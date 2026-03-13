Concedieri MASIVE la o mare companie din România: O parte a producției, relocată în Turcia și Slovenia
Sindicatul Autoturisme Dacia (SAD) a atras atenția, vineri, 13 martie 2026 că în acest an se va înregistra o scădere a producției la uzina de la Mioveni, după mai bine de două decenii, urmând să fie făcute și reduceri semnificative de personal.
Sindicatul reamintește, într-un comunicat, că Grupul Renault a decis recent ca modelul Dacia Striker să fie produs în Turcia, iar noul model electric din segmentul A să fie fabricat în Slovenia, nu la Mioveni.
„Motivele sunt cunoscute: infrastructura întârziată – inclusiv Autostrada Pitești-Sibiu, costurile ridicate ale energiei, instabilitatea fiscală și politică, dar și programele economice impredictibile. Toate acestea contribuie la scăderea atractivității României pentru investiții. Impactul asupra județului Argeș poate fi major’, se arată în comunicatul amintit, citat de Agerpres.
Potrivit aceleiași surse, Uzina Dacia asigură aproximativ 10.000 de locuri de muncă direct și susține alte zeci de mii de joburi în mod indirect, la firmele furnizoare. Astfel, orice scădere a producției uzinei de la Mioveni ‘se transmite în lanț în întreaga economie locală’.
„Anul 2026 marchează, după 22 de ani, o perioadă de reducere a producției și de concediere a aproximativ 1.200 de angajați, pe fondul scăderii cererii și al accelerării proceselor de robotizare și automatizare. Peste 90% din producția uzinei de la Mioveni este destinată exportului, iar pierderea unor modele fabricate aici poate avea efecte serioase asupra economiei locale și naționale”, se menționează în comunicat.
Sindicaliștii subliniază că industria auto se bazează pe planificare pe termen lung, iar stabilitatea fiscală, infrastructura modernă și predictibilitatea economică sunt esențiale pentru păstrarea investițiilor în România.
„Dacia Mioveni rămâne principalul angajator și unul dintre cei mai importanți exportatori ai județului Argeș. Este esențial ca această platformă industrială strategică să fie susținută prin politici responsabile, pentru a rămâne un pilon al economiei locale”, mai transmite Sindicatul Autoturisme Dacia.
