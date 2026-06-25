Care a fost valoarea pagubelor făcute de urși și lupi în Alba în 2025: Date oficiale
Care a fost valoarea pagubelor făcute de urși și lupi în Alba în 2025: Date oficiale
Prefectul județului Alba, Nicolae Albu, a prezidat joi, 25 iunie 2026, ședința Colegiului Prefectural, în cadrul căreia au fost analizate activitatea și rezultatele înregistrate de instituțiile cu atribuții în domeniul protecției mediului, administrării fondului forestier și formării profesionale a personalului didactic.
În cadrul activității privind biodiversitatea și managementul pagubelor au fost prezentate următoarele date:
* 1.047 de puncte de vedere privind localizarea proiectelor față de ariile protejate;
* 110 avize pentru arii naturale protejate.
Totodată, în anul 2025 s-a înregistrat o scădere a numărului de pagube comparativ cu anii 2023 și 2024:
* 45 de pagube produse de ursul brun, pentru care au fost acordate despăgubiri în valoare de 263.679,00 lei;
* 75 de pagube produse de lup, pentru care au fost acordate despăgubiri în valoare de 510.473,00 lei;
* valoarea totală a despăgubirilor acordate în anul 2025 a fost de 774.152,00 lei, din care 754.109,00 lei pentru animale domestice și stupuri și 20.043,00 lei pentru culturi agricole.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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