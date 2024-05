CIL Blaj (U 19), CSȘ Blaj (U 17) și Star Pro Optimum (U15), jocuri externe, în 2 iunie, în etapa a doua a campionatelor FRF | Vezi adversarii campioanelor din Alba

CIL Blaj (U 19), CSȘ Blaj (U 17) și Star Pro Optimum (U15), jocuri externe în etapa a doua a campionatelor FRF, duminică, 2 iunie, de la ora 14.00.

Astfel, sunt întâlnirile Sticla Arieșul Turda – CIL Blaj (Under 19), Luceafărul Fotbal Star Cluj-Napoca – CSȘ Blaj (Under 17) și Kinder Sângeorgiu de Mureș – Star Pro Optimum (Under 15).

CIL Blaj, CSȘ Blaj și Pro Star Optimum, campioanele din Alba calificate în etapa a doua eliminatorie a competițiilor organizate de Federația Română de Fotbal și-au aflat oponenții din meciurile prevăzute duminică, 2 iunie, cele trei întâlniri fiind în deplasare.

Astfel, la Under 19, de la ora 14.00, este disputa Sticla Arieșul Turda – CIL Blaj. Gazdele au învins în primul joc, în deplasare, pe Recolta Dorolț (Satu Mare), scor 2-1, iar blăjenii (antrenor Adrian Damian) au trecut, pe propriul teren, de Sparta Mediaș, scor 3-2.

La Under 17, tot duminică, de la ora 14.00, este prevăzută întâlnirea Luceafărul Fotbal Star Cluj-Napoca – CSȘ Blaj (antrenor Olimpiu Cucerzan). Vizitatorii au stat în primul tur, iar gazdele au eliminat Viitorul Beiuș (Bihor), după un succes net, acasă, scor 8-0.

La Under 15, în 2 iunie, de la ora 14.00, se va disputa partida dintre Kinder Sângeorgiu de Mureș și Star Pro Optimum. În turul anterior mureșenii au trecut de Interstar Sibiu (4-0), iar elevii lui Ciprian Selagea și Gheorghe Bran au învins la Hunedoara, pe Corvinul, scor 2-1.

