Curier Județean

Centrul de colectare prin aport voluntar de la Galați-Zlatna, finalizat în proporție de aproape 90%. Ce mai trebuie făcut

Ioana Oprean

Publicat

acum 45 de minute

în

De

Centrul de colectare prin aport voluntar de la Galați-Zlatna, finalizat în proporție de aproape 90%. Ce mai trebuie făcut

Primăria Zlatna a solicitat Direcției Județene de Mediu Alba avizul de mediu pentru proiectul care vizează finalizarea centrului de colectare prin aport voluntar de la Galați-Zlatna.

ziarul unirea ca sursa de stiri google

Lucrările rămase de executat reprezintă aproximativ 11,50% din valoarea totală a contractului, respectiv 287.522,15 lei fără TVA, și includ o serie de activități esențiale pentru finalizarea completă și punerea în funcțiune a obiectivului.

Finalizarea construcțiilor și amenajărilor exterioare

În această etapă trebuie încheiate intervențiile începute la nivelul platformelor, precum și amenajarea completă a spațiilor verzi și a zonelor exterioare. Totodată, vor fi realizate marcajele rutiere necesare organizării circulației în incintă și vor fi finalizate lucrările de împrejmuire acolo unde acestea nu sunt complet executate.

Racorduri la utilități și instalații electrice

Printre lucrările rămase se numără și execuția sau completarea rețelelor exterioare și a racordurilor la utilități, necesare pentru funcționarea corespunzătoare a centrului. De asemenea, vor fi finalizate instalațiile electrice și celelalte utilități, inclusiv montarea elementelor lipsă și verificarea acestora.

Montarea echipamentelor și punerea în funcțiune

O etapă importantă este finalizarea montajului utilajelor și echipamentelor tehnologice, precum și punerea în funcțiune a echipamentelor rămase, inclusiv a separatorului de hidrocarburi, indispensabile pentru operarea centrului.

Teste finale și recepția lucrărilor

În etapa finală vor fi efectuate probele tehnologice și testele necesare pentru verificarea funcționării obiectivului în parametri optimi. De asemenea, vor fi realizate eventuale remedieri și lucrări de detaliu identificate în urma verificărilor, astfel încât să fie îndeplinite toate condițiile necesare pentru recepția la terminarea lucrărilor.

În ansamblu, aceste activități reprezintă faza finală a proiectului și sunt esențiale pentru livrarea unui centru de colectare complet funcțional și conform cerințelor contractuale.

Perioada de implementare a proiectului este de 15 luni.

foto: arhivă

Secțiune Știri sub articolul principal

Adăugați Ziarul Unirea ca sursă de ȘTIRI GOOGLE

Ultimele știri publicate în ZiarulUnirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

INCENDIU la o anexă gospodărească în satul Dumăcești, comuna Avram Iancu. Intervin pompierii din Câmpeni și SVSU Avram Iancu

Ioana Oprean

Publicat

acum 10 ore

în

23 iunie 2026

De

INCENDIU la o anexă gospodărească în satul Dumăcești, comuna Avram Iancu. Intervin pompierii din Câmpeni și SVSU Avram Iancu Un incendiu a izbucnit marți noaptea, în jurul orei 23.15, la o anexă gospodărească în satul Dumăcești, din comuna Avram Iancu. Intervin pompierii din Câmpeni. Secția de pompieri Câmpeni intervine pentru stingerea unui incendiu izbucnit în […]

Citește mai mult

Curier Județean

Imobilul de pe strada Mușețelului, folosit temporar de IPJ Alba, revine în administrarea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia

Ioana Oprean

Publicat

acum 12 ore

în

23 iunie 2026

De

Imobilul de pe strada Mușețelului, folosit temporar de IPJ Alba, revine în administrarea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia Pe ordinea de zi a ședinței ordinare de miercuri, 24 iunie 2026, se află și un proiect de hotărâre privind schimbarea titularului dreptului de administrare asupra suprafeței utile de 619,42 mp din imobilul-construcție înscris în C.F. […]

Citește mai mult

Curier Județean

Primăria Alba Iulia, despre criza transportului public: ,,Manchester a așteptat 40 de ani să-și recapete controlul asupra transportului public de la un operator privat. Noi nu așteptăm atât, avem totul pregătit”

Ioana Oprean

Publicat

acum 13 ore

în

23 iunie 2026

De

Primăria Alba Iulia, despre criza transportului public: ,,Manchester a așteptat 40 de ani să-și recapete controlul asupra transportului public de la un operator privat. Noi nu așteptăm atât, avem totul pregătit” La Alba Iulia continuă criza transportului public, circulația autobuzelor este sistată total pe rutele care deservesc municipiul, iar vina pentru situația aceasta este pasată […]

Citește mai mult