Cloacă de JEG și COVID la o tabără pentru copii din județul Alba. Control DSP și măsurile impuse

Ca urmare a unui control efectuat de către inspectorii DSP Alba la o societate comercială din județ care are ca obiect de activitate organizarea de tabere pentru copii, a fost aplicată o sancțiune contravenționala in cuantum de 10.000 de lei ( ART. 41 lit. c din HG 857/2011) pentru neexecutarea operațiunilor de curatenie si/sau dezinfecție a utilajelor, ustensilelor, suprafețelor de lucru in condițiile stabilite de normele igienico-sanitare in vigoare.

Mai exact, blocul alimentar, spațiile de depozitare a materiilor prime și auxiliare folosite la prepararea hranei sunt neigienizate, paviment necurățat, mobilier întreținut necorespunzator, pereți cu frecvente panze de păianjen, vesela și echipamente neigienizate, spații frigorifice neigienizate.

In ceea ce privește condițiile de cazare s-a constatat neigienizarea corespunzătoare a camerelor și a grupurilor sanitare. De asemenea, nu s-a putut face dovada efectuării analizelor/examenelor medicale periodice pentru personal, lipsa produselor biocide necesare dezinfectiei.

Inspectorii DSP Alba au stabilit, ca urmare a controlului efectuat azi 19.08.2021, ca termen de remediere al deficientelor data de 21.08.2021, in caz contrar impunându-se suspendarea activității unității.

Totodată facem precizarea ca in perioada 02-19 August 2021 au fost depistate 14 cazuri pozitive COVID 19 care au legătura cu unitatea controlată, 13 la copii care au frecventat tabăra și 1 caz la un supraveghetor din cadrul taberei, acesta având domiciliul in alt județ, dar care, urmare a anchetei epidemiologice a fost alocat județului Alba. Toate celelalte 13 cazuri au fost alocate altor județe din țara ( Suceava, București, Argeș ) întrucât in urma anchetelor epidemiologice a fost stabilit, conform declarațiilor persoanelor pozitive și a supraveghetorilor , ca la intrarea in tabăra cei 13 prezentau simptomatologie specifica sau erau contacti direcți ai celor care prezentau simptomatologie pana la momentul intrării in tabăra. Precizam ca cele 13 cazuri pozitive au fost testate dupa plecarea din tabăra, in județele de domiciliu.

Inspectorii DSP Alba au dispus organizatorilor taberei efectuarea triajului epidemiologic riguros, precum și prezentarea la intrarea in tabăra a unui test negativ COVID 19 de către participanți.

DSP Alba va efectua un recontrol al unității in 21.08.2021 și va monitoriza permanent activitatea taberei, astfel încât sănătatea participanților și a personalului supraveghetor sa nu fie pusă in pericol și pentru a evita răspândirea cazurilor COVID 19. Transmite DSP Alba