Actualitate

Consiliere psihologică GRATUITĂ pentru familiile copiilor cu autism sau cu sindromul Down. Proiect în Parlament

Ioana Oprean

acum o oră

Familiile copiilor diagnosticați cu tulburări din spectrul autist sau cu sindrom Down ar putea beneficia de consiliere psihologică gratuită, potrivit unui proiect depus în Parlament, a anunțat deputata PNL Raluca Turcan, inițiatoarea propunerii legislative.

Astfel, consilierea psihologică va fi decontată integral din fondurile asigurărilor sociale de sănătate pentru părinții și tutorii copiilor diagnosticați cu tulburări din spectrul autist sau cu sindrom Down.

„Ședințele se pot desfășura în ambulatorii, în cabinete de psihologie clinică, în centre de sănătate mintală sau în centre comunitare acreditate CNAS, astfel încât sprijinul să fie accesibil tuturor familiilor, indiferent unde locuiesc”, a declarat Raluca Turcan, miercuri la Palatul Parlamentului.

Fosta ministră a Muncii a mai spus că, în România, 14,3% dintre copiii de școală primară sunt diagnosticați cu tulburări din spectrul autist, potrivit datelor Institutului Național de Sănătate Publică din 2023.

Estimările Organizației Mondiale a Sănătății arată că la nivel global 1 din 100 de copii suferă de autism, iar sindromul Down afectează 1 din 1.000 de copii. În spatele acestor cifre se află zeci de mii de familii care trăiesc o realitate zilnică dificilă și care duc o luptă pe mai multe fronturi: medical, social, birocratic și emoțional.

„Acești părinți se confruntă frecvent cu anxietate, depresie, epuizare sau burnout parental. În lipsa unui sprijin psihologic adecvat, aceste stări nu doar că le afectează sănătatea, dar diminuează și capacitatea de a oferi copilului echilibrul și stabilitatea de care are nevoie. De aceea, această lege are un dublu impact: sprijină părintele pentru a-l proteja pe copil”, a completat Turcan.

Deputata PNL a subliniat că legea are un triplu impact triplu: „emoțional, social și economic: susține sănătatea mintală a părinților, oferă stabilitate familiilor și reduce presiunea asupra sistemului medical”.

„Această inițiativă este despre o Românie care înțelege că sănătatea emoțională nu e un moft, ci o necesitate. Soluția mea este clară: sprijin real pentru părinți, protecție reală pentru copii”, a adăugat ea.

