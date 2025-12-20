CFR Călători suplimentează cu vagoane trenurile, în perioada sărbătorilor de iarnă: ,,Traficul de pasageri va fi monitorizat permanent”
CFR Călători suplimentează cu vagoane trenurile, în perioada sărbătorilor de iarnă: ,,Traficul de pasageri va fi monitorizat permanent”
CFR Călători își mărește capacitatea de transport în perioada sărbătorilor de iarnă pentru a face față traficului intens de pasageri. Trenurile de pe rutele cele mai solicitate vor fi suplimentate cu vagoane.
CFR Călători anunță că, în perioada sărbătorilor de iarnă, în zilele cu trafic intens, va asigura capacitatea maximă de transport disponibilă, pentru a facilita deplasarea călătorilor către toate destinațiile. Traficul de pasageri va fi monitorizat permanent, iar, în funcție de cerere, trenurile de pe cele mai solicitate rute vor fi suplimentate operativ cu vagoane, în limita parcului de material rulant disponibil.
Pentru evitarea supraaglomerării trenurilor din orele de vârf, recomandăm pasagerilor să utilizeze și celelalte trenuri prevăzute în graficul zilnic de circulație. Biletele pot fi achiziționate online până la ora plecării trenului, în limita locurilor disponibile.
În vederea unei mai bune predictibilități a cererii de transport și a adaptării eficiente a capacității la numărul de locuri solicitat, CFR Călători recomandă planificarea din timp a călătoriei, inclusiv achiziționarea în avans a legitimațiilor de călătorie, care este posibilă prin următoarele canale de vânzare:
- online, direct de pe www.cfrcalatori.ro
- din aplicația mobilă „CFR Călători bilete online”
- de la automatele de vânzare bilete din stații
- de la casele de bilete din stații și agențiile de voiaj CFR Călători
