Curier Județean

Care a fost valoarea pagubelor făcute de urși și lupi în Alba în 2025: Date oficiale

Ioana Oprean

Publicat

acum 35 de minute

în

De

Care a fost valoarea pagubelor făcute de urși și lupi în Alba în 2025: Date oficiale

Prefectul județului Alba, Nicolae Albu, a prezidat joi, 25 iunie 2026, ședința Colegiului Prefectural, în cadrul căreia au fost analizate activitatea și rezultatele înregistrate de instituțiile cu atribuții în domeniul protecției mediului, administrării fondului forestier și formării profesionale a personalului didactic.

ziarul unirea ca sursa de stiri google

În cadrul activității privind biodiversitatea și managementul pagubelor au fost prezentate următoarele date:

* 1.047 de puncte de vedere privind localizarea proiectelor față de ariile protejate;

* 110 avize pentru arii naturale protejate.

Totodată, în anul 2025 s-a înregistrat o scădere a numărului de pagube comparativ cu anii 2023 și 2024:

* 45 de pagube produse de ursul brun, pentru care au fost acordate despăgubiri în valoare de 263.679,00 lei;

* 75 de pagube produse de lup, pentru care au fost acordate despăgubiri în valoare de 510.473,00 lei;

* valoarea totală a despăgubirilor acordate în anul 2025 a fost de 774.152,00 lei, din care 754.109,00 lei pentru animale domestice și stupuri și 20.043,00 lei pentru culturi agricole.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal

Adăugați Ziarul Unirea ca sursă de ȘTIRI GOOGLE

Ultimele știri publicate în ZiarulUnirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

ACCIDENT în Aiud: Impact între un autoturism și un ATV pe strada Ostașilor

Ioana Oprean

Publicat

acum 6 minute

în

25 iunie 2026

De

ACCIDENT în Aiud: Impact între un autoturism și un ATV pe strada Ostașilor Traficul rutier este îngreunat pe strada Ostașilor din municipiul Aiud, ca urmare a producerii unui accident rutier în care au fost implicate un autoturism și un ATV, a anunțat Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Alba joi, 25 iunie 2026, la ora 16.45. […]

Citește mai mult

Curier Județean

VIDEO | Peste 8 milioane de euro pentru modernizarea celor două intrări în municipiul Aiud: „Aiudul marilor proiecte prinde contur”

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 14 minute

în

25 iunie 2026

De

Peste 8 milioane de euro pentru modernizarea celor două intrări în municipiul Aiud: „Aiudul marilor proiecte prinde contur” Primăria Aiud obținut finanțarea, peste 8 milioane de euro, pentru Coridorul de Mobilitate Urbană, unul dintre cele mai importante și ample proiecte de infrastructură de pe plan local, a anunțat joi, 25 iunie 2026, primarul Dragoș Crișan. […]

Citește mai mult

Curier Județean

25 iunie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier din județ

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

25 iunie 2026

De

25 iunie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier din județ Polițiștii rutieri acționează joi, 25 iunie 2026, cu sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR, pentru a depista posibile încălcări ale normelor de circulație pe drumurile publice, în zonele cu risc rutier […]

Citește mai mult