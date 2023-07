Comunicat de presă| Beniamin Todosiu, deputat USR de Alba: Am lansat o petiție publică pentru includerea municipiului Alba Iulia pe indicatoarele rutiere de pe Autostrada A1

Ordonanța de urgență pentru aprobarea și finanțarea Programului Construct Plus a fost aprobată în ședință de guvern. Aceasta reprezintă o veste foarte bună pentru industria construcțiilor din România.

Schema de ajutor de stat multianuală are o valoare de aproape 150 de milioane de euro pe an, timp de 4 ani și, vine în sprijinul dezvoltării și modernizării infrastructurii țării noastre. Astfel, în total, prin programul național pentru dezvoltarea producției interne de produse de materiale de construcții, guvernul alocă aproape 600 de milioane de euro.

Prin implementarea Programului Construct Plus se dorește reducerea dependenței de importurile de materiale de construcții, prin stimularea producției interne și creșterea capacității de producție a firmelor din domeniu.

Beneficiarii acestui program vor fi atât constructorii, cât și investitorii din sectorul construcțiilor.

De ce este nevoie de un astfel de program:

– România este într-un uriaș proces investițional! Se construiește intens, și în domeniul privat și în cel public. Sunt proiecte de anvergură pentru infrastructura națională – autostrăzi, căi ferate, metrou, spitale, etc.

– Până la finalul anului viitor guvernul Ciolacu are ambiția să aloce 250 de miliarde de lei – aproximativ 50 de miliarde de euro, pentru investiții.

– Este nevoie, deci, de tot felul de materiale de construcție. Cele mai multe, 70% din necesar, vin din import; de exemplu, în 2021, România a importat materiale de construcție de 8,2 miliarde de euro.

– În contextul în care construcțiile au ajuns să aibă o pondere semnificativă la creșterea PIB (6,3%), similară cu cea a industriei IT, susținerea dezvoltării industriei naționale de materiale de construcții este o necesitate; are deplină justificare economică, va asigura ritmic, la prețuri corecte și fără sincope aprovizionarea materiale de construcție necesare pieței interne, contribuie într-o proporție importantă la reducerea deficitului comercial al țării și, în plus, se vor înființa noi locuri de muncă, care implicit înseamnă și un venit pentru bugetul statului, prin taxe și impozite.

Guvernul Ciolacu acționează în spiritul patriotismului economic. Felicitări ministrului Economiei, Ștefan Radu Oprea! PSD a demonstrat un sprijin consecvent pentru sectorul construcțiilor și producției de materiale de construcții.

Deputat PSD de Alba,

Tuhuț Radu-Marcel