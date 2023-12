Care este temperatura ideală pentru ca bradul de Crăciun să reziste mai multe. De ce alte aspecte trebuie ținut cont

Când vine vorba de bradul de Crăciun, trebuie ținut cont de mai multe aspecte pentru ca bradul sau molidul să arate perfect pentru sărbătorile de iarnă. Multă lume păstrează pomul de Crăciun la interior până la Sfântul Ion, pomenit anual la data de 7 ianuarie.

Specialiștii spun că e foarte important locul în care stă, dar și căldura la care este expus. Concret, trebuie păstrat între 15 și 18 grade Celsius. În caz contrar, dacă temperatura este mai ridicată bradul nu va rezista.

Din păcate, căldura în exces usucă bradul și îl face să își piardă acele mult mai repede. Bradul tăiat are nevoie de un suport special cu apă. Hidratarea este importantă și ajută copacul să reziste o vreme mai lungă.

Apa se absoarbe prin tulpină și are rolul de a menține prospețimea. Asigură-te că nivelul apei este mereu deasupra bazei tulpinii. La fel de bună este și lumina naturală la care este expus bradul de Crăciun, dar nu pe termen lung.

De asemenea, bradul trebuie ferit de sursele directe de căldură, printre care se numără sobele și radiatoarele. Acestea pot accelera uscarea și pot duce la pierderea rapidă a acelor, lucru nedorit de nimeni.

Bradul natural de Crăciun se păstrează proaspăt o perioadă lungă datorită unor sfaturi prețioase pe care le știu specialiștii și pe care e bine să le cunoască toată lumea. Potrivit botanistii.ro, acele uscate este bine să fie îndepărtate pe măsură ce apar.

În felul acesta se va menține cu un aspect curat și în plus, pontul reduce riscul de a se răspândi uscăciunea. Încearcă să împodobești bradul cât mai aproape de sărbătorile de iarnă, nicidecum foarte devreme.

E bine să se folosească un umidificator în camera în care se află acesta. Aparatul are rolul de a menține păstrarea unui mediu mai umed și la prelungirea prospețimii sale. Bradul de Crăciun se poate replanta ulterior în curte sau în pădure.

De ce să pui o monedă în bradul de Crăciun. Obiceiul de care țin cont tot mai mulți români de sărbători

De ce să pui o monedă în bradul de Crăciun. Toți românii respectă an de an tradiția împodobirii bradului, veche de secole. E un moment special pentru toată familia să se adune în jurul pomului de Crăciun și să-l împodobească în timp ce ascultă colinde. Elementul special pe care-l putem pune în brad este o monedă, care are o semnificație cu totul aparte.

De ce să pui o monedă în bradul de Crăciun

Chiar dacă e artificial sau natural, bradul de Crăciun e un simbol al nașterii Domnului și îmbină frumusețea naturală cu tradiția. În trecut, bradul era împodobit cu dulciuri, mere, nuci sau covrigi, dar astăzi, preferințele moderne permit o varietate impresionantă de decorațiuni. În această diversitate, se evidențiază și tradiția adăugării unei monede în brad.

Moneda înfășurată în hârtie și legată cu ață roșie atrage norocul și bogăția. Se crede că va aduce în casă bogăție și va atrage reușite financiare în noul an. Prin urmare, o monedă pusă în bradul de Crăciun devine un talisman pentru o viață împlinită și prosperă.

Potrivit tradiției, cei care respectă acest obicei vor fi răsplătiți cu un an nou plin de bucurii și realizări. Moneda devine astfel un simbol al începutului unui nou ciclu favorabil și al unei călătorii prosperă prin anul care urmează.

Moneda pusă în bradul de Crăciun nu vine doar cu prosperitate financiară, ci aduce și fericire și stabilitate în cămin. Se consideră că aceasta atrage energii pozitive și contribuie la crearea unei atmosfere armonioase în familie.

Tradiția spune că adăugarea unei monede în brad, precum și așezarea unei stele în vârful bradului sau decorarea cu clopoței, contribuie la întregirea unui peisaj festiv plin de semnificații și simboluri tradiționale.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI