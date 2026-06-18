Care sunt criteriile propuse pentru acordarea locuințelor de necesitate în Alba Iulia: Proiect în consultare publică

Primăria Alba Iulia a pus, miercuri, 17 iunie 2026 în consultare publică un proiect de hotărâre referitor la aprobarea criteriilor pentru repartizarea locuințelor de necesitate din municipiul Alba Iulia, strada Gheorghe Șincai, nr 99.

Conform raportului întocmit de Direcția de Asistență Socială din cadrul municipalității albaiuliene, municipiul Alba Iulia dispune de un număr de 8 locuințe de necesitate, care se ocupă succesiv, pe măsura eliberării acestora, cu respectarea criteriilor de atribuire conform prezentului proiect de hotărâre care urmărește:

*reglementarea cadrului procedural privind repartizarea locuințelor de necesitate;

*stabilirea unor criterii și transparente de analiză a cererilor;

*prioritizarea persoanelor și familiilor aflate în situații de risc social și locativ major;

*asigurarea respectării principiilor legalității, echității sociale și transparenței administrative

Criteriile propuse pentru repartizarea locuințelor de necesitate au în vedere, în principal:.

*gravitatea afectării locuinței;

*lipsa unei alte locuințe corespunzătoare;

*numărul membrilor familiei;

*existența copiilor minori aflați în întreținere;

*existența persoanelor cu handicap;

*nivelul veniturilor realizate;

*caracterul urgent al situației sociale și locative

Cererile depuse se analizează, se întocmește un punctaj pentru fiecare solicitare și listă de priorități, care se prezintă Comisiei Consiliului Local pentru aprobare și repartizarea acesto

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