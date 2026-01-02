Clădirea Serviciului de Medicină Legală al celui mai mare spital din Alba va fi modernizată: În ce stadiu este proiectul

Clădirea Serviciului de Medicină Legală al celui mai mare spital din Alba va fi modernizată

Cea mai mare unitate sanitară din Alba, Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, a lansat, la finele anului 2025, în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), procedura de contractare prin licitație publică a lucrărilor aferente proiectului care vizează modernizarea clădirii Serviciului de Medicină Legală.

Valoarea totală estimată a contractului propus este de 1.584.883 lei, fără TVA.

Data limită pentru primirea ofertelor este 19 ianuarie 2026.

Serviciul de Anatomie Patologică și Serviciul de Medicină Legală ale Spitalului Judeţean de Urgență Alba Iulia funcționează într-un imobil P+2E situat în zona centrală a curții spitalului, în apropierea clădirii centralei termice și a secției de psihiatrie aflată în curs de execuție.

Clădirea este folosită de medici, de criminaliști, dar și de specialişti din alte domenii de activitate. Dispune de laborator de anatomie patologică, cameră rece, săli de necropsie, laborator pentru analize toxicologice, spaţii pentru depozitarea reactivilor medicali şi alte spații adiacente activității.

Parterul adăposteste morga spitalului iar cele două etaje birouri și laboratoare specifice.

Confígurația spațiilor este necorespunzătoare la parter, cu implicații negative directe asupra functionalității.

Clădirea are o vechime de peste 40 de ani.

Investigarea vizuală a clădirii nu a evidențiat, însă, degradäri la elementele structurale, ci doar la cele nestructurale. Gradul de izolare térmică a spatiilor este bun, clădirea fiind recent reabilitata termic.

Finisajele interioare – tencuieli la pereți, varul aplicat la pereți și tavane prezintă degradări în únele zone.

Tâmplăria exterioară a fost înlocuită, fiind asigurată izolarea térmică necesară. Șarpanta și învelitoarea sunt reabilitate. Sistemul de colectare și evacuare a apei pluviale este funcțional. Trotuarul de garda este refăcut.

Instalațiile electrice sunt vechi, depășite moral. Clădirea nu respectă legislația privind siguranță împotriva incendiilor.

Instalațiile sanitare sunt vechi. Instalațiile termice sunt ineficiente. Nu există sistem de climatizare. Nu există zonă de așteptare pentru public. Nu există grup sanitar pentru public. Nu există grup sanitar pentru persoanele cu dizabilități.

Grupurile sanitäre sunt dótate cu obiecte vechi.

Nu există acces pentru persoanele cu dizabilități locomotorii.

Instalațiile sanitäre existente vor fi adaptate noilor funcțiuni și compartimentări. Vor fi înlocuite toate traseele, coloanele, obiectele sanitare.

Clădirea are instalație electrica funcțională. Se propune înlocuirea întregii instalații existente și înlocuirea tuturor corpurilor de iluminat.

Instalațiile termice și de ventilație existente vor fi refăcute și adaptate noilor funcțiuni.

Realizarea lucrărilor propuse în proiect are scopul de a optimiza fluxurile, de a asigura microclimatul optim, precum și finisaje de calitate, durabile, ușor de întreținut.

ETAPE DE REALIZARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de demolare:

*desfacerea tencuielilor degrádate și aféctate de execuția instalațiilor;

*spargerea unor pereți de compartimentare conform planșelor din proiect;

*desfacerea pardoselilor ;

*desfacerea șapelor, unde este cazul ;

*demontarea ușilor,

*demontarea obiectelor sanitare;

*demontarea corpurilor de iluminat, prizelor, întrerupătoarelor;

*demonatarea instalațiilor termice;

*desfacerea placajelor cu faianță ;

*desfacerea tencuielilor interioare degradate;

*desfacerea parapetului ferestrei pentru montarea ușii de acces de la etajul I;

*rectificarea treptelor,

*spargere trotuar în zona utilajului de ridicare ;

Lucrări interioare:

*Execuția șapelor și straturilor suport pentru pardoseli, unde este cazul;

*Execuție compartimentări,

*Tencuieli interioare;

*Glet;

*Realizarea hidrozolației la grupurile sanitare și spațiile eu medii umede;

*Montare uși;

*Montare uși etanșe la fum pentru închiderea caselor de scară dotate cu dispozitiv de autoinchidere;

*Pardoseli PVC, beton poliuretanic sau gresogranit;

*Placaje la pereți cu faianță;

*Placaje din pvc la pereți;

*Zugrăveli interioare;

*Montare uși etanșe la fum la casa de scară;

*Montare uși cu miez din PAL perforat placat cu HPL și plăci de protecție;

*Montare ștergătoare profesionale de picioare;

*Montaj platformâ elevatoare pe plan inclinat;

*Execuție rampa pentru accesul persoanelor eu dizabilități.

*Execuție măști pentru rezervoare WC și coloane;

*Montare balustradă și mână curentă;

*Refacerea trotuare și alei aféctate în timpul execuției;

*Refacere spații verzi;

*Instalații sanitare cu sistem de monitorizare a consumului de apă;

*Instalații electrice și sistem de iluminat eu led;

*Montare sistem de panouri fotovoltaice pe acoperiș;

*Instalație de încălzire, ventilație;

*Instalație de canalizare a ștergătoarelor de picioare

Platforma eíevatoare pentru persoane cu dizabilități va fi montatä pe casa scárii interioare, pe un sistem de ghidaje metalice fixate pe peretele portant al casei scării. Sistemul permite deplasarea pe traseul scärii dintre cota ±0.00 și cota ±3.00 m, asiguránd accesul direct în spatiile de la etajul I.

Ghidajele platformei sunt realízate din profile metalice de rezistență, dimensionate conform specifícațiilor producätorului și fixate prin ancore mecanice în elementele structurale ale clädirii.

Platforma se pliazä pe perete atunci cánd nu este utilizatä, menținând lätimea de circulație pe scara existentä.

Elementele principale ale sistemului sunt executate din profile metalice ușoare din oțel sau aluminiu, conform soluției tehnice furnizate de producätor. Balustradele integrate ale platformei sunt din profile metalice cu panouri de protecție conform normelor de siguranță în vigoare.

Platforma eíevatoare nu necesită realizarea unei platforme metalice suplimentare, copertine sau intervenții asupra fațadei, fiind integratä în interiorul clădirii, pe traseul scării existente.

Vor fi realízate intervențíile la structura și finisajele clădirii și vor fi realízate instalațiile de avertizare, alarmare, evacuare incendiu, conform normelor actúale.

Clădirea are instalații electrice vechi, cu corpuri mari consumatoare de energie. Se propun instalații electrice noi, dimensionate și adaptate funcțiunilor și dotărilor pentru întregul compartiment.

Se va implementa un sistem de iluminat cu LED în tóate încăperile din clădire, astfel încât consumul de energie să fíe cât mai míe posibil.

Pentru creșterea nivelului de protecție al clădirii se prevede o instalație de televiziune cu circuit închis care sá supravegheze 24 h pe zi punctele de maxim interes.

Pentru restricționarea accesului în clădire a personelor neautorizate investiția va fi prevăzută cu puncte de control al acceselor.

S-a prevázut un sistem de cablare structuratá pentru transmisii voce și date, care va asigura o buná administrare a rețelei.

Instalațiile termice existente sunt vechi. Vor fi realízate instalații termice care să asigure parametri necesari conform normelor sanitare actúale, în flecare încăpere. Încălzirea și ventilarea spațiilor se va realiza cu ajutorul aparatelor interioare de tip ventiloconvector.

Se propune dotarea încăperilor de la nivelul parter, din încăperile autopsie și sala de pregătire cu hote profesionale amplasate deaspura meselor. Acestea vor avea o capacítate de 1400 mc sí se vor comanda manual. În total se vor amplasa 3 hote de exhasutare. Tubulatura de evacuare se vă ampalsa pe tavanul încăperilor și se vor dota cu filtre înainte de evacuarea în spațiul exterior.

Dimensiunea hotelor de extracție este de 2400 x 1000 mm și se vor amplasa centrat deasupra meselor de autopsie.

Acestea se vor monta la apoximativ 2200 mm deasupra pardoselii, suspendate de tavan.

