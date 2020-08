Comunicat de presă| Radu Cristian – un reprezentant de formațiuni politice mânat doar de interese și orgolii personale

Radu Cristian – un reprezentant de formațiuni politice mânat doar de interese și orgolii personale

Se spun multe într-un oraș mic, așa cum este Sebeșul, mai ales în vremuri electorale.

Sunt consilier local și vreau să privesc în ochi familia, colegii, prietenii, cetățenii care mi-au acordat un vot și un mandat. Din dorința de a fi cât mai clar și concis, am să vă spun că am început ca membru al TNL Sebeș (Tineretul National Liberal), iar în anul 2016, după patru ani de guvernare locala PSD, în care promisiunile au rămas la stadiul de promisiuni, alături de câțiva colegi activi din TNL Sebeș am ales înființarea unui partid local. Pentru că procedurile cereau timp și alegerile locale băteau la ușă, am decis să acceptăm oferta și afilierea la PRU. Este important să precizez că, la acel moment, din PRU nu făceau parte persoane condamnate penal sau certate cu legea. Cetățenii ne-au oferit încredere și ne-au onorat cu susținerea pentru trei mandate de consilieri locali. Eu m-am implicat în toate proiectele locale ale PRU Sebeș și am îndrăznit să votez proiecte pe care le-am considerat foarte bune pentru oraș, spre nemulțumirea președintelui de partid, dl. Radu Cristian.

Mi s-a imputat că susțin proiectele “dușmanului”.

A fost acel moment în care mi se cerea să gândesc, să iau poziție și să votez împotriva unor convingeri corecte, împotriva normalității, împotriva dezvoltării orașului.

Mi s-a cerut să fac jocuri politice, să urmăresc interesele personale ale liderului.

A fost momentul în care am ales să fiu corect, să votez proiectele comunității, să fiu în rândul consilierilor locali, indiferent din ce parte veneau propunerile de proiecte. Rolul consilierului nu este de a se împotrivii majorității, doar de dragul împotrivirii, rolul este de a sprijini proiectele benefice pentru oraș.

Acest lucru l-a supărat atât de tare, încât Radu Cristian mi-a cerut demisia din funcția de consilier local. Am refuzat. Am continuat. Am ales cu conștiința. Nu a trecut mult timp și câțiva colegi din PRU au fost atrași de Radu Cristian în PSD. Liderul suprem și orgolios din PRU, s-a convertit în social-democrat și se visează primar al Sebeșului. Nu voi proceda asemeni lui, cerându-i demisia din consiliul local, acum când joacă cu tricoul roșu al altui partid…

De acum, cetățenii sunt cei care își vor spune ultimul cuvânt!

Ceea ce aduc eu este doar mărturia unui om dezamăgit, un colaborator al lui Radu Cristian.

Ovidiu LUPU, consilier local – Sebeș