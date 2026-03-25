Cifra de afaceri din industrie în prăbușire în România: Date oficiale ale INS

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

Târgul Grădinarului

Cifra de afaceri din industrie pe total (piața internă și piața externă) a scăzut în luna ianuarie 2026, în termeni nominali, atât față de luna decembrie 2025, cu 16,3%, cât și față de luna ianuarie 2025, cu 4,3%, relevă datele publicate miercuri, 25 martie 2026 de Institutul Național de Statistică (INS).

Potrivit INS, cifra de afaceri din industrie, în termeni nominali, în luna ianuarie 2026, comparativ cu luna precedentă, pe total, a coborât cu 16,3%, ca urmare a scăderii înregistrate în industria extractivă (-19,0%) și în industria prelucrătoare (-16,2%).

Pe marile grupe industriale, scăderi au înregistrat: industria bunurilor de capital (-23,4%), industria bunurilor de uz curent (-21,6%), industria bunurilor intermediare (-9,4%) și industria energetică (-3,4%). Industria bunurilor de folosință îndelungată a crescut cu 6,0%.

De asemenea, cifra de afaceri din industrie a scăzut, în termeni nominali, în luna ianuarie 2026 față de luna corespunzătoare din anul precedent, pe ansamblu, cu 4,3%, ca urmare a scăderii înregistrate în industria extractivă (-12,8%) și în industria prelucrătoare (-4,0%).

Pe marile grupe industriale, scăderi au înregistrat: industria energetică (-10,6%), industria bunurilor intermediare (-7,7%), industria bunurilor de uz curent (-4,7%) și industria bunurilor de folosință îndelungată (-3,4%). Industria bunurilor de capital a crescut cu 0,8%.

26-30 martie 2026 | Vânt puternic, ploi şi ninsori în zonele montane din România: Anunțul meteorologilor

25 martie 2026

25 martie 2026

25 martie 2026

