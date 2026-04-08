Controale „la piele” la Spitalul Municipal Aiud: Dosar penal pentru furt de alimente din unitatea sanitară
Controale „la piele” la Spitalul Municipal Aiud: Dosar penal pentru furt de alimente din unitatea sanitară
Noua conducere a Spitalului Municipal Aiud a impus efectuarea de controale amănunțite asupra angajaților la ieșirea acestora de la lucru, existând suspiciuni cu privire la sustragerea de alimente din unitatea sanitară.
Existența acestor controale a fost semnalată în spațiul public de Ionela Danciu, consilier local independent în Consliul Local Aiud.
,,Ce se fură de îi verificați așa pe toți?”
„Acum, din 1 aprilie 2026, primarul nou, Dragoș Crișan, a adus manager nou. Nu știu cum îl cheamă, dar știu că, din dispoziția acestuia, tot personalul care iese din serviciu este controlat: în mașină, în portbagaj, pe scaune și, așa cum scrie la carte, este verificat de firma de pază contractată să asigure paza.
Publicația ziarulunirea.ro s-a adresat IPJ Alba, Parchetului de pe lângă Judecătoria Aiud și Spitalului Municipal Aiud pentru a obține mai multe informații legate de această situație.
Încăpere în care au fost descoperite diverse produse
Potrivit informațiilor obținute, în vara anului 2025, la Spitalul Municipal a fost identificată o încăpere în care au fost descoperite diverse produse, printre care și cantități importante de alimente (ficat de pui, aripioare de pui, pulpe de pui, piept de pui, carne tocată, piept de porc, ceafa de porc, coaste de porc, cap de miel, etc.), depozitate într-un frigider alături diverse produse (săpun lichid, becuri, produse de curățenie, etc).
Administratorul spitalului nu ar fi putut justifica proveniența și utilizarea acestor produse.
În consecință, a fost sesizată Poliția Municipiului Aiud, care a deschis un dosar penal în 30 octombrie 2025 aflat în curs de cercetare.
În paralel, spitalul a demarat o anchetă internă, care este în desfășurare.
Noul manager interimar Marinel Pavel, pentru a proteja patrimoniul spitalului și pentru a se asigura că alte bunuri nu pot fi extrase fără drept din unitatea medicală, a inițiat o procedură de verificare a angajaților care părăsesc spitalul.
Controlul se va încheia în zilele următoare și va fi reluat, inopinat, ori de câte ori vor exista suspiciuni cu privire la integritatea patrimoniului spitalului, conform informațiilor obținute de ziarulunirea.ro.
Facem precizarea că, pe durata urmăririi penale, prezumția de nevinovăție este pe deplin aplicabilă, iar persoana vizată beneficiază de toate drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de lege.
foto: arhivă
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
VIDEO | Adolescentă de 18 ani, violată, bătută și amenințată de concubinul de 33 de ani: Bărbatul a fost reținut de polițiști
VIDEO | Adolescentă de 18 ani, violată, bătută și amenințată de concubinul de 33 de ani: Bărbatul a fost reținut de polițiști O adolescentă de 18 ani a fost violată, bătută și amenințată de concubinul de 33 de ani. Bărbatul a fost reținut de polițiști și s-a ales cu ordin de protecție pe numele său. […]
VIDEO | Bărbat de 36 de ani, REȚINUT de polițiști pentru viol asupra unui minor: Ar fi întreținut relații sexuale consimțite cu o tânără pe o perioadă de aproximativ 8 luni
Bărbat de 36 de ani, REȚINUT de polițiști pentru viol asupra unui minor: Ar fi întreținut relații sexuale consimțite cu o tânără pe o perioadă de aproximativ 8 luni Un bărbat de 36 de ani a fost reținut de polițiști pentru viol asupra unui minor, după ce ar fi întreținut relații sexuale consimțite cu o […]
VIDEO | Eduard Pițu, elevul-minune din Alba, cooptat în LOTUL NAȚIONAL al olimpicilor din România la Matematică 2026
Eduard Pițu, elevul-minune din Alba, cooptat în lotul național al olimpicilor din România la Matematică 2026 O veste extraordinară a venit miercuri, 8 aprilie 2026. Eduard Pițu, elevul-minune din Alba, a fost cooptat în lotul național al olimpicilor la matematică. Citește și: FOTO | Eduard Pițu, elevul-minune din Alba, mențiune și medalie de aur la […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Schimbare de situație în cazul Realitatea Plus: Televiziunea își poate CONTINUA emisia
Schimbare de situație în cazul Realitatea Plus: Televiziunea își poate CONTINUA emisia Curtea de Apel București a hotărât suspendarea aplicării...
9-13 aprilie 2026 | CNAIR impune restricții de circulație în minivacanța de Paște 2026. Drumurile vizate
9-13 aprilie 2026 | CNAIR impune restricții de circulație în minivacanța de Paște 2026. Drumurile vizate CNAIR a anunțat impunerea...
Știrea Zilei
Controale „la piele” la Spitalul Municipal Aiud: Dosar penal pentru furt de alimente din unitatea sanitară
Controale „la piele” la Spitalul Municipal Aiud: Dosar penal pentru furt de alimente din unitatea sanitară Noua conducere a Spitalului...
VIDEO | Adolescentă de 18 ani, violată, bătută și amenințată de concubinul de 33 de ani: Bărbatul a fost reținut de polițiști
VIDEO | Adolescentă de 18 ani, violată, bătută și amenințată de concubinul de 33 de ani: Bărbatul a fost reținut...
Curier Județean
VIDEO | Ziua Internațională a Romilor, sărbătorită la Alba Iulia: Elevii din comunitate cu rezultate deosebite, premiați. Momente muzicale și artistice
Ziua Internațională a Romilor, sărbătorită la Alba Iulia: Elevii din comunitate cu rezultate deosebite, premiați. Momente muzicale și artistice Ziua...
FOTO | Campania ,,Sărbători în siguranță” desfășurată de polițiști în mai multe orașe din Alba: Recomandări pentru prevenirea furturilor din locuințe și buzunare
Campania ,,Sărbători în siguranță” desfășurată de polițiști în mai multe orașe din Alba: Recomandări pentru prevenirea furturilor din locuințe și...
Politică Administrație
FOTO | Lucrările de extindere a adăpostului public pentru câini fără stăpân din Alba Iulia, finalizate: Alte 29 de țarcuri vor fi modernizate de primărie printr-un parteneriat cu Asociația “Prietenii lui Azor”
Lucrările de extindere a adăpostului public pentru câini fără stăpân din Alba Iulia, finalizate: Alte 29 de țarcuri vor fi...
AUR, SOS și POT vor legalizarea Mișcării Legionare și omagierea criminalilor de război: Proiect depus în Parlament
AUR, SOS și POT vor legalizarea Mișcării Legionare și omagierea criminalilor de război: Proiect depus în Parlament Un proiect de...
Opinii Comentarii
Miercurea Mare, ziua în care Iuda l-a vândut pe Iisus. Este ultima zi din Săptămâna Patimilor când se mai pot face treburi pe câmp sau se mai spală și calcă
Miercurea Mare, ziua în care Iuda l-a vândut pe Iisus. Este ultima zi din Săptămâna Patimilor când se mai pot...
Marţea Mare din Săptămâna Patimilor şi Pilda celor zece fecioare. Ce spune Sfânta Scriptură
Marţea Mare din Săptămâna Patimilor şi Pilda celor zece fecioare. Ce spune Sfânta Scriptură Citește și: MESAJE DE PASTELE ORTODOX....