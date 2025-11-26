Clarificarea situațiilor în care nu se acordă despăgubiri pentru pesta porcină: Proiectul de lege

Un proiect de lege care clarifică situațiile în care nu se acordă despăgubiri în cazul pestei porcine africane a fost adoptat, miercuri, 26 noiembrie, de plenul Camerei Deputaților.

Proiectul de lege modifică Legea nr.122/2023 privind exploatațiile de creștere a porcinelor și combaterea pestei porcine africane în România, în sensul clarificării situațiilor în care nu se acordă despăgubiri.

Nu se acordă despăgubiri pentru pesta porcină africană în următoarele cazuri:

neefectuarea de tratamente

intervenții și acțiuni medicale

inclusiv necropsii și prelevări de probe cu personal

sub stricta supraveghere a medicului veterinar de liberă practică

prevede actul normativ.

Actul normativ a fost adoptat și de Senat, iar Camera Deputaților este for decizional în acest caz.

