Rămâi conectat

Ştirea zilei

CAZ ȘOCANT în Alba | Adolescent de 14 ani, în AREST PREVENTIV: Ar fi violat o fetiță de 4 ani în Cetatea Alba Carolina

Ioana Oprean

Publicat

acum 13 minute

în

De

Adolescent de 14 ani, în AREST PREVENTIV: Ar fi violat o fetiță de 4 ani în Cetatea Alba Carolina

Tribunalul Alba a admis, miercuri, 1 octombrie 2025, propunerea Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba de arestare preventivă a unui adolescent, cercetat pentru comiterea infracțiunii de viol săvârșit asupra unui minor. 

Citește și: CAZ ȘOCANT | Tânăr de 19 ani, din Alba Iulia, în AREST LA DOMICILIU: Ar fi violat o minoră de 12 ani

A fost, de asemenea, respinsă, ca neîntemeiată, cererea inculpatului de luare a măsurii preventive a arestului la domiciliu.

„În urma preluării cauzei de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Alba Iulia, procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba a dispus, la data de 01.10.2025, punerea în mișcare a acțiunii penale față de un inculpat minor în vârstă de 14 ani, pentru săvârșirea infracțiunii de viol asupra unui minor, prevăzută de art. 2181 alin. 3 din Codul penal,
cu aplicarea art. 113 alin. 2 din Codul penal.

În esență, s-a reținut că, în seara zilei de 06.09.2025, aflându-se în Cetatea Alba Carolina din municipiul Alba Iulia, inculpatul a efectuat un act sexual oral asupra unei minore în vârstă de 4 ani, profitând de imposibilitatea acesteia de a-şi exprima voinţa.

Expertiza medico-legală psihiatrică din data de 30.09.2025, obligatorie în vederea antrenării răspunderii penale a unui minor cu vârsta între 14 şi 16 ani, a concluzionat că inculpatul minor prezenta un discernământ diminuat la data comiterii faptei de care este acuzat.

La data de 30.09.2025, poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Alba-Iulia – Biroul de Investigaţii Criminale au dispus reţinerea inculpatului pentru 24 de ore, iar urmare a referatului procurorului cu propunere de luare a măsurii arestării preventive faţă de inculpat, la data de 01.10.2025, judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Judecătoriei Alba-Iulia a
dispus arestarea preventivă a inculpatului, pe o perioadă de 30 de zile.

Precizăm că punerea în mişcare a acţiunii penale și formularea propunerii de luare a măsurii arestării preventive sunt etape procesuale reglementate în Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual necesar pentru administrarea probatoriului şi prevenirea săvârşii unor alte infracţiuni, iar aceste acte şi măsuri de urmărire penală nu pot în nicio situaţie să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie”, se arată într-un comunicat al Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Ştirea zilei

Ştirea zilei

Reacția primarului din Alba Iulia după ce STP a anunțat că reduce programul de transport: ,,Un abuz grosolan”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 30 de minute

în

2 octombrie 2025

De

Reacția lui Gabriel Pleșa după ce STP a anunțat că reduce programul de transport: ,,Un abuz grosolan” Gabriel Pleșa, primarul din Alba Iulia, a oferit o primă reacție, pentru Ziarul Unirea, după ce STP a anunțat, printr-un comunicat de presă, că reduce programul de transport. Ieri, 1 octombrie, Societatea de Transport Public din Alba Iulia […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

FOTO | Accident MORTAL pe DN 13: Un bărbat de 65 de ani a DECEDAT după impactul violent dintre un camion, o dubă și un autoturism

Ioana Oprean

Publicat

acum 43 de minute

în

2 octombrie 2025

De

Accident MORTAL pe DN 13: Un bărbat de 65 de ani a DECEDAT după impactul violent dintre un camion, o dubă și un autoturism Un accident rutier a avut loc în această dimineață pe DN 13, între localitățile Brașov și Feldioara. O persoană a decedat în urma impactului dintre trei autovehicule. În accident au fost […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

FOTO | Levente Polgar, ultramaratonistul din Alba, face public fluturașul pentru ajutorul social de handicap: „Trăim din mizeria asta de ajutor”. Câți bani a primit

Buzdugan Rebecca

Publicat

acum o oră

în

2 octombrie 2025

De

Levente Polgar, ultramaratonistul din Alba, face public fluturașul pentru ajutorul social de handicap: „Trăim din mizeria asta de ajutor”. Câți bani a primit Levente Polgar, ultramaratonistul din Aiud care a terminat recent pentru a treia oară celebrul Tor des Geants, a făcut public fluturașul său pentru ajutorul social de handicap, atrăgând atenția asupra sumelor insuficiente […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 30 de minute

2-4 octombrie 2025 | Iarna din octombrie: Vreme deosebit de rece, ploi importante cantitativ, intensificări ale vântului și ninsori temporar viscolite la altitudini de peste 1500 de metri. COD PORTOCALIU în Alba până vineri seară

Iarna din octombrie: Vreme deosebit de rece, ploi importante cantitativ, intensificări ale vântului și ninsori temporar viscolite la altitudini de...
Actualitateacum 54 de minute

VIDEO | Circulația rutieră ÎNCHISĂ pe DN 67C Transalpina, între Rânca și Obârșia Lotrului, din cauza ninsorilor și viscolului. Deszăpezire în forță pe Transfăgărășan

Circulația rutieră ÎNCHISĂ pe DN 67C Transalpina, între Rânca și Obârșia Lotrului, din cauza ninsorilor și viscolului. Deszăpezire în forță...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 13 minute

CAZ ȘOCANT în Alba | Adolescent de 14 ani, în AREST PREVENTIV: Ar fi violat o fetiță de 4 ani în Cetatea Alba Carolina

Adolescent de 14 ani, în AREST PREVENTIV: Ar fi violat o fetiță de 4 ani în Cetatea Alba Carolina Tribunalul...
Ştirea zileiacum 30 de minute

Reacția primarului din Alba Iulia după ce STP a anunțat că reduce programul de transport: ,,Un abuz grosolan”

Reacția lui Gabriel Pleșa după ce STP a anunțat că reduce programul de transport: ,,Un abuz grosolan” Gabriel Pleșa, primarul...

Curier Județean

Curier Județeanacum 2 ore

FOTO | Peste 15 saci cu moloz cu moloz rezultat din demolarea unor teracote și ambalaje PET, „abandonate” în zona din spatele depoului CFR din Teiuș: APEL pentru depistarea făptașilor

Peste 15 saci cu moloz cu moloz rezultat din demolarea unor teracote și ambalaje PET, „abandonate” în zona din spatele...
Curier Județeanacum 16 ore

ADMITERE pompieri 2025: 300 de locuri scoase la concurs la Școala de Subofițeri Pompieri și Protecție Civilă ”Pavel Zăgănescu” Boldești. TERMENUL limită

ADMITERE pompieri 2025: 300 de locuri scoase la concurs la Școala de Subofițeri Pompieri și Protecție Civilă ”Pavel Zăgănescu” Boldești....

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 15 ore

Cum intenționează Primăria să maximizeze veniturile din taxa de parcare la Alba Iulia: Cum va funcționa sistemul de monitorizare și verificare video a autoturismelor

Cum intenționează Primăria să maximizeze veniturile din taxa de parcare la Alba Iulia: Cum va funcționa sistemul de monitorizare și...
Politică Administrațieacum 20 de ore

Primăria municipiului Aiud: Anunț public privind Planul de Mobilitate Urbană Durabilă

Primăria municipiului Aiud: Anunț public privind Planul de Mobilitate Urbană Durabilă Municipiul Aiud, cu sediul în Aiud, str. Cuza Vodă,...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 4 ore

FOTO BREVET | 2 octombrie. 149 de ani de la moartea lui Petrache Poenaru, românul care a brevetat primul stilou din lume: „Condeiul portăreţ fără sfârşit”

FOTO BREVET | 2 octombrie. 149 de ani de la moartea lui Petrache Poenaru, românul care a brevetat primul stilou...
Opinii - Comentariiacum o zi

Luna Octombrie, Brumărel – O lună plină de tradiție și sărbători creștine

Luna Octombrie, Brumărel – O lună plină de tradiție și sărbători creștine Luna Octombrie sau Brumărel, este o lună plină...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea