CAZ ȘOCANT în Alba | Adolescent de 14 ani, în AREST PREVENTIV: Ar fi violat o fetiță de 4 ani în Cetatea Alba Carolina

Adolescent de 14 ani, în AREST PREVENTIV: Ar fi violat o fetiță de 4 ani în Cetatea Alba Carolina

Tribunalul Alba a admis, miercuri, 1 octombrie 2025, propunerea Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba de arestare preventivă a unui adolescent, cercetat pentru comiterea infracțiunii de viol săvârșit asupra unui minor.

A fost, de asemenea, respinsă, ca neîntemeiată, cererea inculpatului de luare a măsurii preventive a arestului la domiciliu.

„În urma preluării cauzei de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Alba Iulia, procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba a dispus, la data de 01.10.2025, punerea în mișcare a acțiunii penale față de un inculpat minor în vârstă de 14 ani, pentru săvârșirea infracțiunii de viol asupra unui minor, prevăzută de art. 2181 alin. 3 din Codul penal,

cu aplicarea art. 113 alin. 2 din Codul penal.

În esență, s-a reținut că, în seara zilei de 06.09.2025, aflându-se în Cetatea Alba Carolina din municipiul Alba Iulia, inculpatul a efectuat un act sexual oral asupra unei minore în vârstă de 4 ani, profitând de imposibilitatea acesteia de a-şi exprima voinţa.

Expertiza medico-legală psihiatrică din data de 30.09.2025, obligatorie în vederea antrenării răspunderii penale a unui minor cu vârsta între 14 şi 16 ani, a concluzionat că inculpatul minor prezenta un discernământ diminuat la data comiterii faptei de care este acuzat.

La data de 30.09.2025, poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Alba-Iulia – Biroul de Investigaţii Criminale au dispus reţinerea inculpatului pentru 24 de ore, iar urmare a referatului procurorului cu propunere de luare a măsurii arestării preventive faţă de inculpat, la data de 01.10.2025, judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Judecătoriei Alba-Iulia a

dispus arestarea preventivă a inculpatului, pe o perioadă de 30 de zile.

Precizăm că punerea în mişcare a acţiunii penale și formularea propunerii de luare a măsurii arestării preventive sunt etape procesuale reglementate în Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual necesar pentru administrarea probatoriului şi prevenirea săvârşii unor alte infracţiuni, iar aceste acte şi măsuri de urmărire penală nu pot în nicio situaţie să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie”, se arată într-un comunicat al Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba.

