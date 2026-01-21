Care este rata de vaccinare antirujeolică în Alba comparativ cu media națională: Diferențe mari între prima și a doua doză

Județul Alba se află ușor sub media națională în ceea ce privește vaccinarea antirujeolică la prima doză. Totuși, este mai mare la cea de-a doua doză arată datele Direcției de Sănătate Publică Alba.

,,La nivelul județului Alba, acoperirea vaccinală antirujeolică este de 69,91% cu prima doză, respectiv de 63,86% cu a doua doză. La nivel național, acoperirea vaccinală cu ROR este de 71% cu prima doză, respectiv 55,1% cu a doua doză”, se arată într-un răspuns semnat de directorul executiv al DSP Alba, Alexandru Sinea pentru Agerpres.

Potrivit acestuia, de la începutul anului 2023 și până în prezent, în Alba au fost înregistrate 1.073 de cazuri de rujeolă.

,,În anul 2024, în județul Alba a fost înregistrat un deces cauzat de îmbolnăvirea cu rujeolă, la un copil cu vârsta sub 1 an (vârsta eligibilă pentru vaccinarea cu prima doză ROR este 12 luni)”, a arătat Sinea.

În urmă cu aproximativ doi ani, gradul de vaccinare din județul Alba ajungea la 71,3% pentru prima doză, însă pentru a doua doză cobora semnificativ, până la doar 47,7%.

Datele Institutul Național de Statistică arată că, în intervalul 1 ianuarie 2023 – 31 decembrie 2025, la nivel național au fost raportate 35.736 de cazuri confirmate de rujeolă, dintre care 30 s-au soldat cu decese. Doar în luna decembrie au fost semnalate 18 cazuri, în județele Bihor, Bistrița-Năsăud, Iași, Ilfov și Vrancea.

Vaccinul ROR este un ser combinat ce oferă protecție împotriva a trei boli infecțioase, rujeola, oreionul și rubeola. Immunizarea copiilor este recomandată de autoritățile medicale, iar costurile sunt suportate integral de Ministerul Sănătății.

