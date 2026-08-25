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Ce spune BNR după ce consilierul lui Isărescu a scris pe o rețea de socializare că „vom mânca scoarță de copac”: „Reprezintă opinii personale”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 31 de minute

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Ce spune BNR după ce consilierul lui Isărescu a scris pe o rețea de socializare că „vom mânca scoarță de copac”: „Reprezintă opinii personale”

BNR a reacționat, printr-un comunicat publicat marți, 25 august, cu privire la declarația controversată făcută de Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului Mugur Isărescu. 

Într-un comunicat de marți, Banca Națională spune că „punctele de vedere oficiale ale BNR sunt exprimate exclusiv de către membrii Consiliului de administrație al BNR sau de alți reprezentanți ai băncii centrale care au mandat oficial de comunicare și reprezentare din partea instituției, asumat explicit în momentul expunerii publice”.

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Autoritatea monetară mai afirmă că că mesajele și punctele de vedere oficiale ale Băncii Naționale a României sunt comunicate exclusiv prin intermediul canalelor și conturilor oficiale de comunicare ale instituției: website-ul www.bnr.ro, conturile oficiale ale instituției de pe rețelele sociale LinkedIn, X, Instagram, Bluesky și YouTube, scrie Hotnews.

„Atragem atenția că mesajele și opiniile exprimate de angajați ai BNR pe conturile personale de pe rețelele sociale (Facebook, LinkedIn, Instagram, X etc.) reprezintă opinii personale și nu constituie luări de poziții oficiale ale băncii centrale. Pentru informații și poziții oficiale din partea băncii centrale, recomandăm consultarea exclusivă a canalelor oficiale de comunicare ale BNR și urmărirea declarațiilor exprimate în spațiul public de către reprezentanții BNR care au un mandat oficial de comunicare asumat explicit în momentul expunerii publice. Pentru informații și poziții oficiale din partea băncii centrale, recomandăm consultarea exclusivă a canalelor oficiale de comunicare ale BNR și urmărirea declarațiilor exprimate în spațiul public de către reprezentanții BNR care au un mandat oficial de comunicare asumat explicit în momentul expunerii publice”, se mai spune în comunicatul BNR.

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