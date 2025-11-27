Rămâi conectat

Economie

Comunicat de presă 27 noiembrie 2025: ANUNȚ FINALIZARE PROIECT „Reamenajare parcuri de joacă în Aleea Parc și Petrești", cod SMIS 153857

Dana Opruta

Publicat

acum 4 ore

în

De

Festival de Romania 2025

Data: 27.11.2025

ANUNȚ FINALIZARE PROIECT

Proiectul „Reamenajare parcuri de joacă în Aleea Parc și Petrești”, cod SMIS 153857, a contribuit la realizarea obiectivului priorității de investiție 9.1 (Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin măsuri integrate) întrucât îmbunătățirea infrastructurii și spațiilor publice urbane în teritoriul SDL, cu accent pe ZUM Sebeș, are efecte atât pentru comunitate, în sensul de creștere a valorii și potențialului zonei, de integrare și de îmbunătățire a imaginii zonei, cât și pentru restul orașului care va beneficia de acestea.

Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Investițiilor si Proiectelor Europene în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Centru, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect în Regiunea Centru.

Valoarea totală a proiectului este de 1.476.211,94 lei, din care 1.128.477,54 lei a reprezentat finanțare nerambursabilă.

Proiectul s-a derulat în perioada 01.03.2018 – 31.12.2025.

Obiectivul general al proiectului a fost:

Îmbunătățirea infrastructurii spațiilor publice urbane și creșterea gradului de confort, recreere și petrecere a timpului liber în Municipiul Sebeș.

Obiectivele specifice ale proiectului au fost:

1. Reamenajarea parcurilor de joacă din Aleea Parc și Petrești în beneficiul populației defavorizate din teritoriul SDL Sebeș.
2. Îmbunătățirea calității spațiului public urban prin crearea de infrastructură recreațională.

Date de contact beneficiar:
Municipiul Sebeș, strada Piata Primăriei nr. 1
Tel 0258731004, e-mail: [email protected]

