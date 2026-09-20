Cât este ajutorul de deces în 2026: Cine poate solicita banii și în cât timp se plătesc

Ajutorul de deces a crescut în 2026, ajungând la suma de 9.192 de lei în cazul decesului unui asigurat sau pensionar. Pentru decesul unui membru de familie care nu era asigurat și nici pensionar, valoarea ajutorului este de 4.596 de lei.

Noile cuantumuri se aplică începând cu 30 martie 2026, data intrării în vigoare a Legii bugetului asigurărilor sociale de stat. Ajutorul se acordă unei singure persoane care demonstrează că a suportat cheltuielile provocate de deces și se achită în termen de trei zile lucrătoare de la depunerea solicitării complete.Cât este ajutorul de deces în 2026

Valoarea ajutorului diferă în funcție de statutul persoanei decedate. Pentru decesul unui asigurat sau pensionar, suma acordată este de 9.192 de lei. Același cuantum se aplică și în cazul decesului unei persoane aflate în concediu pentru creșterea copilului, dacă aceasta a fost anterior asigurată obligatoriu.

În cazul decesului unui membru de familie care nu era asigurat și nici pensionar, ajutorul reprezintă jumătate din suma integrală, respectiv 4.596 de lei. Valorile sunt confirmate de precizările publicate de Casa Națională de Pensii Publice.

Pentru decesele produse anterior datei de 30 martie 2026 se aplică vechile valori: 8.620 de lei pentru un asigurat sau pensionar și 4.310 lei pentru un membru de familie neasigurat. Suma nu este stabilită în funcție de ziua depunerii cererii, ci de regulile aplicabile la data decesului.

Cine poate solicita ajutorul de deces

Banii pot fi solicitați de o singură persoană care dovedește că a suportat cheltuielile generate de deces. Solicitantul poate fi soțul supraviețuitor, un copil, un părinte sau orice altă persoană care prezintă documente din care rezultă că a plătit serviciile funerare.

Prin urmare, nu este obligatoriu ca solicitantul să fie moștenitor și nici rudă cu persoana decedată. Importantă este dovada cheltuielilor suportate. Dacă mai multe persoane au contribuit la plata înmormântării, ajutorul nu se împarte automat între ele, ci se acordă unei singure persoane care îndeplinește condițiile și depune documentele necesare.

În situația în care a decedat un membru de familie neasigurat, cererea este formulată în legătură cu asiguratul sau pensionarul de care acesta aparținea. În această categorie pot intra, în condițiile legii, soțul sau soția, copiii, părinții și bunicii asiguratului ori pensionarului.

Ce acte sunt necesare pentru obținerea banilor

Dosarul trebuie să conțină, în primul rând, cererea pentru acordarea ajutorului de deces, certificatul de deces în original și copie și actul de identitate al solicitantului. Sunt necesare și documentele prin care persoana demonstrează că a suportat cheltuielile legate de înmormântare.

Dovada poate fi făcută prin facturi, chitanțe, bonuri fiscale, contracte încheiate cu firma de servicii funerare sau alte documente acceptate de casa de pensii. Este recomandat ca actele să fie emise pe numele persoanei care urmează să solicite ajutorul.

Dacă solicitantul este membru al familiei, pot fi cerute certificate de naștere, de căsătorie sau alte acte de stare civilă din care rezultă gradul de rudenie. Pentru decesul unui membru de familie neasigurat pot fi necesare și documente ori declarații care demonstrează că persoana decedată nu avea calitatea de asigurat sau pensionar.

În anumite situații se solicită și dovada calității de asigurat, talonul de pensie ori alte documente referitoare la persoana decedată. Lista exactă trebuie verificată la casa teritorială de pensii, deoarece poate varia în funcție de statutul celui decedat și de relația solicitantului cu acesta.

Unde se depune cererea

În cazul decesului unui asigurat, pensionar sau al unei persoane aflate în concediu pentru creșterea copilului, cererea se depune la casa teritorială de pensii în a cărei rază își avea domiciliul persoana decedată.

Dacă a decedat un membru de familie neasigurat, dosarul se depune la casa teritorială de pensii corespunzătoare domiciliului asiguratului sau pensionarului care solicită ajutorul. Pentru București există un circuit separat al documentelor și al plății, în funcție de sector și de statutul persoanei decedate.

Înainte de depunerea dosarului, trebuie verificat programul instituției și dacă este necesară o programare. Formularele pot fi găsite pe site-ul CNPP sau pot fi obținute de la ghișeul casei teritoriale de pensii.

În cât timp se plătește ajutorul de deces

Ajutorul se achită în termen de trei zile lucrătoare de la solicitare, dacă dosarul este complet și sunt îndeplinite condițiile legale. Termenul este prevăzut de Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii și este confirmat de CNPP.

Cele trei zile se calculează de la înregistrarea solicitării complete. Dacă lipsesc documente sau sunt necesare clarificări, plata poate fi amânată până la completarea dosarului. Din acest motiv, facturile, chitanțele și actele de stare civilă trebuie pregătite înainte de prezentarea la casa de pensii.

Ajutorul de deces nu trebuie cerut neapărat imediat după înmormântare. Potrivit CNPP, dreptul poate fi solicitat în termenul general de prescripție de trei ani, calculat de la data emiterii certificatului de deces. Totuși, depunerea rapidă a actelor reduce riscul pierderii documentelor care dovedesc cheltuielile.

Ajutorul nu depinde de valoarea facturilor prezentate

Suma acordată nu este calculată în funcție de costul efectiv al înmormântării. Dacă solicitantul demonstrează că a suportat cheltuielile și îndeplinește condițiile legale, primește cuantumul integral corespunzător situației: 9.192 de lei sau 4.596 de lei.

Ajutorul nu se împarte între rude și nu se acordă de mai multe ori pentru aceeași persoană decedată. De aceea, familia trebuie să stabilească cine va depune cererea și să se asigure că documentele justificative sunt emise sau pot fi prezentate de solicitantul respectiv.

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