Construirea primului supermarket Penny dintr-o comună din Alba aproape de start: Când vor începe lucrările

Construirea primului supermarket Penny dintr-o comună din Alba aproape de start

Miercuri, 14 ianuarie 2026, a fost emis anunțul privind începerea lucrărilor pentru construirea noului supermarket Penny din Jidvei, a anunțat primăria locală.

Investiția este în valoare de 9,19 milioane lei.

„Începerea lucrărilor autorizate vor avea loc marți, 20 ianuarie 2026, la ora 8.00.

Construirea magazinului Penny în localitatea Jidvei reprezintă un pas important pentru dezvoltarea comunității locale.

Acesta va oferi locuitorilor acces rapid și facil la o gamă variată de produse alimentare și de uz zilnic, contribuind la creșterea calității vieții.

Totodată, investiția sprijină economia locală prin crearea de locuri de muncă și atragerea de noi oportunități comerciale, având un impact pozitiv asupra dezvoltării zonei”, au precizat reprezentanții Primăriei Jidvei.

Noul supermarket va fi realizat pe un teren cu suprafața de 6.100 de metri pătrați. Suprafața construită va fi de aproape 1.500 de metri pătrați.

Detalii tehnice:

Suprafața construită propusă: 1469,50m²

Circulații auto: 1528,85m²

Circulații pietonale: 363,10m²

Parcări pavate: 893,00m²

Spațiu verde amenajat: 1845,55m²

Suprafața teren: 6100,00m²

P.O.T. = 24,09% C.U.T. = 0,24

Noul supermarket Penny din comuna Jidvei va fi edificat în centrul de comună, pe strada Morii, numărul 5.

