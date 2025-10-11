Rămâi conectat

Actualitate

Contractul pentru finanțarea Autostrăzii Sibiu-Pitești a fost semnat de Ministrul Finanțelor. SUMA totală

Bogdan Ilea

Publicat

acum o oră

în

De

Contractul pentru finanțarea Autostrăzii Sibiu-Pitești a fost semnat de Ministrul Finanțelor. Care este SUMA totală

Miercuri, 8 octombrie, a fost semnat un contract de finanțare cu Banca Europeană de Investiții (BEI) de către Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare. Împrumutul vizează finanțarea construcției Autostrăzii A1 Sibiu–Pitești, cel mai important proiect rutier din România și prima autostradă care va traversa Munții Carpați.

Autostrada Sibiu–Pitești, cu o lungime totală de 122 km, este împărțită în cinci tronsoane. Proiectul face parte din rețeaua centrală de transport transeuropean (TEN-T) și din Master Planul General de Transport al României. Principalele obiective ale investiției sunt creșterea eficienței rețelei de transport, reducerea duratei călătoriilor, îmbunătățirea siguranței rutiere și consolidarea conexiunilor dintre regiunile României și rețelele europene.

Această autostradă va crea un coridor modern între vestul țării și Marea Neagră, contribuind la dezvoltarea economică și socială a zonelor traversate și facilitând transportul de mărfuri și pasageri în condiții sigure și eficiente.

„Semnarea acestui contract reprezintă o nouă dovadă a angajamentului nostru pentru sprijinirea dezvoltării regionale și crearea unei baze solide pentru creșterea competitivității României. Autostrada Sibiu–Pitești este o prioritate strategică la nivel național și un proiect de importanță europeană, care va stimula investițiile și va genera noi locuri de muncă. Beneficiile se vor resimți direct în economie și în viața de zi cu zi a cetățenilor, prin drumuri mai sigure și conexiuni mai rapide. Parteneriatul cu Banca Europeană de Investiții, bazat pe o colaborare de lungă durată, ne oferă condiții de finanțare avantajoase și sprijinul necesar pentru a finaliza acest obiectiv major”, a declarat Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor.

Finanțarea provine din mai multe surse: fonduri externe nerambursabile prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014–2020 și Programul Transport 2021–2027 (aproximativ 1,83 miliarde euro), bugetul de stat și împrumuturi acordate de Banca Europeană de Investiții (BEI). Potrivit estimărilor BEI, valoarea totală a proiectului, inclusiv TVA, ajunge la 6,716 miliarde euro, conform HotNews.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

ANSVSA oprește controalele în gospodăriile cu animale. Lipsa fondurilor blochează activitatea veterinară la nivel național

Rebecca Buzdugan

Publicat

acum 2 ore

în

11 octombrie 2025

De

ANSVSA va suspenda controalele în gospodăriile cu animale din cauza lipsei de fonduri Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a anunțat că, în anul 2025, nu va mai efectua controale în gospodăriile nonprofesionale care dețin animale. Măsura, inclusă într-un proiect de act normativ aflat în dezbatere publică, afectează gospodăriile care adăpostesc bovine, […]

Citește mai mult

Actualitate

Zile libere 2025 pentru părinți în caz de condiții meteo extreme: Ce spune legea din România

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

11 octombrie 2025

De

Zile libere 2025 pentru părinți în caz de condiții meteo extreme: Ce spune legea din România În situații de condiții meteo extreme, legea din România prevede posibilitatea ca părinții să beneficieze de zile libere atunci când unitățile de învățământ sunt închise din cauza vremii. Potrivit legislației în vigoare, măsura se aplică părinților care au copii […]

Citește mai mult

Actualitate

Peste 11 milioane de euro pentru fermierii români ale căror culturi de fructe au fost distruse de înghețul din primăvară, anunțați de Comisia Europeană

Bogdan Ilea

Publicat

acum 4 ore

în

11 octombrie 2025

De

Peste 11 milioane de euro pentru fermierii români ale căror culturi de fructe au fost distruse de înghețul din primăvară O propunere de a furniza aproape 50 de milioane euro pentru a sprijini fermierii din sectorul fructelor, fructelor cu coajă lemnoasă și legumelor din România, Bulgaria, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia a fost adoptată de către […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum o oră

Contractul pentru finanțarea Autostrăzii Sibiu-Pitești a fost semnat de Ministrul Finanțelor. SUMA totală

Contractul pentru finanțarea Autostrăzii Sibiu-Pitești a fost semnat de Ministrul Finanțelor. Care este SUMA totală Miercuri, 8 octombrie, a fost...
Actualitateacum 2 ore

ANSVSA oprește controalele în gospodăriile cu animale. Lipsa fondurilor blochează activitatea veterinară la nivel național

ANSVSA va suspenda controalele în gospodăriile cu animale din cauza lipsei de fonduri Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 4 ore

VIDEO | Peste 500 de tineri, prezenți la „Întâlnirea tinerilor ortodocși” din Alba Iulia. Manifestarea are loc la Catedrala Încoronării și în zona Panoramic

Sute de tineri, prezenți la „Întâlnirea tinerilor ortodocși” din Alba Iulia. Manifestarea are loc la Catedrala Încoronării și în zona...
Ştirea zileiacum 5 ore

Cidru „made in Șpălnaca”, creat de Pedro în inima județului Alba. Producția artizanală respectă tradiția și metodele ecologice

Cidru „made in Șpălnaca”, creat de Pedro în inima județului Alba. Producția artizanală respectă tradiția și metodele ecologice Ion Dumitrel,...

Curier Județean

Curier Județeanacum 2 ore

FOTO | Tânără de 25 de ani, rănită într-o drumeție pe Piatra Secuiului. Intervine echipa Salvamont Alba, punctul de lucru Rimetea

Tânără de 25 de ani, rănită într-o drumeție pe Piatra Secuiului. Intervine echipa Salvamont Alba, punctul de lucru Rimetea Echipajul...
Curier Județeanacum 2 ore

Aproape un milion de lei pentru retehnologizarea stației de epurare din Bucerdea Grânoasă: Undă verde pentru proiect din partea Direcției Județene de Mediu Alba

Aproape un milion de lei pentru retehnologizarea stației de epurare din Bucerdea Grânoasă: Undă verde pentru proiect Direcția Județeană de...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 24 de ore

Comunicat de presă | Horațiu Florea: ,,Urmăresc cu îngrijorare ceea ce se întâmplă la U.M. Cugir”

Horațiu Florea: ,,Urmăresc cu îngrijorare ceea ce se întâmplă la U.M. Cugir” Industria de apărare este fără îndoială o chestiune...
Politică Administrațieacum o zi

Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba: ,,Apa sau energia sunt mai ieftine în mijlocul deșertului decât în Alba. 15.000 de oameni au cerut prețuri DECENTE”

Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba: ,,Apa sau energia sunt mai ieftine în mijlocul deșertului decât în Alba. 15.000 de oameni...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 12 ore

11 octombrie – Ziua Școlii Ardelene. 270 de ani de la inaugurarea primelor școli cu predare în limba română din Transilvania

11 octombrie – Ziua Școlii Ardelene. 270 de ani de la inaugurarea primelor școli cu predare în limba română din...
Opinii - Comentariiacum 13 ore

11 octombrie: Sfântul Apostol Filip, unul dintre cei șapte diaconi. Scotea demonii din oameni și învia morții

11 octombrie: Sfântul Apostol Filip, unul dintre cei șapte diaconi. Scotea demonii din oameni și învia morții Sfântul Apostol Filip,...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea