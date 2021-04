Care este metodologia de acordare a ajutoarelor HoReCa și care sunt firmele care vor putea beneficia

Miercuri, ministerul Economiei a publicat procedura de acordare a ajutoarelor pentru afacerile HoReCa afectate de pandemie. Bugetul se ridică la 500 de milioane de euro, de care vor beneficia aproximativ 73.200 de firme. Până la data de 31 decembrie va fi derulată schema, iar banii vor intra în conturile firmelor până la data de 30 iunie 2022.

Beneficiari de ajutor de stat sunt:

structuri de primire turistice cu funcţiuni de cazare clasificate

structuri de alimentaţie, înregistrate în scopuri fiscale pe teritoriul României

agenţii de turism licenţiate

ghizii de turism atestaţi, care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României

Beneficiarul poate fi: întreprindere autonomă, întreprindere parteneră sau întreprindere legată.

Granturile se acordă pe bază de contract de finanțare încheiat cu următoarele categorii de beneficiari: întreprinderi care dețin agenţii de turism, care desfăşoară activităţi conform codurilor CAEN 7911, 7912, 7990, întreprinderi care dețin structuri de primire turistice cu funcţiuni de cazare, care desfăşoară activităţi conform codurilor CAEN 5510, 5520, 5530, 5590, întreprinderi care dețin structuri de alimentaţie, care desfăşoară activităţi conform codurilor CAEN 5610, 5621, 5629, 5630 şi care sunt înregistrate în scopuri fiscale pe teritoriul României, precum şi ghizii de turism care desfăşoară activităţi conform codului CAEN 7990 și sunt organizați ca întreprinderi.

Activităţile sunt eligibile dacă sunt desfăşurate în baza unor licenţe de turism emise de autoritatea publică centrală responsabilă în domeniul turismului pentru agențiile de turism, certificate de clasificare emise de autoritatea publică centrală responsabilă în domeniul turismului pentru structurile de cazare, autorizaţii de funcţionare emise de către autoritățile publice locale sau certificate de clasificare emise de autoritatea publică centrală responsabilă în domeniul turismului pentru unitățile de alimentație publică, sau atestate de ghid de turism emise de autoritatea publică centrală responsabilă în domeniul turismului.

Licențele/certificatele/autorizațiile/ atestatele trebuie să fie valabile la momentul transmiterii formularului de înscriere în cadrul Schemei. Codul/codurile CAEN pentru care aplicantul solicită finanțare trebuie să fi fost autorizat/autorizate pe perioada aferentă bazei de calcul în cadrul prezentei Scheme.

Condiții

Beneficiarii eligibili trebuie să îndeplinească și următoarele condiții cumulative:

nu sunt întreprinderi în dificultate şi/sau nu erau în dificultate la 31 decembrie 2019, dar care s-au confruntat cu dificultăţi sau au intrat în dificultate ulterior, din cauza epidemiei de COVID-19

nu depăşesc plafonul de 1.800.000 euro

nu fac obiectul unei decizii emise de către Comisia Europeană/alt furnizor de ajutor de stat/Consiliul Concurenţei de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis

nu se află în insolvenţă la momentul înscrierii în cadrul schemei de ajutor de stat

își mențin activitatea pentru care au obţinut finanţare pentru cel puţin 12 luni de la data plăţii sumelor sau 24 de luni de la data plăţii sumelor, în cazul în care valoarea grantului este mai mare de echivalentul în lei al sumei de 200.000 euro

au depus situaţiile financiare anuale aferente ultimelor două exerciţii financiare încheiate.

Valoarea grantului

Granturile acordate vor fi în cuantum de 20% din baza de calcul, rezultată din desfăşurarea activităţilor aferente codurilor CAEN specificate în anul 2020 comparativ cu anul 2019. Cifrele utilizate trebuie să fie brute, înainte de deducerea impozitelor sau altor taxe.

Pentru beneficiarii care raportează cifra de afaceri, baza de calcul reprezintă diferenţa dintre cifra de afaceri obţinută din activitatea eligibilă aferentă anului 2019 şi cifra de afaceri obţinută din activitatea eligibilă aferentă anului 2020.

Pentru beneficiarii care aplică regimul special pentru agenţiile de turism, baza de calcul va fi diferenţa dintre volumul facturilor emise pentru serviciile turistice, inclusiv marja, aferente anului 2019 şi volumul facturilor emise pentru serviciile turistice, inclusiv marja, aferente anului 2020

Pentru cei care ţin evidenţa în partidă simplă, baza de calcul va fi diferenţa dintre încasările obţinute din activitatea eligibilă aferentă anului 2019 şi încasările obţinute din activitatea eligibilă aferentă anului 2020.

Valoarea maximă a ajutorului de stat care poate fi acordată unui beneficiar prin prezenta Schemă este echivalentul în lei al sumei de 800.000 euro/întreprindere. Ajutorul poate fi cumulat cu alte măsuri de sprijin, în limita plafonului echivalent în lei al sumei de 1.800.000 euro.

Ce cheltuieli pot fi finanțate

Obiectul finanţării trebuie să se încadreze în una sau mai multe din următoarele categorii eligibile:

a) cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, mărfuri, necesare activității curente/operaționale desfășurate de beneficiari;

b) datorii curente și restante față de furnizorii curenți, inclusiv față de furnizorii de utilități, potrivit contractelor încheiate;

c) cheltuieli privind chiria pe bază de contract încheiat (chiria în avans nu este eligibilă);

d) cheltuieli privind achiziția de servicii necesare activității curente, cu excepția serviciilor de consultanță, studiilor și altor categorii de servicii indirecte;

e) cheltuieli privind echipamentele de protecție medicală, inclusiv materiale de dezinfecție pentru protecția împotriva răspândirii virusului SARS-CoV-2;

f) cheltuieli privind achiziția de obiecte de inventar (durata de utilizare este mai mica de 1 an), inclusiv obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare reluării activității curente (au valoarea sub 2500 lei dar durata de utilizare este mai mare de 1 an);

g) cheltuieli privind achiziția de echipamente, utilaje, instalații, tehnologii, necesare reluării activității;

h) cheltuieli privind plata datoriilor către bugetul statului, cu excepția TVA deductibil si bugetele locale

i) cheltuieli salariale, atât cheltuielile cu salariile nete, cât și cele aferente taxelor și impozitelor salariale.

Procedura de înscriere

Înscrierea în cadrul Schemei, creare profil, user, parolă şi completarea formularului de înscriere în vederea obţinerii finanţării se fac on-line, folosind link-ul http://www.imm.gov.ro.

Înscrierile în cadrul Schemei se vor realiza în două etape distincte.

Etapa 1 va fi cea de creare profil, user și parolă, unde aplicanții vor înregistra cu semnătură electronică, atât datele reprezentantului legal/împuternicit, cât și datele întreprinderii eligibile.

Beneficiarii care și-au creat deja profil, user și parolă în cadrul platformei în vederea primirii unui ajutor de stat în baza OUG nr. 130/2020 vor putea folosi respectivul profil în cadrul prezentei Scheme.

Etapa 2 va fi cea de înscriere în cadrul Schemei, în care aplicanții, cu profil, user și parolă generate în prima etapă, vor completa formularul electronic de înscriere, vor încărca declarațiile pe proprie răspundere (declarație ajutor de stat, declarație tip întreprindere, formular de calcul pentru întreprinderi partenere sau legate), copie după certificatul de clasificare pentru structurile de primire cu funcțiuni de cazare, copie după autorizația de funcționare sau după certificatul de clasificare pentru structurile de alimentație publică, copie după atestat pentru ghizii turistici, respectiv copie după licență pentru agențiile de turism.

Prin completarea formularului de înscriere beneficiarii își vor lua angajamentul de plată a datoriilor restante către bugetul central, angajametul privind menținerea activității pentru 12 luni, respectiv 24 luni în cazul în care valoarea grantului este mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 200.000 euro, își vor asuma pe proprie răspundere că întreprinderea nu era în dificultate la 31 decembrie 2019, că nu este în insolvență și că nu are decizie de recuperare emisă de Comisia Europeană/alt furnizor de ajutor de stat/Consiliul Concurenței.

Aplicația electronică aferentă primei etape de înscriere (creare profil, user și parolă) va rămâne deschisă pe toată perioada înscrierilor în cadrul Schemei.

Aplicația electronică aferentă celei de a doua etape de înscriere în cadrul Schemei va fi deschisă începând cu ora 10.00 a primei zile de înscriere, timp de 10 zile lucrătoare de la demararea înscrierii, până la ora 20.00 a ultimei zile de înscriere, cu posibilitatea de prelungire a termenului până la epuizarea bugetului.

Plata granturilor

După semnarea și reîncărcarea în aplicație a contractului semnat de ambele părți, banca parteneră selectată de către aplicant la înscriere va fi înștiințată electronic că poate face plata ajutorului financiar nerambursabil.

Schema se derulează până la 31 decembrie 2021, plata sumelor corespunzătoare urmând a fi realizată până cel târziu la data de 30 iunie 2022, în limita creditului bugetar.

