Claudiu Năsui, fost ministru al Economiei, propune cinci măsuri pentru economie: ,,Ar trebui să le facă viitorul guvern”

Claudiu Năsui a prezentat, printr-o postare publicat pe Facebook, o serie de cinci propuneri pe care le consideră esențiale pentru îmbunătățirea economiei României. Măsurile vizează în principal reducerea taxelor, simplificarea birocrației și restructurarea aparatului administrativ.

Printre principalele direcții avansate de fostul ministru se numără revenirea la cota standard de TVA de 19% și la menținerea cotelor reduse de 5% și 9%, eliminarea unor creșteri de cheltuieli bugetare, inclusiv în zona salarizării din sectorul public, precum și reducerea numărului de declarații fiscale considerate redundante, cum sunt formularele 300 și 394.

Textul integral publicat de Claudiu Năsui este următorul:

Cinci lucruri bune pentru economia României pe care ar trebui să le facă viitorul guvern.

Revenirea cotei de TVA la 19% cu tot cu cote reduse la 5% și 9%. După lovitura mare pe care a primit-o puterea de cumpărare a românilor, reducerea aceasta s-ar simți. Renunțarea la noile creșteri de cheltuieli de la stat. De exemplu la legea salarizării unitare, care nu e nicio „reformă”, doar o nouă rundă de creștere de salarii la stat cu încă 8 miliarde de lei (da, pentru creșterile de cheltuieli la stat sunt bani). Da, pierdem bani din PNRR, dar pierdem mai puțin decât sunt creșterile de salarii la stat.

Mai bine reducem taxarea pentru toți decât să mai creștem iar cheltuieli la stat.

Eliminarea multor declarații inutile la stat, cum ar fi declarațiile TVA 300 și 394. Statul află TVA-ul de plată de la firme în România în trei moduri diferite. Prin acele declarații, prin fișierul SAF-T și prin E-Factura. De trei ori, aceeași informație.

Cum s-a ajuns aici? Pentru că de fiecare dată combaterea evaziunii s-a făcut prin mai multă birocrație pentru cei care oricum plăteau taxele. Cine nu dă factură, nu dă nici e-factură.

TVA cu taxare inversă. Dintr-o singură măsură s-ar reduce și birocrația și ar crește semnificativ colectarea pentru că n-ar mai fi posibilă frauda carusel cu TVA-ul. Plus multe alte avantaje în care nu intrăm acum. Maxim 12 ministere și faimoasa „reformă administrativă” de care vorbesc toți dar nu o face nimeni. Iar aceea trebuie să înceapă din guvern. Nu poți avea un număr record de miniștri, dar să zici altora să se comaseze. Aici trebuie o lege a falimentului UAT-urilor și finanțarea UAT-urilor de la centru strict după populație, fără alte criterii politice.

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