Cetățean român cu domiciliul în străinătate, oprit de polițiști pe o stradă din Alba Iulia: Șoferul avea o alcoolemie de 0,83 mg/l și s-a ales cu dosar penal
Cetățean român cu domiciliul în străinătate, oprit de polițiști pe o stradă din Alba Iulia: Șoferul avea o alcoolemie de 0,83 mg/l și s-a ales cu dosar penal
Un cetățean român cu domiciliul în străinătate a fost oprit de polițiști pe o stradă din Alba Iulia. Șoferul avea o alcoolemie de 0,83 mg/l și s-a ales cu dosar penal.
Potrivit IPJ Alba, în noaptea de 18/19 ianuarie 2026, polițiștii de ordine publică din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au oprit, pentru control, pe strada Unirii din municipiul Alba Iulia, un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 42 de ani, cetățean român cu domiciliul în străinătate.
În urma testării bărbatului, cu aparatul alcooltest, a rezultat valoarea de 0,83 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei.
Cercetările sunt continuate.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
Weekend de foc pe GER pentru pompierii din Alba: 115 misiuni desfășurate de ISU Alba în acest weekend
Weekend de foc pe GER pentru pompierii din Alba: 115 misiuni desfășurate de ISU Alba în acest weekend Pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Unirea” al județului Alba au intervenit pentru gestionarea a 115 misiuni în acest final de săptămână. Siguranța cetățenilor și protecția persoanelor vulnerabile au reprezentat prioritățile salvatorilor în ultimele […]
Mercurul din termometre va coborî până la -16 grade Celsius în Alba Iulia în următoarele 4 nopți. Gerul și temperaturile deosebit de scăzute persistă în județ
Mercurul din termometre va coborî până la -16 grade Celsius în Alba Iulia în următoarele 4 nopți. Gerul și temperaturile deosebit de scăzute persistă în județ Mercurul din termometre va coborî până la -16 grade Celsius în Alba Iulia în următoarele 4 nopți. Asta indică previziunile meteo din acest moment. Gerul va afecta, însă, întreg […]
INCENDIU la Alba Iulia. Pompierii intervin pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un panou de telecomunicații
INCENDIU în Alba Iulia. Pompierii intervin pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un panou de telecomunicații Pompierii intervin pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un panou de telecomunicații pe un stâlp de pe strada Mihail Kogălniceanu, astăzi, 18 ianuarie. Potrivit ISU Alba, detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru asigurarea măsurilor specifice și stingerea unui […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Peste 8.000 de persoane salvate de pe munte în 2025 în România: Creștere semnificativă a acțiunilor de salvare față de anul anterior
Peste 8.000 de persoane salvate de pe munte în 2025 în România: Creștere semnificativă a intervențiilor față de anul anterior...
19-22 ianuarie 2026 | COD GALBEN de GER în Alba și alte zone din țară. Vreme deosebit de rece, intensificări ale vântului, precipitații mixte și polei până la sfârșitul săptămânii
19-22 ianuarie 2026 | COD GALBEN de GER în Alba și alte zone din țară. Vreme deosebit de rece, intensificări...
Știrea Zilei
Explozia dintr-un bloc din Alba Iulia. Pașii care urmează până la revenirea locatarilor în apartamente: ,,Urmează o expertiză tehnică legată de structura de rezistență”
Explozia dintr-un bloc din Alba Iulia. Pașii care urmează până la revenirea locatarilor în apartamente: ,,O expertiză tehnică legată de...
FOTO | Explozia dintr-un apartament din Alba Iulia. Au fost făcute demersurile necesare pentru transferul victimei: ,,Beneficiază de un tratament complex”
Explozia dintr-un apartament din Alba Iulia. Au fost făcute demersurile necesare pentru transferul victimei: ,,Beneficiază de un tratament complex” La...
Curier Județean
Weekend de foc pe GER pentru pompierii din Alba: 115 misiuni desfășurate de ISU Alba în acest weekend
Weekend de foc pe GER pentru pompierii din Alba: 115 misiuni desfășurate de ISU Alba în acest weekend Pompierii militari...
Cetățean român cu domiciliul în străinătate, oprit de polițiști pe o stradă din Alba Iulia: Șoferul avea o alcoolemie de 0,83 mg/l și s-a ales cu dosar penal
Cetățean român cu domiciliul în străinătate, oprit de polițiști pe o stradă din Alba Iulia: Șoferul avea o alcoolemie de...
Politică Administrație
Marius Hațegan: „Impunem reguli clare de urbanism și amenajarea teritoriului în judetul Alba. Orice compromis este exclus!”
Marius Hațegan: „Impunem reguli clare de urbanism și amenajarea teritoriului în judetul Alba. Orice compromis este exclus!” La sediul Consiliului...
Gruia Bumbu, participant la Global Ties U.S. National Meeting 2026 – eveniment-cheie al aniversării „America at 250”
Gruia Bumbu, participant la Global Ties U.S. National Meeting 2026 – eveniment-cheie al aniversării „America at 250” Anul 2026 marchează...
Opinii Comentarii
18 ianuarie 1821: Începutul revoluției lui Tudor Vladimirescu, revoluție care a marcat sfârșitul domniilor fanariote
18 ianuarie 1821: Începutul revoluției lui Tudor Vladimirescu, revoluție care a marcat sfârșitul domniilor fanariote La începutul secolului al XIX-lea,...
18 ianuarie – Creștinii ortodocși îi sărbătoresc pe Sfinții Ierarhi Atanasie și Chiril
18 ianuarie – Creștinii ortodocși îi sărbătoresc pe Sfinții Ierarhi Atanasie și Chiril Sfinții Ierarhi Atanasie și Chiril sunt sărbătoriți...