Care este rata de vaccinare antirujeolică în Alba comparativ cu media națională: Diferențe mari între prima și a doua doză
Care este rata de vaccinare antirujeolică în Alba comparativ cu media națională: Diferențe mari între prima și a doua doză
Județul Alba se află ușor sub media națională în ceea ce privește vaccinarea antirujeolică la prima doză. Totuși, este mai mare la cea de-a doua doză arată datele Direcției de Sănătate Publică Alba.
,,La nivelul județului Alba, acoperirea vaccinală antirujeolică este de 69,91% cu prima doză, respectiv de 63,86% cu a doua doză. La nivel național, acoperirea vaccinală cu ROR este de 71% cu prima doză, respectiv 55,1% cu a doua doză”, se arată într-un răspuns semnat de directorul executiv al DSP Alba, Alexandru Sinea pentru Agerpres.
Potrivit acestuia, de la începutul anului 2023 și până în prezent, în Alba au fost înregistrate 1.073 de cazuri de rujeolă.
,,În anul 2024, în județul Alba a fost înregistrat un deces cauzat de îmbolnăvirea cu rujeolă, la un copil cu vârsta sub 1 an (vârsta eligibilă pentru vaccinarea cu prima doză ROR este 12 luni)”, a arătat Sinea.
În urmă cu aproximativ doi ani, gradul de vaccinare din județul Alba ajungea la 71,3% pentru prima doză, însă pentru a doua doză cobora semnificativ, până la doar 47,7%.
Datele Institutul Național de Statistică arată că, în intervalul 1 ianuarie 2023 – 31 decembrie 2025, la nivel național au fost raportate 35.736 de cazuri confirmate de rujeolă, dintre care 30 s-au soldat cu decese. Doar în luna decembrie au fost semnalate 18 cazuri, în județele Bihor, Bistrița-Năsăud, Iași, Ilfov și Vrancea.
Vaccinul ROR este un ser combinat ce oferă protecție împotriva a trei boli infecțioase, rujeola, oreionul și rubeola. Immunizarea copiilor este recomandată de autoritățile medicale, iar costurile sunt suportate integral de Ministerul Sănătății.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
Bărbat din Cisnădie, încarcerat în Penitenciarul Aiud: Va sta 3 luni după gratii pentru săvârșirea infracțiunii de distrugere
Bărbat din Cisnădie, încarcerat în Penitenciarul Aiud: Va sta 3 luni după gratii pentru săvârșirea infracțiunii de distrugere Un bărbat, în vârstă de 61 de ani, posesor a unui mandat de executare a pedepsei închisorii pentru săvârșirea infracțiunii de distrugere, a fost depistat de polițiștii din Cisnădie. A fost încarcerat în Penitenciarul Aiud, în vederea […]
FOTO | Elevii Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia au donat sânge: ,,Un gest simplu, dar extrem de valoros pentru cei aflați în suferință”
Elevii Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia au donat sânge: ,,Un gest simplu, dar extrem de valoros pentru cei aflați în suferință” Elevii Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia au răspuns din nou apelului lansat de Centrul de Transfuzie Sanguină Alba și au participat la o acțiune de donare de sânge, venind […]
20 ianuarie 2026 | Acțiune, în sistem „RELEU”, pe DN 1, în județul Alba: 145 de sancțiuni contravenționale. 2 permise reținute și 8 certificate de înmatriculare retrase
Acțiune, în sistem „RELEU”, pe DN 1, în județul Alba: 145 de sancțiuni contravenționale. 2 permise reținute și 8 certificate de înmatriculare retrase Marți, 20 ianuarie 2026, polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba, sub coordonarea Serviciului Rutier Alba, au derulat o acțiune de tip „RELEU”, pe DN 1, în colaborare cu polițiștii […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Restricții de circulație impuse în zona surpării de la kilometrul 66 al Autostrăzii Sebeș-Turda: Lucrări preliminare expertizei tehnice
Restricții de circulație impuse în zona surpării de la kilometrul 66 al Autostrăzii Sebeș-Turda: Lucrări preliminare expertizei tehnice Începând de...
Codul rutier 2026 | Ce amendă riscă șoferii care sunt prinși cu telefonul la volan, cea mai frecventă abatere rutieră
Ce amendă riscă șoferii care sunt prinși cu telefonul la volan, cea mai frecventă abatere rutieră Una dintre cele mai...
Știrea Zilei
VIDEO | Accident MORTAL pe autostrada A1: O tânără de 26 de ani a DECEDAT după impactul violent dintre o mașină și un autocamion. O fetiță de 5 ani și un bărbat, în stare gravă. Trafic deviat
Accident MORTAL pe autostrada A1: O tânără de 26 de ani a DECEDAT după impactul violent dintre o mașină și...
Pachete alimentare în 2026 pentru aproape 600 de elevi dintr-un oraș din zona de munte din Alba: În ce constau
Pachete alimentare în 2026 pentru aproape 600 de elevi dintr-un oraș din zona de munte din Alba Primăria Câmpeni a...
Curier Județean
Care este rata de vaccinare antirujeolică în Alba comparativ cu media națională: Diferențe mari între prima și a doua doză
Care este rata de vaccinare antirujeolică în Alba comparativ cu media națională: Diferențe mari între prima și a doua doză...
Bărbat din Cisnădie, încarcerat în Penitenciarul Aiud: Va sta 3 luni după gratii pentru săvârșirea infracțiunii de distrugere
Bărbat din Cisnădie, încarcerat în Penitenciarul Aiud: Va sta 3 luni după gratii pentru săvârșirea infracțiunii de distrugere Un bărbat,...
Politică Administrație
Marius Hațegan: „Impunem reguli clare de urbanism și amenajarea teritoriului în judetul Alba. Orice compromis este exclus!”
Marius Hațegan: „Impunem reguli clare de urbanism și amenajarea teritoriului în judetul Alba. Orice compromis este exclus!” La sediul Consiliului...
Gruia Bumbu, participant la Global Ties U.S. National Meeting 2026 – eveniment-cheie al aniversării „America at 250”
Gruia Bumbu, participant la Global Ties U.S. National Meeting 2026 – eveniment-cheie al aniversării „America at 250” Anul 2026 marchează...
Opinii Comentarii
21 ianuarie: Ziua Îmbrăţişărilor, în toată lumea: Aşadar, îmbrăţişaţi-vă, pentru a fi mai sănătoşi şi optimişti!
21 ianuarie: Ziua Îmbrăţişărilor, în toată lumea: Aşadar, îmbrăţişaţi-vă, pentru a fi mai sănătoşi şi optimişti! Pe 21 ianuarie, în...
21 ianuarie 1648: La Alba Iulia (Bălgrad) apare prima traducere integrală în limba română a Noului Testament, operă de referinţă pentru traducerile ulterioare ale Sfintei Scripturi
21 ianuarie 1648: La Alba Iulia (Bălgrad) apare prima traducere integrală în limba română a Noului Testament, operă de referinţă...