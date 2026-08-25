Avertismentul transmis de un consilier BNR: Vor urma scăderi dramatice de venituri. Vom mânca iarbă și scoarță de copac
Avertismentul transmis de un consilier BNR: Vor urma scăderi dramatice de venituri. Vom mânca iarbă și scoarță de copac
Eugen Rădulescu, consilier al guvernatorului BNR, Mugur Isărescu, lansează un avertisment dur cu privire la direcția în care se îndreaptă România după ratarea ultimelor tranșe din PNRR.
Acesta susține că situația este cauzată de „demența politicienilor” și „inconștiența sindicatelor” și avertizează că țara se îndreaptă spre dezastru.
Consilier BNR: „Încet, dar tot mai sigur, ne îndreptăm spre dezastru”
„Încet, dar tot mai sigur, ne îndreptăm spre dezastru. PNRR se va încheia fără ca România să beneficieze de ultimele tranșe. Demența politicienilor a ajuns la paroxism: după ce PSD a îngropat finanțele publice prin politica sa dincolo de iresponsabilă din 2024 și s-a opus cu o îndârjire sinucigașă oricărei reforme cât timp a făcut parte din guvern, acum acționează pentru a fi sigur că S&P ne va coborî în categoria țărilor nerecomandate investițiilor.
Întâi a făcut praf legea ANI, iar acum este ferm împotriva legii privind salariile din sectorul public, unde luptă cot la cot cu sindicatele – care vor fi părtașe la îngroparea economiei și a oricărei șanse de mai bine pentru mai bine de un deceniu de acum încolo”, a scris duminică Eugen Rădulescu pe Facebook.
Eugen Rădulescu critică în termeni foarte duri și poziția sindicatelor: „Eu sunt siderat de inconștiența sindicatelor. Va să zică, menținerea nemodificată a veniturilor nominale pentru o parte a salariaților din sectorul public este absolut inacceptabilă, da? Când țara a depășit 60% din PIB datorie publică, iar deficitul se înțepenește undeva pe la 6% din PIB într-un an, cine și cum anume visează aceste sindicate că le va îmbunătăți veniturile în anii care urmează? Domnilor, treziți-vă! Vor urma scăderi dramatice de venituri nominale, șomaj, inflație cu două cifre – iar asta pentru mulți ani de aici înainte.”
El avertizează că după ce România nu va mai fi recomandabilă investițiilor, cursul valutar se va prăbuși, iar datoria în valută va crește, scrie Spotmedia.ro. „Capitalurile vor ieși din România, spre încântarea decerebraților care vor să rămânem cu industria calului și să mâncăm fructe de pădure. Nu vor mai fi nici de-astea – vom mânca iarbă și scoarță de copac”, a precizat consilierul lui Isărescu.
,,Consumăm pe o datorie care crește exponențial și care stă să explodeze”
Mesajul consilierului BNR a devenit viral. Rădulescu a revenit luni cu un nou mesaj în care a precizat că nu a fost un comentariu politic, ci unul strict economic. „(…) trăim de aproape 10 ani mult peste mijloacele noastre. Consumăm pe o datorie care crește exponențial și care stă să explodeze. Comentariul meu a fost un strigăt de alarmă: suntem foarte aproape de o criză majoră, nu doar de o scădere a consumului cu câteva procente pe fondul stagnării producției”, a precizat el.
„Acestea fiind zise, viitorul economiei românești rămâne extrem de incert. Mai avem doar câteva zile pentru a salva ce se mai poate salva din PNRR.
Dacă nu sunt adoptate legi care trenează deja de 5 ani, vom pierde miliarde de euro — bani europeni gratuiți, pe care s-a construit bugetul din acest an. În absența lor, situația se va înrăutăți foarte mult și foarte repede. Între timp, clasa politică rămâne blocată într-o luptă corp la corp, iar mașina în care ne aflăm cu toții se îndreaptă cu toată viteza spre zid”, a adăugat Rădulescu.
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Actualitate
Focar de pestă porcină africană confirmat în județul vecin. Peste 10 localități, vizate de restricții
Focar de pestă porcină africană confirmat în județul vecin. Peste 10 localități, vizate de restricții Un focar de pestă porcină africană a fost confirmat în județul Cluj, în apropiere de Turda. Virusul a fost depistat într-o exploatație, iar autoritățile au dispus deja măsuri pentru limitarea răspândirii bolii. În total, 15 localități au fost incluse în […]
25-26 august 2026 | Cod Galben de furtuni în Alba și alte zone din țară: Ploi însemnate, descărcări electrice, vijelii și chiar grindină
Cod Galben de furtuni în Alba și alte zone din țară: Ploi însemnate, descărcări electrice, vijelii și chiar grindină Județul Alba va fi, de marți, 25 august 2026, de la ora 16.00, cel puțin până miercuri, 26 august 2026, la ora 23.00, sub incidența unor atenționări meteo Cod Galben de instabilitate atmosferică. ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ COD […]
Noi înscrieri în programul Rabla Auto 2026, începând de astăzi. Preşedinte AFM: ,,Ne dorim ca fondurile disponibile să ajungă la cât mai mulţi beneficiari”
Noi înscrieri în programul Rabla Auto 2026, începând de astăzi. Preşedinte AFM: ,,Ne dorim ca fondurile disponibile să ajungă la cât mai mulţi beneficiari” Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) anunță că, începând de marți, de la ora 10:00, se redeschid înscrierile în programul Rabla Auto 2026 pentru persoanele care nu au reușit să se înscrie […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Focar de pestă porcină africană confirmat în județul vecin. Peste 10 localități, vizate de restricții
Focar de pestă porcină africană confirmat în județul vecin. Peste 10 localități, vizate de restricții Un focar de pestă porcină...
25-26 august 2026 | Cod Galben de furtuni în Alba și alte zone din țară: Ploi însemnate, descărcări electrice, vijelii și chiar grindină
Cod Galben de furtuni în Alba și alte zone din țară: Ploi însemnate, descărcări electrice, vijelii și chiar grindină Județul...
Știrea Zilei
Foto | Alertă în Alba: O fată de 17 ani a dispărut din Șard. Este căutată de familie și polițiști
Alertă în Alba: O fată de 17 ani a dispărut din Șard. Este căutată de familie și polițiști O minoră...
Bărbat de 43 de ani, din Alba, reținut pentru furtul vițeilor sustrași din Munții Apuseni: Va fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpeni, pentru dispunerea măsurilor legale
Bărbat de 43 de ani, din Alba, reținut pentru furtul vițeilor sustrași din Munții Apuseni: Va fi prezentat Parchetului de...
Curier Județean
Se va construi vreodată o capelă mortuară la Căpud? Priveghiul și ritualurile conexe se desfășoară în prezent în locuințele particulare
Se va construi vreodată o capelă mortuară la Căpud? Priveghiul și ritualurile conexe se desfășoară în prezent în locuințele particulare...
Încă un pas spre revenirea în circuitul educațional a fostei școli din Oarda de Jos: Ar putea deveni „școală creștină”
Încă un pas spre revenirea în circuitul educațional a fostei școli din Oarda de Jos: Ar putea deveni „școală creștină”...
Politică Administrație
Doar 46,1% dintre tineri se văd trăind în Alba Iulia peste 5 ani
Doar 46,1% dintre tineri se văd trăind în Alba Iulia peste 5 ani Primăria Alba Iulia a pus, vineri, 21...
Semnalul de alarmă tras de un fost viceprimar din Alba Iulia în ziua în care transportul public a fost reluat: ,,Vor mai urma episoade cu servicii publice sau lucrări care apar și dispar după cum bate vântul”
Semnalul de alarmă tras de un fost viceprimar din Alba Iulia în ziua în care transportul public a fost reluat:...
Opinii Comentarii
25 august 2012: Voyager 1, prima sondă umană ajunsă în spațiul interstelar
25 august 2012: Voyager 1, prima sondă umană ajunsă în spațiul interstelar 25 august 2012 poate fi considerată o zi...
Horoscop 17–23 august 2026: Nu te grăbi. Mai întâi înțelege ce trebuie să accepți și ce trebuie să schimbi
Horoscop 17–23 august 2026: Nu te grăbi. Mai întâi înțelege ce trebuie să accepți și ce trebuie să schimbi După...