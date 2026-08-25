Avertismentul transmis de un consilier BNR: Vor urma scăderi dramatice de venituri. Vom mânca iarbă și scoarță de copac

Eugen Rădulescu, consilier al guvernatorului BNR, Mugur Isărescu, lansează un avertisment dur cu privire la direcția în care se îndreaptă România după ratarea ultimelor tranșe din PNRR.

Acesta susține că situația este cauzată de „demența politicienilor” și „inconștiența sindicatelor” și avertizează că țara se îndreaptă spre dezastru.

Consilier BNR: „Încet, dar tot mai sigur, ne îndreptăm spre dezastru”

„Încet, dar tot mai sigur, ne îndreptăm spre dezastru. PNRR se va încheia fără ca România să beneficieze de ultimele tranșe. Demența politicienilor a ajuns la paroxism: după ce PSD a îngropat finanțele publice prin politica sa dincolo de iresponsabilă din 2024 și s-a opus cu o îndârjire sinucigașă oricărei reforme cât timp a făcut parte din guvern, acum acționează pentru a fi sigur că S&P ne va coborî în categoria țărilor nerecomandate investițiilor.

Întâi a făcut praf legea ANI, iar acum este ferm împotriva legii privind salariile din sectorul public, unde luptă cot la cot cu sindicatele – care vor fi părtașe la îngroparea economiei și a oricărei șanse de mai bine pentru mai bine de un deceniu de acum încolo”, a scris duminică Eugen Rădulescu pe Facebook.

Eugen Rădulescu critică în termeni foarte duri și poziția sindicatelor: „Eu sunt siderat de inconștiența sindicatelor. Va să zică, menținerea nemodificată a veniturilor nominale pentru o parte a salariaților din sectorul public este absolut inacceptabilă, da? Când țara a depășit 60% din PIB datorie publică, iar deficitul se înțepenește undeva pe la 6% din PIB într-un an, cine și cum anume visează aceste sindicate că le va îmbunătăți veniturile în anii care urmează? Domnilor, treziți-vă! Vor urma scăderi dramatice de venituri nominale, șomaj, inflație cu două cifre – iar asta pentru mulți ani de aici înainte.”

El avertizează că după ce România nu va mai fi recomandabilă investițiilor, cursul valutar se va prăbuși, iar datoria în valută va crește, scrie Spotmedia.ro. „Capitalurile vor ieși din România, spre încântarea decerebraților care vor să rămânem cu industria calului și să mâncăm fructe de pădure. Nu vor mai fi nici de-astea – vom mânca iarbă și scoarță de copac”, a precizat consilierul lui Isărescu.

,,Consumăm pe o datorie care crește exponențial și care stă să explodeze”

Mesajul consilierului BNR a devenit viral. Rădulescu a revenit luni cu un nou mesaj în care a precizat că nu a fost un comentariu politic, ci unul strict economic. „(…) trăim de aproape 10 ani mult peste mijloacele noastre. Consumăm pe o datorie care crește exponențial și care stă să explodeze. Comentariul meu a fost un strigăt de alarmă: suntem foarte aproape de o criză majoră, nu doar de o scădere a consumului cu câteva procente pe fondul stagnării producției”, a precizat el.

„Acestea fiind zise, viitorul economiei românești rămâne extrem de incert. Mai avem doar câteva zile pentru a salva ce se mai poate salva din PNRR.

Dacă nu sunt adoptate legi care trenează deja de 5 ani, vom pierde miliarde de euro — bani europeni gratuiți, pe care s-a construit bugetul din acest an. În absența lor, situația se va înrăutăți foarte mult și foarte repede. Între timp, clasa politică rămâne blocată într-o luptă corp la corp, iar mașina în care ne aflăm cu toții se îndreaptă cu toată viteza spre zid”, a adăugat Rădulescu.

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