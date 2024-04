Comunicat de presă Dragoș Crișan (candidat pentru Primăria Aiud): Vreau să fac echipă cu aiudenii pentru o adevărată administrație de nota 10!

Dragoș Crișan (candidat pentru Primăria Aiud): Vreau să fac echipă cu aiudenii pentru o adevărată administrație de nota 10!

Aiudul merită mai mult! Știu că fiecare aiudean crede asta și așteaptă schimbarea reală a municipiului și a localităților aparținătoare. Acesta este motivul pentru care am decis să candidez pentru funcția de primar al municipiului Aiud și să fac echipă cu fiecare aiudean.

Din anul 2020, am dus vocea aiudenilor în Consiliul Local, luptând pentru cheltuirea corectă a banului public, pentru transparență decizională și pentru o dezvoltare sustenabilă a municipiului nostru. Nu am tăcut și am demascat abuzurile actualei conduceri a primăriei. M-am opus din toate puterile ca generațiile viitoare ale comunității noastre să fie îndatorate și să plătească pentru incompetența actualei administrații. În ultimii ani, am demonstrat că pot reprezenta cu profesionalism și onoare Aiudul și aiudenii, astfel încât pot sta cu capul sus în fața oricărui om din municipiul meu.

Din păcate, trebuie să recunoaștem că Aiudul nu este pe drumul cel bun: este prost gospodărit, iar acest lucru se vede în multe zone; nu are locuri de muncă, iar aiudenii sunt nevoiți să facă naveta în orașele din jur; localitățile aparținătoare și multe străzi din Aiud au fost ignorate și lăsate în subdezvoltare.

Actuala administrație a împrumutat orașul și a îndatorat generațiile viitoare, iar fiecare aiudean va plăti din buzunar împrumuturile generate de incompetență.

Cel mai grav este că spitalul din Aiud nu funcționează bine și oamenii mor cu zile în cadrul unității sanitare, din cauza conducerii incompetente pusă politic de PNL. Curtea de Conturi a constatat în urma controlului din acest an abateri grave în organizarea licitațiilor publice și a aplicat amenzi spitalului.

Sunt doar câteva exemple pentru care cred că Aiudul și aiudenii merită mai mult, iar momentul schimbării este acum.

Aiudul are nevoie de un primar corect, sincer și care să respecte fiecare cetățean. Proiectele și toate deciziile, care vizează municipiul, trebuie luate prin consultarea reală a tuturor aiudenilor.

Performanța administrativă se măsoară în fapte, nu în promisiuni electorale repetate, din patru în patru ani, dar rămase în pliantele de campanie.

Candidez pentru că eu chiar știu ce înseamnă cu adevărat o administrație de NOTA 10: în echipa mea își are locul fiecare aiudean; nu lăsăm niciun cartier în urmă, nu ignorăm niciun cetățean!

Cu bună credință, vă invit pe toți să facem echipă pentru Aiud!

Dragoș Crișan,

Candidat PSD pentru Primăria Aiud

