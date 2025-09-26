Cinci ani prin instanțe, 3 ani de închisoare cu suspendare, 180.000 daune morale, pentru viața unui om. Cum s-a petrecut accidentul MORTAL în care o vârstnică de 62 de ani și-a pierdut viața
Justiția din Alba a pronunțat, recent, sentința definitivă în cazul unui accident mortal ce a avut loc în urmă cu peste 5 ani, în localitatea Uioara de Sus, orașul Ocna Mureș. Un bărbat din Certeze, județul Satu Mare, a fost condamnat definitiv la 3 ani de închisoare cu suspendare după ce a accidentat mortal o femeie de 62 de ani, care traversa regulamentar pe trecerea de pietoni.
Hotărârea a fost pronunțată la Curtea de Apel Alba Iulia, în 10 septembrie 2025. Șoferul Dumitru Viorel M. conducea un Mercedes Benz și a declarat că nu a observat victima din cauza razelor soarelui. Șase părți civile ar urma să primească daune morale totale de 180.000 de euro.
Pe perioada suspendării de 3 ani a pedepsei, acesta va trebui să presteze muncă neremunerată în folosul comunității timp de 60 de zile. Poliția a transmis că, atât anterior săvârșirii faptei, dar și ulterior, autorul a fost sancționat pentru mai multe abateri contravenționale la regimul circulației rutiere.
„Pe fondul neatenției, nu a observat-o pe victimă, care era angajată în traversarea regulamentară a străzii pe trecerea de pietoni amenajată în dreptul imobilelor cu nr. 32-29A, astfel că nu i-a acordat prioritate de trecere, lovind-o cu partea din stânga-față a autoturismului. Urmare a impactului, victima a căzut pe carosabil, în lateral stânga față de autoturism, aceasta oprindu-se în zona trecerii de pietoni și a suferit vătămări corporale grave care, din cauza complicațiilor post-traumatice, au condus la decesul acesteia”, se precizează în dosar.
Raportul de expertiză tehnică judiciară a arătat că accidentul s-a produs ca urmare a neacordării priorităţii de trecere de către conducătorul autoturismului, care a manifestat neatenţie în conducerea vehiculului.
„Astfel, se reţine drept cauză principală a producerii accidentului neobservarea pietonului de către conducătorul autoturismului antereferit, fără ca viteza să constituie – în opinia expertului – un factor principal în producerea accidentului. Cu referire la posibilitatea de evitare a producerii rezultatului, în cuprinsul aceluiaşi raport se consemnează faptul că inculpatul avea posibilitatea evitării accidentului prin frânarea autoturismului, în condiţiile în care acesta a avut posibilitatea observării din timp a pietonului, în condiţii de vizibilitate bună (aserţiunile inculpatului referitoare la lumina puternică a soarelui şi la obturarea vizibilităţii de către un autoturism parcat în preajma trecerii pentru pietoni fiind infirmate de expert) şi ar fi trebuit să reducă viteza şi să oprească, fără a depăşi marcajul transversal al trecerii de pietoni unde a avut loc impactul”, se mai afirmă în hotărârea instanței de judecată.
Cum a încercat să scape
În fața instanței, Dumitru Viorel M. a uzat de dreptul de a nu face nicio declarație, însă, având ultimul cuvânt, a arătat, în esență, că s-a interesat de starea victimei după accident, a manifestat empatie față de familia acesteia și regretă nespus cele întâmplate, nu și-a dorit nicio secundă să se întâmple acest incident și va trăi toată viața marcat de cele întâmplate.
Un martor aflat în zona accidentului a spus că, în momentele imediat ulterioare producerii evenimentului rutier, șoferul le-a relatat organelor de poliţie ajunse la faţa locului – cu privire la cauzele producerii accidentului – „că a fost atent către partea stângă a drumului, cu privirea către magazinul Profi (…) şi s-a trezit brusc în faţa maşinii cu o femeie care traversa strada”.
Mai mult, acesta a mai susținut că decesul victimei ar fi survenit ca urmare a afecţiunilor preexistente de care suferea, dar şi a manevrelor de resuscitare cardio-pulmonară efectuate la momentul respectiv.
„Prin concluziile celor două expertize medico-legale întocmite în cauză rezultă, fără putere de tăgadă, că între leziunile cauzate şi deces există legătură de cauzalitate directă, precum şi că leziunile ce s-au putut produce în cadrul manevrelor de resuscitare efectuate asupra victimei nu au avut rol în mecanismul tanatogenerator”, se mai susține în dosar.
Curtea de Apel a majorat valoarea daunelor morale cu 65.000 de euro și a menținut pedeapsa penală aplicată, anterior, de Judecătoria Aiud.
