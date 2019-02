Cetăţeni sloveni condamnaţi pentru uciderea din culpă a unui tânăr de 25 de ani, din Alba Iulia

Un bărbat din Slovenia, proprietar al unei firme de construcţii, a fost condamnat la închisoare cu suspendare pentru ucidere din culpă şi nerespectarea obligaţiilor şi a măsurilor stabilite cu privire la securitatea şi sănătatea în muncă. În urmă cu 1 an, un alt sloven, angajat la firma acestuia, a primit o pedeapsă similară.

Ultima decizie a fost pronunţată la Judecătoria Alba Iulia în 19 februarie 2019. P. Bojan (38 ani) a primit pedeapsa rezultantă de 1 an şi 4 luni de închisoare cu suspendare condiţionată pe o perioadă de 3 ani şi 4 luni. În urmă cu aproape un an, într-un dosar disjuns din cauza principală, un alt cetăţean sloven (K. Stanko, 39 ani), angajat al firmei de construcţii, a fost condamnat tot la 1 an şi 4 luni de închisoare cu suspendare condiţionată a executării.

Probele administrate în cauză arată că cei doi cetăţeni sloveni se fac vinovaţi de moartea unui tânăr de 25 de ani din Alba Iulia, decedat în 4 august 2012 în urma unui accident de muncă pe şantierul de construcţii al unei hale din zona industrială a oraşului Alba Iulia. Potrivit deciziei de la Judecătorie, în sarcina inculpatului K. Stanko, s-a reţinut în esenţă că în data de 3 august 2012, în calitate de muncitor – angajat pentru a desfăşura activităţi pe şantierul coordonat de inculpatul P. Bojan, împreună cu victima Ţ. Ş., a aşezat un număr de 6 subansamble pentru grinzi de stâlpii laterali ai halei, în poziţia de asamblare, două câte două, fără a lua măsuri de asigurare a acestora, fapt care a dus la moartea victimei.

”După ce au asamblat câte două perechi de subansamble, aceştia au trecut la cuplarea celor două subansamble rezemate spre interiorul halei. Inculpatul K. Stanko a intrat între primele două perechi deja asamblate şi subansamblele care urmau să fie fixate cu ajutorul şuruburilor, iar Ţ. Ş., a rămas în exteriorul subansamblelor. După ce au fixat manual şuruburile, victima a luat maşina de înşurubat şi a început să strângă şuruburile, stând în genunchi în faţa ansamblului. În acel moment, ca urmare a strângerii cu şuruburile şi datorită faptului că cele două subansamble care formau ansamblul nu au fost asigurate prin legare de stâlpii halei, acestea au alunecat de pe suporţii de lemn pe care erau sprijiniţi şi au început să cadă înspre direcţia unde se afla victima. Inculpatul K. Stanko a observat căderea celor două subansamble parţial asamblate şi a reuşit să se retragă în partea opusă căderii şi a strigat la Ţ. Ş., iar acesta a încercat să se retragă, dar nu a mai avut timp, fiind surprins de cele două subansamble, parţial prinse împreună, care au căzut peste acesta, strivindu-l în zona lombară, greutatea subansamblelor fiind de aproximativ 1.750 kg fiecare”, se susţine în actul de sesizare a instanţei.

Tânărul a murit pe loc. Decizia din 19 februarie 2019 poate fi contestată cu apel. Hotărârea anterioară privind cel de-al doilea inculpat nu a mai fost contestată şi a rămas definitivă soluţia instanţei de fond. Într-un alt dosar, un alt complet al Judecătoriei a decis, tot în 19 februarie, ca cei doi cetăţeni sloveni să îi plătească tatălui victimei suma de 3.000 lei cu titlu de daune materiale şi suma de 18.000 euro, respectiv echivalentul în lei, cu titlu de daune morale.