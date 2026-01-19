Cetățean român cu domiciliul în străinătate, oprit de polițiști pe o stradă din Alba Iulia: Șoferul avea o alcoolemie de 0,83 mg/l și s-a ales cu dosar penal

Curier Județean

Un cetățean român cu domiciliul în străinătate a fost oprit de polițiști pe o stradă din Alba Iulia. Șoferul avea o alcoolemie de 0,83 mg/l și s-a ales cu dosar penal.

Potrivit IPJ Alba, în noaptea de 18/19 ianuarie 2026, polițiștii de ordine publică din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au oprit, pentru control, pe strada Unirii din municipiul Alba Iulia, un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 42 de ani, cetățean român cu domiciliul în străinătate.

În urma testării bărbatului, cu aparatul alcooltest, a rezultat valoarea de 0,83 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Cercetările sunt continuate.

