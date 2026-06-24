Centrul de colectare prin aport voluntar de la Galați-Zlatna, finalizat în proporție de aproape 90%. Ce mai trebuie făcut

Primăria Zlatna a solicitat Direcției Județene de Mediu Alba avizul de mediu pentru proiectul care vizează finalizarea centrului de colectare prin aport voluntar de la Galați-Zlatna.

Lucrările rămase de executat reprezintă aproximativ 11,50% din valoarea totală a contractului, respectiv 287.522,15 lei fără TVA, și includ o serie de activități esențiale pentru finalizarea completă și punerea în funcțiune a obiectivului.

Finalizarea construcțiilor și amenajărilor exterioare

În această etapă trebuie încheiate intervențiile începute la nivelul platformelor, precum și amenajarea completă a spațiilor verzi și a zonelor exterioare. Totodată, vor fi realizate marcajele rutiere necesare organizării circulației în incintă și vor fi finalizate lucrările de împrejmuire acolo unde acestea nu sunt complet executate.

Racorduri la utilități și instalații electrice

Printre lucrările rămase se numără și execuția sau completarea rețelelor exterioare și a racordurilor la utilități, necesare pentru funcționarea corespunzătoare a centrului. De asemenea, vor fi finalizate instalațiile electrice și celelalte utilități, inclusiv montarea elementelor lipsă și verificarea acestora.

Montarea echipamentelor și punerea în funcțiune

O etapă importantă este finalizarea montajului utilajelor și echipamentelor tehnologice, precum și punerea în funcțiune a echipamentelor rămase, inclusiv a separatorului de hidrocarburi, indispensabile pentru operarea centrului.

Teste finale și recepția lucrărilor

În etapa finală vor fi efectuate probele tehnologice și testele necesare pentru verificarea funcționării obiectivului în parametri optimi. De asemenea, vor fi realizate eventuale remedieri și lucrări de detaliu identificate în urma verificărilor, astfel încât să fie îndeplinite toate condițiile necesare pentru recepția la terminarea lucrărilor.

În ansamblu, aceste activități reprezintă faza finală a proiectului și sunt esențiale pentru livrarea unui centru de colectare complet funcțional și conform cerințelor contractuale.

Perioada de implementare a proiectului este de 15 luni.

foto: arhivă

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