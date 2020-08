Comunicat de presă: Rareș Buglea, PNL: „Am decis să aleg Consiliul Județean în detrimentul Consiliului Local”

Cu toate că mă onorează propunerea colegilor mei de a face parte din echipa PNL pentru Consiliul Local Alba Iulia, cu atât mai mult cu cât poziția pentru care am fost propus e una eligibilă, am decis să accept propunerea colegilor din Biroul Județean de a mă alătura echipei cu care Ion Dumitrel va câștiga Consiliul Județean.

Nu a fost deloc o decizie ușoară, însă consider că locul meu în echipa organizației municipale ar fi dat apă la moară adversarilor politici ai PNL și ar fi permis fel și fel de speculații, cunoscută fiind prietenia mea cu Gabriel Pleșa, fostul președinte al organizației municipale a PNL, plecat acum să candideze din partea USR. Spun asta pentru că decizia lui Gabriel Pleșa de a părăsi PNL mă întristează și astăzi. Personal, o consider o greșeală din partea lui. Așa cum consider că și conducerea organizației a greșit când nu a știut să gestioneze această situație și a permis unui liberal adevărat să părăsească partidul.

E trist că lipsa unui dialog deschis și a unei competiții interne reale ne-a adus în situația aceasta, în care liberali adevărați sunt nevoiți să candideze din partea unor partide născute peste noapte,. Nadajduiesc totusi că, mai devreme sau mai târziu, Gabriel Pleșa va reveni în PNL, unde îi este locul. Nu pot însă, cu conștiința împăcată, să duc o luptă politică împotriva unui liberal, așa cum, în calitate de liberal convins, nu pot să părăsesc un partid și o doctrină pe care le iubesc, doar pentru că circumstanțele de moment nu servesc dorințele și planurile mele personale. Rămân același liberal convins, chiar dacă viața politică ne așază, uneori, pe doi liberali în poziții de adversari politici.

Rareș Buglea, consilier local PNL Alba Iulia