Comunicat de presă Corneliu Mureșan: Ministrul Sănătății, social-democratul Alexandru Rogobete, salvează proiectul noului corp de spital din Alba. Investiția continuă!
Construcția noului corp de spital din Alba Iulia, investiție eliminată din PNRR din cauza întârzierilor de execuție, va continua cu o finanțare asigurată prin Programul Sănătate 2021 – 2027. Ministrul Sănătății, social-democratul Alexandru Rogobete, a propus continuarea proiectului cu noua finanțare printr-un memorandum, care a fost aprobat de Guvern în ședința din 2 octombrie 2025.
Inițial, proiectul a fost finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, însă alocarea fondurilor a fost suspendată din cauza faptului că mai puțin de o treime din proiect era executată. Valoarea proiectului este de 55 milioane de euro, investiția fiind în desfășurare, iar termenul de finalizare este vara anului viitor.
„Proiectul noului corp al Spitalului Județean Alba este salvat datorită soluției găsite de colegul meu Alexandru Rogobete, ministrul social-democrat al Sănătății. Chiar dacă a fost exclus din PNRR, investiția va continua prin Programul Sănătate 2021 – 2027. În tot acest timp am ținut legătura cu ministrul Sănătății și am căutat soluții pentru continuarea acestui proiect, extrem de important pentru pacienții din județul Alba, iar la nivel european ne-a susținut colegul nostru Victor Negrescu, vicepreședintele Parlamentului European. Mă bucur că s-a înțeles importanța acestui proiect vital pentru sănătatea oamenilor din Alba.
De asemenea, conducerea PNL a Consiliului Județean Alba trebuie să își asume faptul că era pe punctul să rateze acest proiect și să se pună serios pe treabă pentru ca, alături de managementul Spitalului Județean Alba, să monitorizeze graficul de execuție a investiției și să se asigure că va fi finalizată la timp, astfel încât să nu fie pierdută nouă finanțare europeană”, a spus consilierul județean Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba.
„Am spus mereu că obiectivul meu și al Partidului Social Democrat este ferm: niciun proiect început în domeniul sănătății nu rămâne în urmă. Toate investițiile deschise în sănătate își vor găsi finalitatea, indiferent dacă au fost pornite prin PNRR sau transferate pe alte linii de finanțare europeană. Spitalul din Alba Iulia este un proiect de 55 milioane de euro care merge înainte și va fi finalizat anul viitor.
Acest nou corp va aduce pentru pacienții din județul Alba și din zona înconjurătoare săli moderne de tratament, spații sigure pentru internare și aparatură medicală actuală, astfel încât accesul la îngrijiri de calitate să devină realitate. La Alba Iulia nu vorbim doar despre ridicarea unei clădiri noi, ci despre un pas concret spre un sistem medical mai aproape de oameni și mai pregătit pentru nevoile viitorului”, a transmis ministrul Sănătății, social-democratul Alexandru Rogobete.
Proiectul privind relocarea și modernizarea activității secției de oncologie și înființarea unui compartiment de cardiologie intervențională prevede construcția unui nou corp de clădire în curtea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia
Acest proiect a fost început, în anul 2021, la inițiativa aleșilor județeni ai PSD Alba, coordonați de consilierul județean Corneliu Mureșan, care au depus un amendament pentru realizarea primilor pași în vederea realizării primului centru de radioterapie din județ.
De asemenea, investiția a fost sprijinită de vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, raportor privind implementarea PNRR-urilor, care a căutat soluții și a militat pentru continuarea proiectului medical. În prezent, s-a reușit menținerea sa pe lista proiectelor finanțate cu fonduri europene cu implicarea ministrului social-democrat al Sănătății, Alexandru Rogobete.
Investiția este una extrem de necesară pentru ca pacienții oncologici și cei cu probleme cardiace. Noul corp de spital va aduce, pentru pacienții din județul Alba, săli de tratament moderne, aparatură medicală la standarde înalte și servicii medicale mult mai bune în domeniul oncologiei și cardiologiei intervenționale.
