în România, după cea din 10 […]

Citește mai mult

Actualitate

A fost publicat proiectul de buget 2026: Câți bani ar urma să ajungă la autoritățile locale. Ministerul Finanțelor va aproba lunar limitele de cheltuieli pentru ministere și instituții

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

10 martie 2026

De

A fost publicat proiectul de buget 2026: Câți bani ar urma să ajungă la autoritățile locale Ministerul Fianțelor publicat marți, 10 martie 2026 proiectul bugetului pentru anul 2026, în secțiunea de transparență decizională de pe site-ul instituției. Documentația publicată include Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2026, Proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat […]

Citește mai mult

Actualitate

VIDEO | Autostrada A1: Stadiul fizic al lucrărilor pe secțiunea Tigveni-Curtea de Argeș se apropie de 90%. „Circulația se va deschide în 2026, cu 6 luni mai devreme decât termenul contractual”

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

10 martie 2026

De

Autostrada A1: Stadiul fizic al lucrărilor pe secțiunea Tigveni-Curtea de Argeș se apropie de 90%. „Circulația se va deschide în 2026, cu 6 luni mai devreme decât termenul contractual” Stadiul fizic al lucrărilor pe secțiunea 4 (Tigveni-Curtea de Argeș) a autostrăzii Sibiu – Pitești se apropie de 90%, a anunțat, marți 10 martie 2026 Cristian […]

Citește mai mult