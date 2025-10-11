Contractul pentru finanțarea Autostrăzii Sibiu-Pitești a fost semnat de Ministrul Finanțelor. SUMA totală

Contractul pentru finanțarea Autostrăzii Sibiu-Pitești a fost semnat de Ministrul Finanțelor. Care este SUMA totală

Miercuri, 8 octombrie, a fost semnat un contract de finanțare cu Banca Europeană de Investiții (BEI) de către Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare. Împrumutul vizează finanțarea construcției Autostrăzii A1 Sibiu–Pitești, cel mai important proiect rutier din România și prima autostradă care va traversa Munții Carpați.

Autostrada Sibiu–Pitești, cu o lungime totală de 122 km, este împărțită în cinci tronsoane. Proiectul face parte din rețeaua centrală de transport transeuropean (TEN-T) și din Master Planul General de Transport al României. Principalele obiective ale investiției sunt creșterea eficienței rețelei de transport, reducerea duratei călătoriilor, îmbunătățirea siguranței rutiere și consolidarea conexiunilor dintre regiunile României și rețelele europene.

Această autostradă va crea un coridor modern între vestul țării și Marea Neagră, contribuind la dezvoltarea economică și socială a zonelor traversate și facilitând transportul de mărfuri și pasageri în condiții sigure și eficiente.

„Semnarea acestui contract reprezintă o nouă dovadă a angajamentului nostru pentru sprijinirea dezvoltării regionale și crearea unei baze solide pentru creșterea competitivității României. Autostrada Sibiu–Pitești este o prioritate strategică la nivel național și un proiect de importanță europeană, care va stimula investițiile și va genera noi locuri de muncă. Beneficiile se vor resimți direct în economie și în viața de zi cu zi a cetățenilor, prin drumuri mai sigure și conexiuni mai rapide. Parteneriatul cu Banca Europeană de Investiții, bazat pe o colaborare de lungă durată, ne oferă condiții de finanțare avantajoase și sprijinul necesar pentru a finaliza acest obiectiv major”, a declarat Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor.

Finanțarea provine din mai multe surse: fonduri externe nerambursabile prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014–2020 și Programul Transport 2021–2027 (aproximativ 1,83 miliarde euro), bugetul de stat și împrumuturi acordate de Banca Europeană de Investiții (BEI). Potrivit estimărilor BEI, valoarea totală a proiectului, inclusiv TVA, ajunge la 6,716 miliarde euro, conform HotNews.

