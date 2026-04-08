Controale „la piele” la Spitalul Municipal Aiud: Dosar penal pentru furt de alimente din unitatea sanitară

Noua conducere a Spitalului Municipal Aiud a impus efectuarea de controale amănunțite asupra angajaților la ieșirea acestora de la lucru, existând suspiciuni cu privire la sustragerea de alimente din unitatea sanitară.

Existența acestor controale a fost semnalată în spațiul public de Ionela Danciu, consilier local independent în Consliul Local Aiud.

,,Ce se fură de îi verificați așa pe toți?” „Acum, din 1 aprilie 2026, primarul nou, Dragoș Crișan, a adus manager nou. Nu știu cum îl cheamă, dar știu că, din dispoziția acestuia, tot personalul care iese din serviciu este controlat: în mașină, în portbagaj, pe scaune și, așa cum scrie la carte, este verificat de firma de pază contractată să asigure paza. Eu credeam că e pentru paza personalului în caz de scandal, paza bunurilor unității și, se pare, că a pus pază și pe bunurile spitalului. Foarte bine, aș zice, dar nu așa! Întreb și eu, ca un consilier local independent care știe că spitalul este în subordinea Consiliului Local: ce informații aveți, dom’le manager, de îi tratați pe toți ca pe ultimii hoți? Ce se fură, dom’le, cu portbagajul, de îi verificați așa pe toți?”, a scris Ionela Danciu pe pagina proprie de Facebook.

Publicația ziarulunirea.ro s-a adresat IPJ Alba, Parchetului de pe lângă Judecătoria Aiud și Spitalului Municipal Aiud pentru a obține mai multe informații legate de această situație.

Încăpere în care au fost descoperite diverse produse

Potrivit informațiilor obținute, în vara anului 2025, la Spitalul Municipal a fost identificată o încăpere în care au fost descoperite diverse produse, printre care și cantități importante de alimente (ficat de pui, aripioare de pui, pulpe de pui, piept de pui, carne tocată, piept de porc, ceafa de porc, coaste de porc, cap de miel, etc.), depozitate într-un frigider alături diverse produse (săpun lichid, becuri, produse de curățenie, etc).

Administratorul spitalului nu ar fi putut justifica proveniența și utilizarea acestor produse.

În consecință, a fost sesizată Poliția Municipiului Aiud, care a deschis un dosar penal în 30 octombrie 2025 aflat în curs de cercetare.

În paralel, spitalul a demarat o anchetă internă, care este în desfășurare.

Noul manager interimar Marinel Pavel, pentru a proteja patrimoniul spitalului și pentru a se asigura că alte bunuri nu pot fi extrase fără drept din unitatea medicală, a inițiat o procedură de verificare a angajaților care părăsesc spitalul.

Controlul se va încheia în zilele următoare și va fi reluat, inopinat, ori de câte ori vor exista suspiciuni cu privire la integritatea patrimoniului spitalului, conform informațiilor obținute de ziarulunirea.ro.

Facem precizarea că, pe durata urmăririi penale, prezumția de nevinovăție este pe deplin aplicabilă, iar persoana vizată beneficiază de toate drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de lege.

foto: arhivă

