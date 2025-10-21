Clădirea cinematografului din Roșia Montană va fi restaurată. Achiziția pentru executarea lucrărilor, lansată în SEAP

Primaria Roșia Montană a lansat marți, 21 octombrie 2025, în SEAP procedura de achiziție pentru încheierea contractului de executarea lucrărilor pentru „Restaurare clădire cinematograf Roșia Montană nr. 185”. Valoarea estimată a propiectului este de 3.263.172,07 lei, fără TVA.

În cadrul acestei proceduri de achiziție, autoritatea contractantă dorește încheierea contractului de executarea lucrărilor pentru „Restaurare clădire cinematograf Roșia Montană nr. 185”.

Intervenția se concentrează pe operațiuni de conservare-restaurare a elementelor originare, eliminarea intervențiilor nocive, restituirea volumetriei istorice originare și introducerea în interiorul acesteia a unor spații necesare funcționării la standarde contemporane a clădirii.

Arhitectură/restaurare

-Eliminarea intervențiilor nocive realizate cu prilejul transformării construcției în cinematograf;

-Conservarea tuturor elementelor originare: zidării, tencuieli;

-Restaurarea zidăriilor, tencuielilor, modenaturilor pe baza martorilor existenți in situ;

-Materialele utilizate la restaurare vor fi cele istorice – mortar de var-nisip;

-Tâmplăriile vor fi reproduse după martorii existenți in situ și pe baza informațiilor istorice;

-Intervențiile de dată recentă, acolo unde nu este posibilă eliminarea totală a elementelor nocive, vor fi tratate diferențiat, dar în același timp se va urmări posibilitatea obținerii unei imagini integrate, necontrastante.

Operațiuni necesare pentru refuncționalizare:

-introducerea instalațiilor (energie electrică, alimentare cu apă, încălzire, sistem centralizat pluviale, canalizare);

-introducerea unui spațiu tehnic pentru centrală termică, hidrofor etc.

Operațiuni necesare pentru valorificare:

-introducerea unor circulații și amenajări exterioare;

-introducerea unui grup sanitar și a unei zone de preparare minimală, necesară pentru organizarea unor evenimente;

-organizarea unei expoziții în spațiul fostei săli de cinematograf, care să prezinte valorile de patrimoniu cultural, natural și imaterial al sitului; un accent special ar putea fi acordat istoriei filmelor de patrimoniu cinematografic realizate la Roșia Montană;

-organizarea unui punct de informare pentru situl Roșia Montană;

-organizarea unor spații secundare pentru activități conexe – ateliere, suveniruri;

-spațiul comercial existent amenajat și extins pentru dezvoltarea unor servicii conexe: servire răcoritoare, cafea, mici gustări în spațiile interioare și exterioare.

Caracteristicile constructive: Structura se va consolida conform proiect de specialitate

Satul Roșia Montanãă se află în comuna Roșia Montană, unitate teritorial-administrativa situată în partea vestică a județului Alba. Localitatea se află la 81 km NV de reședința de județ Alba lulia, 15 km SE de orașul Câmpeni și 11km NE de orașul Abrud, cu acces la drumurile naționale DN74 și DN75.

Comuna este compusă din 16 sate: Dăroaia, Coasta Henții, Curâturi, Gura-Roșiei, Cărpiniș, Soal, Vârtop, Gârda-Bărbulești, Iacobesti, Ignatesti, Balmosesti, Tarina, Blindesti, Corna, Bunta și satul Roșia Montană ca reședință de comună. La nord, comuna se învecinează cu orașul Câmpeni, la sud cu orașul Abrud și comuna Bucium, în partea de NE cu comunele Bistra, Lupșa, iar la vest cu Sohodol.

Satul se află la o altitudine medie de 800 m, în zona geografică a Munților Metaliferi din Carpații Occidentali. Specific acestei zone este relieful deluros și montan de altitudine joasă, brăzdat de văi înguste create de râul Arieș care curge la 10 km de Roșia Montană de la vest către est și a afluenților acestuia.

Abrudul, cel mai important fluent de dreapta, primeștă la rândul lui afluenții minori care traversează văile aproape paralele din partea dreaptă a Abrudului precum Vârtop, Roșia, Săliștea și Corna.

Satul Roșia Montană este delimitat de patru masive muntoase care înconjoară vatra istorică a așezării: muntele Cârnic în SV, Cetate în SE, Jig-Vadoaia si Letea in NE si Orlea in NV.

Satul se desfășoară pe valea Roșiei sau Foieșului, curs de apă cu surse din principalele „tăuri” (lacuri artificiale) ale comunei Tarina, Tăul Mare si Brazi. Aceasta traversează relieful pe directia est-vest, spre Valea Abrudului in punctul Gura Rosiei, aflat pe drumul dintre Abrud si Câmpeni, la 577 m altitudine.

